蘋果4大系統傳淘汰16款設備　Intel Mac與舊款Apple Watch恐退場

據爆料稱，macOS 27 Golden Gate、iPadOS 27、watchOS 27、tvOS 27四大全新系統，同步敲定秋季更新規則：共計16款跨產品線設備，將徹底終止官方最新系統適配，不再獲得功能迭代與系統級維護。



本次淘汰覆蓋智能穿戴、平板、電腦、機頂盒四大核心業務線，並非蘋果常規年限性機型退市，而是一次針對性、有規劃的硬件門檻升級，其中Apple Watch迎來品牌誕生以來規模最大的一次機型清退，疊加20周年版iPhone加速研發的行業消息，本輪停更本質，是蘋果新一輪軟硬件生態統一升級的前置動作。

watchOS 27直接劃定硬性底線，僅適配S9、S10兩代自研晶片。（Apple）

值得注意的是，本次停更最具顛覆性、也最超出行業預期的，是Apple Watch產品線的嚴苛淘汰規則，徹底打破了蘋果穿戴設備過往溫和的更新節奏。

Apple Watch產品線停更watchOS 27的5款產品：

watchOS 27直接劃定硬性底線，僅適配S9、S10兩代自研晶片，直接下架Series 6、Series 7、Series 8、初代Apple Watch Ultra、第二代Apple Watch SE五款機型，一口氣砍掉三代主流標準版手錶、初代高端Ultra以及入門SE機型。

回望過往迭代，蘋果往年僅淘汰發布超五年的老舊初代手錶，從未批量下架近三年發售、存量極高的中端旗艦機型。

究其核心原因，新版watchOS搭載端側健康AI、全天候高精度體徵監測、跨設備低延遲互聯等底層功能，S6至S8晶片算力、能效、專用健康處理單元完全無法適配新系統底層架構，強行適配不僅會造成續航崩盤、功能閹割，還會拉高蘋果售後適配成本，這也是蘋果首次為了系統AI能力，大幅壓縮高端穿戴設備生命周期。

iPad、Mac兩大自研晶片過渡產品線，則完成了存量老舊架構設備的收尾清盤，徹底完成全系自研晶片生態閉環。iPadOS 27將系統適配門檻統一抬高至A14仿生、M1晶片，直接淘汰第三代iPad Air、兩代老款iPad Pro、第八代iPad、第五代iPad mini五款搭載A12晶片機型。

iPad產品線停更iPadOS 27的5款產品：

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至此，蘋果徹底淘汰移動端A12架構晶片，該架構無法支撐新版iPadOS的多窗口辦公、跨設備流轉、本地AI圖文處理功能，低端機型適配體驗會大幅降級。

而Mac端則完成Intel末代機型的最終退場，2019款16英寸MacBook Pro、2020款兩款英特爾架構Mac、2019款Mac Pro四款機型止步macOS 27，至此Intel晶片Mac全面退出最新系統生態，蘋果徹底收攏桌面端適配資源，全力優化M系列自研晶片專屬系統邏輯，簡化系統開發成本，提升新系統運行效率。

Mac和Apple TV產品線停更macOS 27和tvOS 27的6款產品：

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相對小眾的Apple TV產品線停更，則遵循極簡硬件迭代邏輯，精準清理存量老舊流媒體設備。tvOS27淘汰2015年Apple TV HD、2017年第一代Apple TV 4K，僅保留第二、三代4K機型。

隨着蘋果家居生態、4K高幀率流媒體、空間視頻播放功能全面普及，老舊設備HDMI傳輸規格、解碼晶片算力不足，無法適配蘋果空間影音、全屋家居聯動生態，淘汰兩款老舊機頂盒，能夠統一客廳終端硬件標準，打通iPhone、iPad、Apple TV一體化影音互聯體驗，補齊全屋生態短板。

跳出單產品線機型淘汰來看，本次16款設備同步停更，有着高度統一的底層邏輯：新版四大系統全面內嵌本地化人工智能模塊，全域AI功能成為系統核心增量，算力門檻倒逼蘋果收緊適配標準。

過去蘋果設備更新周期穩定維持6-7年，即便是中端機型也能享受長期系統維護，而今年多條產品線同步抬高晶片門檻，不再兼顧老舊中端硬件，意味着蘋果更新邏輯徹底改變：從「兼顧存量用戶」轉向「優先適配AI生態」，不再為低算力晶片做系統適配妥協，這也是近兩年蘋果全系產品AI化轉型的必然結果。

與此同時，業內爆料20周年紀念版iPhone正加速研發，讓本次大規模停更具備了明確的商業戰略意義。作為蘋果手機上線20周年里程碑機型，新機將搭載全新架構自研晶片、重構整機交互邏輯、打通穿戴、平板、電腦、電視全終端互聯協議，打造專屬20周年全域生態。

蘋果提前清退低算力老舊設備，一方面可以統一全品牌硬件晶片基線，適配新機聯動生態；另一方面主動加速老用戶換機意願，釋放中端、高端設備換新需求，為下半年重磅新機發售鋪路，把控全年硬件營收節奏。

對於海量普通用戶而言，本次設備停更不等於設備直接報廢，需理性區分使用影響。已進入停更名單的設備，依舊可以正常使用現有功能、下載已適配應用，日常通訊、影音、基礎辦公不受影響；但長期風險不可忽視，後續將無法獲取新版功能、無法適配新款iPhone聯動功能，更重要的是系統漏洞、隱私安全補丁將會逐步停止推送，支付、賬號登錄類使用存在隱私風險。

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