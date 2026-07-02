荃灣豐澤開倉特賣場7月｜Dyson、Sony手機平板家電劈價｜登記連結

〔 豐澤開倉特賣場 7月 2026 登記方法 〕2026年首場豐澤開倉於7月又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，官方更指今次精選知名品牌：Sony、Xiaomi、Bose、Dyson、Panasonic、BRUNO等等，電子產品及家電，低至25折發售。今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至7月12日期間登記抽籤！名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場！



今年2026年7月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括不少精選知名品牌：Sony、Xiaomi、Bose、Dyson、Panasonic、BRUNO等等，電子產品及家電，低至25折發售。還有不少陳列品、整修品或退換品等。

Dyson WashG1 洗地機 51折!

Sony Alpha 7M3 無反光鏡可換鏡頭相機 28-70mm Kit 54折!

Sony HT-S2000 Soundbar 25折!

Bose QuietComfort 無線消噪耳機 33折!

今次豐澤特賣場由月7月17日至7月26日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至7月12日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早利用Fortress豐澤官方app或以下網址登記抽籤才可進場。

登記連結：https://bit.ly/4vxffTJ

豐澤特賣場3月開倉

👇👇今次7月17日至7月26日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

上次11月份豐澤開倉特賣場 重溫精選產品👇👇

📱iPhone、其他手機、iPad及其他平板電腦、智能手錶、藍牙耳機

+ 25

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相機

+ 4

🖥手提電腦/屏幕/打印機

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📺 家電

+ 82

其他

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荃灣豐澤開倉特賣場2026 7月詳情



日期：2023年7月17至7月29日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

