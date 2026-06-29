WhatsApp新功能｜iOS Android一鍵轉移對話/一機雙號/秒刪大檔案

WhatsApp iPhone 版新功能、用家必看！WhatsApp 儲存空間爆滿、想一機雙號分開工作與生活？本文為你盤點 3 大實用隱藏功能教學，包括最新官方原生「一機多號」免帶兩部機設定、跨平台轉移對話至 Android，以及快速清理大容量檔案與防爆空間的治本方法，4 步輕鬆搞定！



WhatsApp一機雙號iOS教學｜官方原生雙開免帶兩部機

iPhone Whatsapp用家想把生活和工作分開，不用再辛苦帶兩部手機，或冒險下載高風險的非官方 App 了！WhatsApp 官方已正式支援 iPhone「一機多號」功能，讓你在同一個 App 內自由切換帳號。

⚠️ 準備條件

準備好第二個電話號碼：必須準備好另一個可接收驗證碼的有效號碼（不論是實體 SIM 卡或 eSIM 均可）。

🛠️ 簡單 4 步設定教學

STEP 1 打開設定：進入 WhatsApp，點選右下角你自己的頭像，進入「設定」頁面。

STEP 1 打開設定：進入 WhatsApp，點選右下角你自己的頭像，進入「設定」頁面。

STEP 2 點擊新增：在個人名稱旁邊，點擊「+」圖示（或點擊名稱旁的下拉箭頭）。

STEP 2 點擊新增：在個人名稱旁邊，點擊「+」圖示（或點擊名稱旁的下拉箭頭）。

STEP 3 輸入號碼：選擇「新增帳號」，並輸入你的第二個電話號碼。

STEP 3 輸入號碼：選擇「新增帳號」，並輸入你的第二個電話號碼。

STEP 4 完成驗證：按照畫面指示輸入 SMS 驗證碼，即可成功啟用！

STEP 4 完成驗證：按照畫面指示輸入 SMS 驗證碼，即可成功啟用！

iPhone WhatsApp跨平台轉移至 Android 教學

一直以來，WhatsApp換新手機後，雖然可以將戶口搬機，但對話內容／多媒體檔案，都很難跨平台轉移。WhatsApp 推出全新官方免線跨平台轉移功能，毋須透過雲端或傳輸線，單憑本機 Wi-Fi 即可完整搬運所有個人/群組對話、相片及影片。(此功能目前不支援轉移動態更新、顯示名稱及頻道媒體，且暫不適用於 Business 版本。)

⚠️ 準備條件

系統要求：Android 裝置須為 Android 10 或以上。

相同號碼：新舊手機必須使用同一個電話號碼。

更新軟件：兩部手機皆需下載最新版 WhatsApp，並連線至穩定的 Wi-Fi。

🛠️ 簡單轉移 4 步驟

Step 1 iPhone 啟動：在舊 iPhone 進入 WhatsApp「設定」>「對話」>「轉移對話記錄」>「將對話移至 Android」，點按「繼續」並保持解鎖。

Step 1 iPhone 啟動：在舊 iPhone 進入 WhatsApp「設定」>「對話」>「轉移對話記錄」>「將對話移至 Android」，點按「繼續」並保持解鎖。

Step 2 Android 驗證：在新 Android 手機下載並驗證相同號碼，在資料轉移畫面選擇「從舊手機轉移」，此時螢幕會顯示 QR Code。

Step 3 掃描連線：用 iPhone 相機掃描該 QR Code，並點擊「加入」以連接本機 Wi-Fi。

Step 3 掃描連線：用 iPhone 相機掃描該 QR Code，並點擊「加入」以連接本機 Wi-Fi。

Step 4 傳輸完成：兩機開始進行加密傳輸。進度條跑完後，在 Android 手機點按「下一步」即可開啟舊對話。

Step 4 傳輸完成：兩機開始進行加密傳輸。進度條跑完後，在 Android 手機點按「下一步」即可開啟舊對話。

iPhone WhatsApp 快速清理大容量檔案

（如影片、相片、文件）

當WhatsApp用得一年半載，各個group與對話下載的圖片，加起來分分鐘10多GB。現在你不用完全刪走對話，可個別快速清理 iOS 版 WhatsApp 內的大容量檔案（如影片、相片、文件）。

Step 1 進入「管理儲存空間」：打開 iPhone 的 WhatsApp，點擊右下角的「設定」（Settings）。選擇「儲存空間及數據」（Storage and Data）。之後再點擊最頂部的「管理儲存空間」（Manage Storage）。

Step 1 進入「管理儲存空間」：打開 iPhone 的 WhatsApp，點擊右下角的「設定」（Settings）。選擇「儲存空間及數據」（Storage and Data）。

之後再點擊最頂部的「管理儲存空間」（Manage Storage）。

Step 2 快速批次刪除大檔案：在「管理儲存空間」頁面中，你會看到一個條形圖顯示手機剩餘空間，並清楚列出所有大於 5 MB 的檔案。

Step 2 快速批次刪除大檔案：在「管理儲存空間」頁面中，你會看到一個條形圖顯示手機剩餘空間，並清楚列出所有大於 5 MB 的檔案。

Step 3 手起刀落刪除大檔案：點擊進入「大於 5 MB」，點擊右上角的「選取」（Select）。可欲揀全部刪除或者人手操作，揀好要刪的file，再點下方紅字「刪除項目」。

Step 3 手起刀落刪除大檔案：點擊進入「大於 5 MB」，點擊右上角的「選取」（Select）。如果想全部刪除，直接點擊左下角的「全選」（Select All），最後點下方紅字「刪除項目」。

治本方法：防止未來自動下載大檔案

刪除現有不要的大檔案後，建議調整設定以節省未來空間：

更改路徑： 進入 WhatsApp 「設定」 > 「儲存空間與數據」。

修改項目： 將「相片」、「音訊」、「影片」和「文件」全部改為 「只限 Wi-Fi」 或 「不要」。

實際效果： 往後群組收到媒體時，必須手動點擊才會下載，能省下極多手機空間。