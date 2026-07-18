史上最美iPhone明年登場？20周年特別版震撼流出！全玻璃一體成型

史上最美iPhone明年登場？據傳蘋果（Apple）明年（2027年）即將迎來iPhone問世20周年，市場一直盛傳官方將為此推出一款具備劃時代設計的特別版機型。雖然距離發表尚有一年幾的時間，但各路爆料已炒得熱烘烘。近日，有供應鏈消息指，這款被譽為「蘋果史上最美iPhone」的新機，將採用「全玻璃機身」設計，勢要顛覆大家對智能手機外觀的固有印象。



蘋果20周年特別版震撼流出。（YouTube）

不知不覺iPhone即將迎來20周年。（YouTube）

告別金屬邊框，一體成型全玻璃美學

綜合外媒及內地爆料博主「定焦數碼」的消息，蘋果為了突顯20周年紀念版的特殊地位，極大機會放棄沿用多年的金屬中框（如鋁合金或鈦合金），破天荒改用一體成型的全玻璃設計。據悉，機身四周將採用弧形過渡處理，令整部電話猶如一整塊無縫玻璃，手感與質感預期將大幅提升，其工藝水準將會比照傳聞中主打極致輕薄的iPhone Air，為求達到無可挑剔的美學極致。

放棄沿用多年的金屬中框，改用一體成型的全玻璃設計。（YouTube）

消滅「動態島」，實現終極「真全屏幕」

除了機身材質的重大變革，新機的屏幕設計同樣是一大亮點。傳聞指，20周年版iPhone將配備四邊微曲面屏幕，令屏幕向機身兩側延伸，從正面看過去幾乎是零邊框的極致視覺體驗。而且為了貫徹一體化的無瑕疵外觀，蘋果終於有望將Face ID感應器及前置鏡頭安全隱藏在屏幕下方。這意味著自iPhone X以來的「瀏海」，以及現時的「動態島」開孔設計將會成為歷史，真正實現毫無遮擋的「真全屏幕」。

蘋果終於有望將Face ID感應器及前置鏡頭安全隱藏在屏幕下方。（YouTube）

直接命名iPhone 20？供應鏈已嚴陣以待

命名策略方面，有指蘋果或許會沿用當年十周年紀念版（跳過iPhone 9，直接推出iPhone X）的做法，跳過iPhone 19，直接將這款新機命名為iPhone 20 Pro及iPhone 20 Pro Max。

當年引起熱潮的劃時代設計：iPhone X。（YouTube）

雖然距離2027年秋季的發布會還有相當長的時間，但據報蘋果的供應鏈夥伴早已不敢怠慢，目前已經開始著手進行生產線設備的升級與改造，以應付這種高難度「全曲面／一體化玻璃」的量產挑戰。

來源：微博