豐澤特賣場開倉7月直擊！iPhone、MBA、手機、Dyson等家電大劈價

撰文：林勇
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豐澤開倉特賣場 2026年7月現場直擊｜2026年7月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，今次主打大量手機、電腦、音響、家電品牌，包括Sony、Xiaomi、Bose、Dyson、Panasonic、BRUNO等，而且會場中還有iPhone 17 Pro Max、MacBook Air等熱門貨物限量發售，更有一些陣列品低至25折發售，馬上公開現場直擊。

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荃灣豐澤開倉特賣場7月｜Dyson、Sony手機平板家電劈價｜登記連結

荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括iPhone 17 Pro Max系列、Samsung Galaxy Z Fold 7、其他旗艦手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！

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不少iPhone 17 Pro Max及iPhone 17整修品發售！

就連Samsung Galaxy Z Fold 8及Z Flip 8都有得賣！

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPhone、其他手機

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智能手錶

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平板電腦、電子書

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🎧相機、藍牙耳機、喇叭、影音產品

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🖥手提電腦/屏幕/打印機

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📺家電

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📺其他

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荃灣豐澤開倉特賣場2026 3月詳情

日期：2023年7月17至7月29日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止

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豐澤特賣場幾時會再開倉？

2026年荃灣豐澤7月份開倉特賣場又再舉行，一連多日有大量開倉、陳列品優惠價發售，即睇詳細介紹

2026年3月荃灣豐澤開倉特賣場有咩優惠商品同開倉貨賣？

荃灣豐澤開倉特賣場有家電、手機、平板電腦賣，想知有咩款式就要睇詳細介紹

荃灣豐澤開倉特賣場可唔可以walk-in 入場？需要預先登記嗎？

荃灣豐澤開倉特賣場唔可以Walk-in，需要事前登記抽籤，登記方法請詳細介紹

荃灣豐澤開倉特賣場如何付款？

現場可用現金及信用卡等付款，不過要消費滿500元以上才可使用信用卡。想知有什麼優惠產品即睇詳細介紹

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