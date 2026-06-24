iPhone Fold傳正式試產最快九月登場　Apple首款摺機售價恐逾萬五

從供應鏈流出的最新動態顯示，蘋果籌備多年的首款摺疊屏iPhone Fold（iPhone Ultra）已經正式進入試產階段，距離正式和消費者見面的日子越來越近。



有參與項目配套的蘋果供應鏈企業對外爆料，公司近期已經開始向這款首款摺疊屏iPhone小批量交付配套零部件，根據蘋果方面給到的目標指引，這款產品確定會在今年9月的秋季發布會上正式官宣亮相。

蘋果籌備多年的首款摺疊屏iPhone Fold（iPhone Ultra）已經正式進入試產階段，距離正式和消費者見面的日子越來越近。（X@Saurav_DJ47）

iPhone Fold機模展示：

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按照此前業內流出的定價參考，這款蘋果摺疊屏iPhone的起售價可能定在2000美元（約15600港元），受良率、產能爬坡進度限制，產品上市前期的備貨量大概率不會太高，早期很可能出現供不應求，需要排隊搶購的情況。

放眼全球消費電子市場，除了遲遲沒正式入場的蘋果，其他所有Android手機廠商早就完成了摺疊屏產品線的佈局，相關產品的迭代已經走到了第四、第五代，市場接受度連年走高。

IDC公開披露的統計數據顯示，2025年全球摺疊屏手機總出貨量已經達到2060萬台，按年增幅達到10%，整個賽道保持着穩健的擴張節奏。

聚焦中國市場來看，IDC統計的2025年中國摺疊屏手機市場出貨量約為1001萬台，按年增長9.2%，佔據了接近全球一半的市場份額。

HUAWEI摺疊手機系列，已出了好幾代。（huawei）

機構給出的2026年市場展望裏明確提到，隨着蘋果正式入場摺疊屏領域，更多品牌也會推出形態更多元的創新產品，整個賽道的公眾關注度和對普通消費者的吸引力，有望再次迎來大幅提升。

研究機構Counterpoint分析指出，隨着蘋果首款摺疊屏iPhone進入上市倒計時，整個摺疊屏行業維持了多年的競爭格局很可能會快速生變，2026年整個摺疊屏手機市場將正式進入全新的競爭階段，這款摺疊屏iPhone的早期核心需求，大概率會來自存量的高端iPhone用戶換機群體。

Counterpoint在報告中提到，儘管2025年摺疊屏手機的總出貨量僅佔到整體智能手機市場的1.6%，但眼下各家廠商都在拼命靠高溢價機型對沖入門和中端市場的慘烈價格戰，能支撐高毛利的摺疊屏品類，對所有手機品牌的戰略重要性都在持續攀升。

在競爭日趨白熱化的高端手機市場裏，隨着各家廠商持續提升摺疊屏設備的耐用性、優化大屏生態的軟件適配體驗，摺疊屏手機正在脱離過去嚐鮮玩具的定位，逐步建立起屬於自己的清晰市場角色，成為高端市場新的增長核心。

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