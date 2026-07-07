【iPhone與iPad快充規格解密】如何徹底解放充電實力兼顧電池壽命。出門前發現手機無電，是否都想在短時間內快速「補血」？快充技術雖然普及，但與大方公開規格的Android陣營相比，Apple向來對充電瓦數（W）相當隱晦。近日外媒Engadget便揭露了蘋果旗下裝置的實際最高充電速度，結果顯示，大批果粉可能因為錯誤搭配充電器或盲目使用快充，既浪費時間又傷了電池。



用家們的設備充電速度其實能更快。（Engadget）

iPhone系列快充解密：新舊機用錯火牛一樣慢？

歷代iPhone的充電速度一直在默默上演進化，由最初極慢的5W「豆腐頭」，到近年支援更高瓦數的PD快充。然而，很多用家就算換了新手機，也未必清楚其「充電極限」是多少。

智慧型手機電池的供電量會根據使用情境而有所不同，而且不同裝置的電池效率也各不相同。（Engadget）

以最新的iPhone 17系列為例，標準版iPhone 17、iPhone 17 Pro及Pro Max的最高充電功率目前已能達到40W。這意味著用家只要在早上刷牙洗面的時間接上電源，就能補回足夠短途通勤的電量。不過，快充規格往往因型號而異，例如主打超薄的iPhone Air，其最高充電量就被限制在20W，這顯然是為了機身厚度而在散熱與晶片上作出的妥協。正因整個iPhone系列存在著「配件斷層」，加上包裝盒內不附送火牛，如果用家至今沿用舊款的5W或18W插頭，不論用哪一代iPhone，快充潛能都會被徹底封印。

iPad規格更高，原廠火牛卻成「豬隊友」

如果說iPhone用家是因為沒有火牛而煩惱，那麼iPad用家面對的則是原廠配件極度吝嗇的尷尬局面。

大型設備配備容量較大的多芯電池，散熱空間較大，因此充電速度較快。（Engadget）

最新款的基礎版iPad（第11代）實際最高支援45W快充；而高效能的M5 iPad Pro，其機身充電上限更一舉推高至60W。但蘋果目前為所有iPad隨盒附送的卻依然是一個20W原廠火牛。這意味著，如果用家只使用原廠配件，充電速度會被嚴重拖累，白白拉長等待時間。

如果用家只使用原廠配件，充電速度會被嚴重拖累。（Apple）

快充的利與弊，手機電池保養三招

雖然高瓦數快充帶來了極大便利，但本質上是一把「雙面刃」。在極大提高時間效率的同時也會因快充的高電流與高電壓令電池內部產生大量熱能，而高溫是鋰電池的「頭號殺手」，會加速電池老化，導致電池健康度提早下跌。

無論選擇哪一款充電器，請確保它的最高充電速度與手機或平板電腦的最高充電速度相當。（The Verge）

日常應該如何平衡「速度」與「壽命」呢？以下3個建議非常實用：

【1】啟動「充電最佳化」，限制80%最健康：鋰電池在電量處於20%至80%之間運行最穩定，當電量超過80%後，繼續快充會產生更高熱量。用家可進入iPhone的「設定」>「電池」>「充電」，將「充電上限」設為80%，日常維持這個電量，能有效延長電池壽命高達一倍。

【2】避免「極端電量」，切勿用到0%：等到手機自動關機才充電會造成「深度放電」的永久性損傷，最佳時機是電量跌至20%左右便開始接駁電源。

【3】充電時切勿「一心二用」：快充時切勿一邊充電一邊打機或觀看高清影片。否則機身溫度瞬間飆升，對電池傷害極大。

若想完全解放快充實力，用家可另行選購支援USB-PD快充協議的第三方大功率GaN（氮化鎵）火牛（如Anker或Ugreen）。

來源：Engadget