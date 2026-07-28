FIRM TCG Card Show亞博8月開鑼｜無論你喜歡Pokemon TCG、海賊王卡、遊戲王卡還是收藏棒球／籃球／足球卡！總之，香港的卡迷注意喇！2026年8月1至8月2日，首屆FIRM TCG卡牌展將於機場亞洲國際博覽館Hall 11舉行。場館分為A/B區：Zone A 雲集全球收藏家，齊集寶可夢、One Piece Card 及球星卡珍藏家，主打買賣，交換；而Zone B 則強調玩樂遊戲，比如盲包類產品、互動玩法。想快人一步入場行FIRM TCG Card Show，即上01 Space 購買VIP門票，除享會員積分半價換購，使用Payme支付再減HK$2！



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FIRM TCG Card Show 大型卡牌展｜卡迷尋寶地

近年各種收藏卡牌Trading Card / Game Card 變身「紙黃金」成為投資工具，熱潮席捲全城，無論是未經評級的散卡還是滿分鑒定卡，都吸引大批玩家入手保值。FIRM TCG主辦的首屆大型卡展將於8月選址亞洲國際博覽館舉行。大會特意邀請世界各地的資深檔主來港，保證大家不用飛去日本歐美，直接留在香港就能親手掃走心頭好，絕對是年度級的尋寶盛事。

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FIRM TCG Card Show｜2026年8月1日至8月2日於亞博Hall 11舉行

即睇場地平面圖及參展商名單

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寶可夢卡/海賊王卡迷揮手區｜帶私伙珍藏即場交換！

FIRM TCG Card Show 現場分為兩大區，Zone A 主打交易買賣，不但有極高人氣的寶可夢、海賊王卡、龍珠、不同類型運動卡的經典收藏卡攤位。大會極度鼓勵入場人士帶同自己的私伙珍藏，來到攤位與全球收藏家直接交流交換。只要眼光夠準，隨時能以超值條件換得神級靚卡回家。

Zone A 主打交易買賣，不但有極高人氣的寶可夢、海賊王卡、龍珠、不同類型運動卡的經典收藏卡攤位。（AI想像圖）

互動遊戲區｜對戰氣氛熱烈

另一個 Zone B 遊戲區則以互動、遊戲為主，參展商會提供小遊戲或盲包類產品給追求玩樂的來場朋友，當然還有對戰區，行到累了可以過去換個氣氛，甚至做觀眾看比賽、為參加者吶喊助威。

另一個 Zone B 遊戲區則以互動、遊戲為主，參展商會提供小遊戲或盲包類產品給追求玩樂的來場朋友，當然還有對戰區。（AI想像圖）

兩大入場慳錢攻略｜01空間獨家早鳥85折

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兩大入場慳錢攻略｜即日來回機場快線55折優惠

入亞博坐機場快線又快又舒服，大會更提供即日機場快線來回特價優惠高達55折，詳情稍後公布

FIRM TCG Card Show亞博8月開鑼｜Pokemon海賊王齊集早鳥門票85折

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