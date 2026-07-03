曝iPhone Ultra摺機九大特性：為輕薄棄Face ID、鏡頭也有縮水？

多方消息指向9月8日到10日之間，Apple會正式發布首款摺疊屏iPhone，暫定名iPhone Ultra。這個時間點目前已經比較確定，供應鏈那邊也傳出機身進入小批量供貨、量產準備在推進的消息。但也有「不確定」的，就比如開賣時間，有消息說iPhone Ultra結構複雜、良率爬坡慢，很可能要等到10月甚至11月才真正開賣，屬於錢沒少花，耐心還得有。



無論如何，Apple推出摺疊屏手機已是板上釘釘，對於消費者來說，重點在於這台機器到底值不值得等、要不要換，下面筆者就把這段時間比較靠譜的曝光訊息梳理了一遍，方便大家提前做個判斷。

1. 名字不追隨同行

Apple這些年很少在命名上模仿同行，業內的推測是，Apple同樣不打算跟着Android陣營叫「Fold」，而是以「Ultra」來命名，直接把這台摺疊機放到產品線的最頂端。彭博社和部分國內數碼博主都提到過這個名字，基本不會有偏差。

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2. 比iPhone Air還薄的機身

從6月底流出的黑色機模來看，iPhone Ultra的機身用液態金屬邊框，展開狀態下的厚度被壓到4.5~4.8mm之間，比目前已經足夠薄的iPhone Air還要再瘦身近兩成。摺疊起來之後，厚度回到9~9.5mm，跟iPhone 17 Pro的8.75mm相差不大，日常揣進口袋不會有太大負擔。

機身背面是一顆膠囊形狀的雙攝模組，音量鍵放在頂部邊緣，電源鍵在側邊，下方還跟着一顆獨立的相機控制按鈕，這些都是很常見的設計，如果非要說有什麼期待，那就是機身質感了，畢竟Apple對於質感的打磨確實有幾把刷子。

3. 合上是手機 打開是半台iPad mini

外屏尺寸大概在5.3到5.5吋之間，打孔設計，平時合着用就跟普通iPhone沒什麼區別。內屏展開後可能達到7.6到7.8吋，分辨率傳聞在2713×1920左右，支持120Hz ProMotion自適應刷新，面板來自Samsung的柔性OLED。

合上是手機，打開是半台iPad mini（gsmarena.com）

這個內屏尺寸已經踩進了iPad mini的地盤，Apple自家產品線裏，目前最大的屏幕也只是iPhone 17 Pro Max的6.9吋，iPhone Ultra一旦落地，會是Apple手機家族第一次摸到7吋以上。

4. 摺痕問題 可能真被解決了

相較於傳統直板機型，摺痕一直都是摺疊屏手機無法避開的痛點，就算是Apple同樣也要面對這個難題。不過從多方信源爆料來看，Apple似乎真的解決了這個問題。

為什麼摺疊屏容易留摺痕？可以想象反覆對摺一張紙，折的地方會越來越軟、越來越明顯凹陷，屏幕的柔性材料也是同樣的道理，摺疊次數多了，中間那條線會因為材料疲勞變得肉眼可見。Apple的做法是在屏幕支撐板上做激光鑽孔，打出很多細密的小孔來分散摺疊時產生的應力，配合液態金屬轉軸和特製的高階膠水，讓材料在彎折時受力更均勻，不會集中在一條線上。當然，原理好理解，但是否真正可以做到「無摺痕」，還要看長時間使用後的表現，這才是最大的難點。

5. 在影像上做減法

影像上，曝光的訊息目前指向雙攝：4800萬主攝加4800萬超廣角，沒有長焦。也就是說，選Ultra的人要放棄更高倍率的光學變焦，這在"Ultra"這個名字下面顯得有點意外，但也可以理解，摺疊結構本身要塞下雙屏、轉軸和電池，留給相機模組的空間被壓縮得很緊，長焦鏡頭需要的鏡片組更厚、佔用機身縱深更多，跟"極致輕薄"的目標正好衝突。

有曝光消息指出，iPhone Ultra將搭載4800萬主鏡頭加4800萬超廣角，沒有長焦。（gsmarena.com）

前置相機會配兩顆，內外屏各一枚，方便合着自拍或者展開視頻通話，是否沿用iPhone 17系列那顆1800萬像素的人物居中鏡頭，目前也沒有消息。

6. 晶片和電池

處理器是A20 Pro，採用台積電2nm製程。製程數字越小，代表晶片內部的晶體管做得越精細，同樣面積能塞進更多晶體管，通俗說就是"性能更強、同時更省電"，跟前代常見的3納米比起來算是一次比較大的工藝跨越。同時用上了WMCM晶圓級多晶片模組技術，把處理器和內存等多個晶片更緊密地封裝在一起，減少數據傳輸的距離和損耗，內存維持12GB，但換成了更快的LPDDR5，整體性能和功耗會有不小的提升。

預計新產品處理器搭載A20 Pro，採用台積電2nm製程。（macrumors.com）

通信上，據悉可能用上自家的第二代C2調製解調器，同時有消息說摺疊機會徹底取消實體SIM卡槽，全面轉向eSIM，有iPhone Air在前，再加上摺疊屏對於輕薄機身的追求，這倒是意料之內的事情。

另外，這次電池也會採用全新的高密度硅負極電池技術，同樣體積下電量密度更高，確保Apple能在沒有增加機身厚度的前提下，塞進去5800mAh的電池，比現在的iPhone Pro Max還多出接近30%的電量。

7. Face ID沒了 指紋回來了

iPhone Ultra不會有Face ID，取而代之的是集成在電源鍵裏的Touch ID。原因大概率是厚度限制，Face ID需要的"原深感測模組"其實是一套包含紅外鏡頭、點陣投影器等好幾個零件的組合，本身就佔用不少機身厚度和空間，機身要做到極致輕薄，很難再塞進去，更何況這台機器有兩塊屏幕，如果兩側都要支持完整的Face ID，結構複雜度會直接翻倍。

8. iOS 27悄悄埋了一手

WWDC 2026上iOS 27已經亮相，但按照Gurman的說法，真正針對摺疊屏設計的功能，要等到秋天才會解鎖。核心是兩點，展開後支持應用並排顯示，以及部分應用會引入接近iPad的側邊欄佈局。需要說明的是，它的身份還是iPhone，只是在展開狀態下往iPad的操作邏輯靠近了一些。

9. 大概率是史上最貴的iPhone

目前流傳的價格是256GB版本起售1999美元，頂配1TB版本可能摸到2399美元以上。摺疊屏、雙轉軸結構、雙屏幕、鈦金屬或液態金屬機身，疊加最新工藝的晶片，成本被明顯推高。Apple如果真把它命名為"Ultra"而不是"Fold"，本身就在暗示這不是Pro Max的延伸款，而是一條獨立的超高端產品線。

以上訊息目前都還停留在供應鏈爆料和機模泄露階段，Apple官方沒有確認任何細節，具體到手時間和最終定價仍有變數。想入手的話，不妨再等等9月那場發布會，官方訊息落地後再做最終判斷。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】