香港電腦節2026門票獨家85折優惠（香港電腦通訊節）｜舊機換錢300萬禮券8大優惠整理｜香港暑假科技盛會「香港電腦通訊節 HKCCF 2026」將於 2026年8月21日至24日 在香港會議展覽中心一號展覽廳盛大登場！今年展覽除匯聚全球最新數碼產品與 AI 應用，推出多項極具吸引力的折扣與獎賞。



香港電腦節2026門票85折優惠/300萬現金券/舊機換錢｜8大著數攻略

85折優惠門票將於2026年8月1日起於 01空間 獨家開售！本文為大家整理今年電腦節的 8 大著數優惠懶人包，讓你未入場先省一筆！

「香港電腦通訊節 HKCCF 2026」將於 2026年8月21日至24日 在香港會議展覽中心一號展覽廳盛大登場

香港電腦商會梁定球副主席為傳媒講解香港電腦通訊節資訊

「香港電腦通訊節 HKCCF 2026」展覽與購票資料

展覽日期：2026年8月21日（星期五）至 8月24日（星期一）

開放時間：8月21日-23日：10:00 - 21:00

8月24日：10:00 - 19:00

地點：香港會議展覽中心一號展覽

入場費用：$35

免費入場：1米以下小童／65歲以上長者／持合資格《殘疾人士登記證》人士

香港電腦節2026門票｜獨家85折早鳥優惠

著數 1｜「01空間」獨家預售 85 折

8月1日起 登入 01空間 獨家購票專頁，即可用 $30 獨家優惠價購買門票（原價 $35）。線上購票後憑 QR Code 即可快速入場，省卻現場排隊時間。

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著數 2｜總值 300 萬「人人消費」現金券！

100% 中獎即買即扣大會深受歡迎的「我賞·奇賺·人人消費」現金消費券計劃加碼回歸，總獎賞金額高達 300 萬元！ 凡以正價或指定優惠門票入場的市民，入場時均可獲贈幸運卡一張。面值由 HK$10 至 HK$500 不等，100% 百分百保證中獎！幸運卡可於展會現場所有參展商攤位無限制疊加使用，直接折抵消費，買熱門電子產品享雙重折扣。

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著數 3｜「舊機變現金券」Trade-in 升級！貼心拆硬碟保私隱

家中有舊電腦或廢棄零件？今年大會重磅推出「舊機變現金券 即場 UpGrade 計劃」！市民只需攜帶具市場價值的舊電腦或零件前往現場專屬 Trade-in 專區議價，即可即場換取「電腦節現金消費券」。憑券可於全場所有攤位當現金使用；若前往貼有「Trade-in 友善商戶」標籤的攤位，更可獲享疊加獨家折上折優惠！

擔心舊機資料外洩？大會強制規定商戶提供 「硬碟即場拆還」 服務，在你面前把 Hard Disk 或 SSD 拆下歸還！

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著數 4｜soEpay 獨家支援 3 至 24 期免息分期！

想輕鬆入手旗艦產品想買高規格電競 Laptop 或最新 AI 設備但預算有限？大會指定電子支付服務供應商 soEpay 提供全面支援！展場內參展商可靈活接受 Visa、Mastercard、八達通、PayMe、支付寶及微信支付等 22 種主流支付方式。 soEpay 更特別聯同銀行推出 3 至 24 個月滙豐 Visa 信用卡免息分期服務！讓市民消費更輕鬆，分期付款無負擔。

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著數 5｜富邦信用卡客戶展場專享！$1 搶購電腦節門票

作為本年度大會指定銀行，富邦銀行（香港）為卡戶帶來超級好康！富邦信用卡持有人於展覽現場刷卡，即可以 超震撼價 HK$1 購買電腦節門票（原價 $35）！ 此外，於現場刷富邦信用卡消費符合指定條件的客戶，更可獲得「Fubon Angels 見面會」的 優先座位，近距離一睹人氣啦啦隊女神的動感演出！

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著數 6｜落場實操免費 AI 工作坊！即學解鎖職場與學習技能

展覽不只購物，還能免費學技能！「Samsung 呈獻：AI及數碼轉型專區」開設多場互動性極強的「AI Workshop」工作坊。現場有專業導師手把手指導市民、學生與上班族落場實操，深入淺出教學最新 AI 工具。完全免費參與，助你消除科技焦慮，解鎖數碼新技能！

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著數 7｜「創科體育」免費試玩電競版高爾夫與劍擊

為迎接 2026年名古屋亞運會，中國香港電競總會設立「創科體育：AI驅動新時代」體驗區。 現場設有免費虛擬運動體驗，引進高爾夫球、劍擊、划艇、攀石及電競等亞運項目，讓市民透過智能感應與數據科技感受運動樂趣。現場還設有 AI 生成技術照片打印區，市民可免費體驗 AI 模擬穿上專業運動裝，打卡留念並印出相片！

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著數 8｜親子免費體驗同樂日！免費學習編程寫Gemini GEMS

週末帶小朋友入場同樣著數滿滿！大會於週末兩天推出《科普智能世代》（報名連結）全港 AI 體驗同樂日，小朋友可以免費參加 Micro:bit 編程工作坊、體適能科學實驗室等活動，更能參觀 HKtag 打造的「智慧校園 2026」展館，體驗 Gemini Gems 與 Vibe Coding 等最新教育科技。