8大常用家電清潔週期全攻略！一文看懂3大清洗級別　免花冤枉錢

8大常用家電清潔週期全攻略！｜家電清潔全攻略！夏天殺到，相信大家都已經開大冷氣。不過，有沒有發現冷氣吹出來有怪味？洗衣機洗完衣服上身皮膚痕癢？廚房煮食時油煙嗆喉？其實這未必是家電損壞，而是長期沒有清洗，導致內部積累大量油污、霉菌和灰塵。面對家電污垢，很多人容易走入兩個極端：要麼完全不理，由得它用到報廢；要麼不分大小家電，一律花大錢請專業師傅上門，一年下來清潔費動輒過千元。今日就為大家盤點，家中哪8大家電必須定期清洗，並如何分辨「自己洗」與「找師傅」的界線，幫大家慳錢之餘又住得健康！



定期清洗家電，關乎健康。（Pexels）

8大常用家電清潔週期及「藏髒」盲點

【1】冷氣機（分體式／窗口式）

隔塵網積塵、蒸發器（凍網）藏霉菌、排水管淤泥堵塞。長期不洗，吹出來的風充滿細菌和粉塵，容易誘發鼻敏感及咳嗽，同時還導致散熱變差令電費憑空多出二、三成，製冷效果大打折扣。

建議：隔塵網每15天清洗一次，整機深層清洗每年夏初、入冬各1次。

冷氣機隔塵網積塵迅速，建議經常清理。（AI生成）

【2】洗衣機（前置式「大眼雞」／頂揭式）

內桶夾層污垢、橡膠密封圈發霉、底部排污口藏毛髮淤泥。肉眼看內桶好像很乾淨，但夾層的霉菌數量隨時多過座廁。貼身衣物洗完直接接觸皮膚，容易引起紅疹及皮膚痕癢。

建議：每月使用清潔劑進行日常自清潔，每半年至一年找師傅深層拆解清洗一次。

洗衣機長期使用後，洗衣粉殘留、柔軟精（Softener）、水垢、皮屑、衣物纖維以及潮濕環境產生的黴菌，會慢慢堆積在內桶外側和底部。（reddit）

【3】抽油煙機

油網、風輪、煙道掛滿凝固油垢。油垢堆積太厚會令吸力直接減半，炒菜時滿屋油煙，而且在高溫環境下，厚重的油污更存在起火的安全隱患。

建議：油網每月清理一次，風輪及整機深層清潔每8至12個月一次。

滿是油垢不僅不雅觀，更重要是存在安全隱患。（YouTube）

【4】雪櫃

門口膠條縫隙發霉、背面排水孔堵塞、層架食物殘渣變質。排水孔堵塞會導致雪櫃內積水發臭，膠條藏菌則容易令生熟食物交叉污染，影響食品衛生。

建議：內部層架每月抹一次，膠條、排水孔深層清理每3個月一次。

膠條藏菌則容易令生熟食物交叉污染，影響食品衛生。（YouTube）

【5】儲水式電熱水爐

內膽大量水垢、保護內膽的「鎂棒」被腐蝕後的雜質堆積。水垢包裹加熱管會令加熱速度變慢、電費上升。洗澡水混入雜質，亦會令肌膚乾燥痕癢。

建議：每1至2年預約師傅上門排污清洗、更換鎂棒。

建議避免長時間將儲水式電熱水爐保持高溫狀態。（Instagram）

【6】智能吸塵機械人／洗地機

滾刷纏繞毛髮、污水箱滋生細菌、HEPA網堵塞。濾網堵塞會令吸力大減。污水箱若長期不清理會發臭，拖地時等同將異味和細菌抹滿全屋。

建議：每次用完隨手沖洗滾刷及污水箱，濾網每月深層清理或更換。

【7】濾水器

濾芯截留的泥沙、細菌及重金屬。濾芯若超期不換，不但失去過濾功能，濾芯本身更會變成污染源，令食水越濾越髒。

建議：前置過濾網每月沖洗，各級核心濾網嚴格按照說明書週期更換。

【8】加濕機／空氣清新機

加濕機水箱內壁滋生藻類及細菌；空氣清新機濾網積塵及吸附飽和。加濕機不洗等同「細菌霧化器」，開機即散播病菌；清新機濾網堵塞則會令淨化效率歸零。

建議：加濕機水箱每次加水前先沖洗；空氣清新機濾網每1至3個月清理或更換。

加濕器裡長粉紅色的黴菌，是一種細菌的滋生。（reddit）

3大清洗級別劃分：別盲目花冤枉錢

並非所有家電都需要專業技術，有些結構簡單的部件，自己動手只需十幾分鐘就能解決，以下為大家劃分3大級別：

第一檔：完全可自己清洗

適合家電或部件：冷氣機隔塵網、雪櫃所有配件、抽油煙機油網、洗地機滾刷及污水箱、空氣清新機前置濾網、加濕機水箱。

操作方法：拆下部件後用清水沖洗，或用溫水加梳打粉浸泡半小時（特別適用於油網），油污會自動脫落。晾曬後裝回即可。

適合結構簡單、無電路風險的家電，十幾分鐘就能清洗完。（AI生成）

第二檔：輕度污垢可DIY

適合家電或部件：冷氣機蒸發器（凍網）表面、洗衣機內桶自清潔、抽油煙機淺層風輪。

操作方法：市面上有售賣專用的冷氣泡沫清潔劑或洗衣機清潔劑，輕度霉菌和污垢可透過噴淋或浸泡自行解決。（如果多年未洗、污垢已經硬化結塊，仍需考慮找專業人士）。

簡單深度清潔可自己動手，重度髒污建議還是清師傅處理。（AI生成）

第三檔：必須花錢找師傅

適合家電或部件：儲水式熱水爐（更換鎂棒）、抽油煙機深層風輪及煙道、分體式／櫃機冷氣深層拆解、洗衣機全拆解清洗。

這些清洗涉及電路、高壓水路、密封內膽及重型配件。例如自行拆卸抽油煙機風輪容易破壞「動平衡」，導致日後運作噪音大；拆洗冷氣或洗衣機不當則容易引致漏雪種、漏水或燒底板，維修費比清潔費貴幾倍。而師傅自備高壓水槍、專用除垢劑等工具，清洗更徹底，還能順便檢查零件損耗。最重要的是通常附帶售後保障，若不慎拆壞可追討賠償。

嚴重污垢家電請師傅更安全。（AI生成）

定期清潔不僅能減少細菌滋生、保護家人的呼吸道與肌膚，還能降低家電耗電量並延長使用壽命，進而省下維修和汰舊換新的大筆開銷。