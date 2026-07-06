iPhone 18 Pro Max電池實物照曝光？容量達5187mAh創蘋果歷代新高

有博主在社交平台曬出iPhone 18 Pro Max的電池照片，其製造商為中國欣旺達電子股份有限公司，電池容量標註為5187mAh，這與此前曝光的5235mAh數據存在一定出入。



但即便如此，對比iPhone 17 Pro Max美版的5088mAh，iPhone 18 Pro Max的電池容量仍然打破了蘋果手機的紀錄，成為史上電池容量最大的iPhone。

對比iPhone 17 Pro Max美版的5088mAh，iPhone 18 Pro Max的電池容量仍然打破了蘋果手機的紀錄。（X@Apple_Geek_Actu）

iPhone 18 Pro Max的電池照片：

然而相關訊息發布後不久，涉事博主的賬號便遭到封禁，外界普遍猜測這與蘋果公司的投訴有關。此前塔塔電子洩露的iPhone訊息在社交平台被瘋傳，多位博主賬號因此被封禁，此次事件似乎是同一模式的延續。

據悉，欣旺達是蘋果公司的核心供應商之一，主要為iPhone提供高度自動化的電池成品。欣旺達成立於1997年，自2012年起便為iPhone供應電池，目前已將業務擴展至iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等多條產品線，雙方合作範圍持續擴大。

值得一提的是，由於iPhone 18 Pro Max將同時提供eSIM版和物理卡槽版，兩個版本的電池容量預計會有所區別，美版因採用純eSIM方案，內部空間更為充裕，電池容量有望更大。

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硬件配置上，iPhone 18 Pro將首發搭載A20 Pro晶片。該晶片採用了全新的WMCM封裝工藝，將處理器核心和RAM晶片橫向平鋪在同一個晶圓級中介層上，使得處理器可以直接接觸VC散熱板，熱量不再被RAM阻擋，能夠直接傳導出去，從而大幅提升散熱效率。

此外，iPhone 18 Pro還配備了蘋果自研的C2基帶晶片，標配12GB RAM，後置4800萬像素三攝，主攝支援可變光圈，新品預計將在9月份正式發布。

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