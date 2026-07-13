iOS 27郵件 | 蘋果 Apple 即將於9月對公眾開放的新一代 iPhone 作業系統 iOS 27中，為各項原生應用程式帶來全面升級。用家日常不可或缺的「郵件（Mail）」App 亦迎來近年最大幅更新。除了底層搜尋系統的全面革新，更將深度融入 Apple Intelligence與Siri 處理郵件。以下就為大家盤點iOS 27郵件App的各項重點更新功能。



Apple Intelligence與Siri深度融入郵件處理流程。（Apple）

1. 搜尋系統全面翻新：結果更精準、更懂你

過往不少用家批評原生郵件App的搜尋功能不夠精準，往往被大量廣告電郵淹沒。在iOS 27中，Apple徹底重構搜尋系統，新系統不再只是單純對比關鍵字或按時間排序，而是加入「相關性」與「用家意圖」的運算。例如，當用家在搜尋列輸入「百佳」或「HKTVmall」時，系統會聰明地顯示最近的網購訂單或電子收據，而不是堆積如山的推銷電郵，讓用家能夠秒速找回重要資訊。

輸入關鍵字快速搜尋相關郵件。（Apple）

2. Siri AI深度介入：化身全能郵件小助手

Siri在iOS 27郵件App中扮演極其重要的角色，新增的「詢問Siri（Ask Siri）」功能堪稱一大亮點。用家只需長按一封電郵，即可呼叫Siri幫忙總結冗長電郵的重點、尋找電郵內的特定資訊、追蹤包裹進度，甚至提取航班編號或儲存附件相片。Siri更能跨越應用程式操作，例如幫用家一次過刪除某個寄件者的所有電郵，或將電郵中的重要約會加入「提醒事項（Reminders）」。若對Siri的回覆有疑問，用家亦可向下滑動進入Siri介面繼續追問，而這些對話記錄亦會安全地保留在Siri中。

在任何可以打字的地方都可以使用Siri進行寫作。（Apple）

3. 寫作助手與個人化智能回覆

寫Email經常詞窮？iOS 27鍵盤上新增「用Siri撰寫（Write with Siri）」的專屬介面。這項功能不僅能幫手起草郵件，還能作為校對工具，即時標記拼字及文法錯誤。更厲害的是，Siri可以幫用家改寫句子、調整語氣風格（例如變得更親切或更專業），甚至提供寫作靈感。蘋果強調，這項AI寫作工具會學習並模仿用家平日的書寫風格及標點符號習慣，確保寫出來的電郵依然帶有「個人特色」，而不會顯得生硬。

Apple Intelligence會自動檢查語法和拼寫，並在輸入內容的地方提供建議。（Apple）

4. 智能情境建議：一鍵連結日曆與地圖

以往電郵中看到餐廳訂位或航班時間，用家往往要手動複製貼上到日曆。iOS 27重新設計了電郵頂部的「情境建議（Contextual Suggestions）」介面，並首度開放給第三方App接入。現在，若電郵包含上述資訊，系統會彈出一鍵加入日曆的按鈕，若電郵內含地址，更可直接顯示Apple Maps的路線指引，若是有包裹追蹤資訊，則可透過「銀包（Wallet）」App直接查看物流狀態，大大減少應用程式之間跳轉的麻煩。

資訊和郵件會根據對話內容提供建議，幫助用家快速執行操作，只需輕按一下即可新增日曆事件或搜尋照片。（Apple）

5. 超貼心通話情境：打熱線不再手忙腳亂

這項名為「通話情境（Call Context）」的功能完美串聯「電話」與「郵件」App。當用家需要致電航空公司或網購平台查詢時，電話畫面上會自動浮現相關的電郵資訊，例如用家的預訂編號或訂單編號，無需再手忙腳亂地切換畫面尋找資料。系統只會配對通話對象名稱，不會監聽或上傳通話內容，保障用家私隱。

通話過程中取得相關資訊。 （Apple）

6. 效能優化及跨平台同步更穩定

iOS 27提升了郵件訊息的載入速度，搜尋索引的運作亦更加可靠，對於擁有多部蘋果裝置的用家而言，iOS與macOS之間的「未讀標記」同步延遲問題亦獲得改善，跨平台工作體驗更流暢。

全新的搜尋系統改進適用於所有支援iOS 27的iPhone，但當中最核心的AI功能，包括Siri AI整合、用Siri撰寫、通話情境以及情境建議等，均依賴Apple Intelligence技術，因此必須配備支援該技術的iPhone才能享受完整體驗。