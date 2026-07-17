豐澤特賣場開倉7月直擊！iPhone、MBA、手機、Dyson等家電大劈價
撰文：林勇
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豐澤開倉特賣場 2026年7月現場直擊｜2026年7月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，今次主打大量手機、電腦、音響、家電品牌，包括Sony、Xiaomi、Bose、Dyson、Panasonic、BRUNO等，而且會場中還有iPhone 17 Pro Max、MacBook Air等熱門貨物限量發售，更有一些陣列品低至25折發售，馬上公開現場直擊。
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荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括iPhone 17 Pro Max系列、Samsung Galaxy Z Fold 7、其他旗艦手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！
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不少iPhone 17 Pro Max及iPhone 17整修品發售！
就連Samsung Galaxy Z Fold 8及Z Flip 8都有得賣！
豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇
📱iPhone、其他手機
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智能手錶
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平板電腦、電子書
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🎧相機、藍牙耳機、喇叭、影音產品
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🖥手提電腦/屏幕/打印機
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📺家電
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荃灣豐澤開倉特賣場2026 3月詳情
日期：2023年7月17至7月29日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止
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