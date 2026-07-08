超強免費日本SakanaAI翻譯工具Sakana Translate輕鬆駕馭日語敬語

超強免費日本SakanaAI翻譯工具Sakana Translate，輕鬆駕馭日語敬語。寫日文商業電郵或者瀏覽日本網上討論區時，常覺得傳統AI翻譯的語氣「怪怪的」？日本頂尖AI初創公司Sakana AI近日宣佈，在旗下的聊天服務「Sakana Chat」中正式推出全新免費翻譯功能，「Sakana Translate」。這款工具主打日、英、中三語互譯（實測甚至支援粵語），最大賣點是能夠保留文字的「溫度」與文化語境，連最令人頭痛的日語商務敬語和複雜的網上潮語都能完美駕馭！一起來了解一下吧。



日本SakanaAI推免費翻譯工具Sakana Translate！（Sakana AI）

拒絕死板！三合一功能介面免跳轉

現時不少機器翻譯雖然文法正確，但往往抹殺了原本字裡行間的禮貌程度或人際距離。Sakana Translate以「深度翻譯日語」為核心理念，無論是將日本職場常見的客套話（如：お見積り拝見しました）轉化為得體專業的中文、英文，還是將英文網上俚語（如：Iykyk/If you know, you know）翻譯成貼地的日語口語（「わかる人にはわかるよね」），它都能精準傳達。

人工智慧技術公司Sakana AI的負責人David Ha。（法新社）

Sakana Translate雖然是免費網頁版工具，但功能相當強大，在單一介面中整合三大核心模式：

【1】翻譯：支援高達5,000字的長文輸入，並以「串流」方式即時生成翻譯，非常適合處理長篇商務電郵、簡報、新聞或網頁文章。

實測甚至支援粵語翻譯日語。（Sakana Translate）

【2】潤飾校對：不單修改文法錯漏，還會自動調整語氣的自然與禮貌程度。系統更會以視覺化的「Diff（文本差異）」劃線顯示修改前後的分別，方便用家覆核商業書信。

不單修改文法錯漏，還會自動調整語氣的自然與禮貌程度。（Sakana Translate）

【3】即時問答：用家可以直接在同一個介面向AI發問，例如「為何這句話會這樣翻譯？」、「能否提供更正式的替代寫法？」或「請解釋這裡的文法」，徹底解決以往要在翻譯機、字典和搜尋引擎之間來回跳轉的痛點。

用家可以直接在同一個介面向AI發問。（Sakana Translate）

獨家神功能：自由切換「簡潔」、「地道」與「大阪口音」！

除了上述的三大模式，Sakana Translate還隱藏了讓翻譯更上一層樓的風格調校功能。用家可以根據不同的社交與閱讀場景，自由選擇輸出語氣：

「簡潔」模式：剔除冗長的客套修飾，直奔主題，最適合用來快速瀏覽長篇日文財經新聞或技術文件，抓取核心重點。

使用「簡潔」模式後可以看到簡潔後的中文有點「怪怪的」，從日翻中這個部分來說，仍然有進步空間。（Sakana Translate）

「地道」模式：徹底打破死板的「翻譯腔」，讓AI像土生土長的日本當地人一樣，寫出充滿生活感與流暢度的精準語句。

「大阪口音（關西腔）」模式：想讓文字變得更生動、更有趣味？一鍵切換成大阪口音，翻譯出來的日文瞬間充滿濃濃的關西人情味與幽默感，無論是用來研究日本搞笑藝人的笑話與橋段，還是單純想和日本朋友開個玩笑，都非常實用！

無論是用來研究日本搞笑藝人的笑話與橋段，還是單純想和日本朋友開個玩笑，都非常實用！（Facebook）

實際生活應用：可以用這款工具做甚麼？

跨國網購與訂房溝通：在日本網站預訂民宿、預約餐廳或在Mercari網購遇到問題時，直接用中文寫下訴求，交給它轉成「地道商務日文」，讓你發出的查詢電郵禮貌滿分，絕不失禮。

自動換上日本服務業最常用的謙讓與請求語氣，極具禮貌。（Sakana Translate）

暢行日本討論區與社交平台：追星看X（前Twitter）、逛5ch討論區或者看動漫時，再也不會被那些連字典都查不到的網絡潮語、縮寫和「諧音食字」考倒。

瀏覽日本網民的Twitter追星發文，遇上不明所以的句子時就可以求助Sakana Translate。（Sakana Translate）

關西旅遊在地化：準備去京都、大阪旅遊？出發前先把常用的問路或點餐句子翻譯成「大阪口音」，當地說不定能迅速拉近與店家大叔、大嬸的距離！

結帳時想用在地口音跟關西店老闆道謝。（Sakana Translate）

自主研發「Namazu」引擎驅動，評分超越Claude 4.7

這款翻譯工具背後是由Sakana AI研發的「Namazu」模型系列驅動。研發團隊並非從頭訓練全新模型，而是透過對現有的頂尖開源基礎模型進行後期訓練，使其高度適應日本語言習慣與獨特的文化規範。

根據業界標準的WMT 2024機器翻譯基準測試，在神經網絡自動評估指標「XCOMET-XL」中，Sakana Translate獲得了0.835的高分。這項成績雖然稍微落後於Google Gemini 3.1 Pro（0.851）及OpenAI GPT-5.5（0.843），但已成功超越了Anthropic的Claude Opus 4.7（0.831）。這反映出它在處理涉及日本文化、地名、專有名詞等微妙語境時，表現極具市場競爭力。

目前只要登記帳戶，任何人都可以免費體驗Sakana Translate的所有功能。對於經常需要與日本客戶溝通，或者喜歡日本流行文化、經常去日本旅遊購物的用家,又或者正在學習日文的用家來說，這無疑是一個極具實用價值的全新AI工具。