【iPhone防偷窺】一鍵鎖定App無懼私隱外洩　附突發變磚自救法

【iPhone防偷窺】不少人都有借手機給朋友或同事打電話的經驗，但交出手機一刻，心裡總會閃過一絲不安，擔心對方亂掃看到WhatsApp對話、私人相簿甚至是理財資訊。其實iPhone內建一個非常實用但鮮為人知的「防偷窺」隱藏功能「指導模式」（Guided Access），只需簡單設定，就能將手機強制鎖定在指定應用程式中，徹底杜絕私隱外洩。即看下文了解。



借手機時是否會擔心對方亂掃看到WhatsApp對話、私人相簿甚至是理財資訊？（AI生成）

借出手機時難免會擔心「他會不會偷看我的WhatsApp對話？」、「會不會不小心滑到我的私人相片？」，這種憂慮十分常見，畢竟智能手機已經成為我們最私密的個人物品，藏有大量的個人資料、相片甚至是理財資訊。而iPhone內建的「指導模式」可以幫用家免除這項憂慮。

甚麼是Apple的「指導模式」？

簡單來說，「指導模式」可以將用家的iPhone或iPad強制鎖定在目前正在使用的單一應用程式中。當這個功能啟動後，用家將無法退回主畫面，無法開啟其他App，甚至無法下拉通知中心或控制中心。要離開這個模式就必須輸入預先設定的專屬密碼，或者透過Face ID/Touch ID進行生物認證解鎖。

「指導模式」可以將用家的iPhone或iPad強制鎖定在目前正在使用的單一應用程式中。（AI生成）

設定及啟動iPhone「指導模式」

【1】開啟功能：進入iPhone「設定」 > 選擇「輔助使用」 > 向下滑動找到並點選「指導模式」，將其切換至開啟（綠色）。

跟隨圖片步驟即可開啟「指導模式」。（AI生成）

【2】設定密碼：按「密碼設定」，選擇「設定指導模式密碼」（建議設定一組與平時鎖屏解鎖不同的密碼），並建議同時開啟「Face ID」，方便往後快捷解鎖。

建議設定一組與平時鎖屏解鎖不同的密碼。（AI生成）

【3】啟動方法：在需要鎖定的App畫面中，連續快速按三下機身側邊的電源掣（舊款有Home鍵的型號則連按三下Home鍵），按右上角「開始」即可馬上鎖定。

突發鎖死、變磚，2招自救指南

雖然這個功能安全度極高，但亦有網民反映使用後曾遇到螢幕失去反應、無法退出等手機變磚情況。萬一遇到此Bug，可透過以下2招自救。

一、標準退出方法

若手機並未死機，可快速連按3下電源掣，輸入用家設定的「引導模式專屬密碼」（非鎖屏密碼），按左上角的「結束」；或者連按2下電源掣，直接用Face ID解鎖退出。

二、強制重新啟動（最有效解法）

若螢幕完全失靈，請依序按下蘋果官方強制重啟步驟：按一下「音量+」鍵並快速放開，按一下「音量-」鍵並快速放開，持續長按右側的「電源掣」約10至15秒，直到畫面出現白色Apple圖案才放開。手機重啟後，便會自動退出該模式。

手機重啟後，便會自動退出該模式。（AI生成）

隱藏妙用：家長控制與打機神物

這項功能除防偷窺外，在生活中還有其他妙處。

當小朋友想借手機看YouTube或玩指定遊戲時，開啟此功能能有效防止小朋友亂按誤購課金道具，或者誤刪工作重要電郵。玩節奏遊戲或需要激烈滑動螢幕時，此功能能鎖定畫面，避免手指滑到邊緣時意外切換App或拉出控制中心，保障遊戲流暢度。