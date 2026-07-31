荷花BB展2026｜門票$18起+免費20+贈品著數+爬行比賽10大精選活動

2026荷花BB展將於7月30日至8月2日舉行，設有超過500個攤位，囊括奶粉、嬰幼兒食品、孕婦護用品等！現場有大量免費贈品及著數優惠，更有多項熱門親子活動。有興趣的家長及準爸媽，可以把握01獨家9折購票再減$2優惠！



荷花BB展2026｜博覽資訊

2026荷花BB展

日期：

2026年7月30日（10:00 am – 8:00 pm）

2026年7月31日至8月1日（10:00 am – 9:00 pm）

2026年8月2日（10:00 am – 7:00 pm）

地點：香港會議展覽中心Hall 1



👉🏻門票9折換購, 用Payme付款滿$20再減$2

荷花BB展2026｜優惠券換領免費贈品 享攤位優惠

每年「荷花BB展」都吸引不少準爸媽入場掃貨及換領禮品。準爸媽入場前可先參考博覽優惠券，了解各參展商的優惠詳情。優惠券內收錄場內各種折扣資訊，並附有限量禮品換領券，方便爸媽換領嬰兒用品或享用指定購物折扣。使用 Payme購買荷花BB展門票 滿港幣20元，可享港幣2元即時回贈！

荷花BB展著數【1】大會禮品包(換領攤位：X10)

1. 免費入場門票 (只限首1,000 名登記)

2. 孕婦專屬精美禮品

3. 孕婦專屬博覽購物券

荷花BB展著數【2】博覽「入場獎賞」(換領攤位：Z06)

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到Z06攤位領取豐富禮品一份（每日限量免費換領）：Cetaphil舒特膚溫和潔膚露29ml 或 VITIS健齒防蛀嬰兒牙膏 50ml或 唯潔雅致綿柔肌亮遘潔面巾10片裝 或 適安寧退熱貼 或 李錦記減鹽蠔油30g或 其他豐富禮品。

荷花BB展著數【3】博覽「消費大獎賞」(換領攤位：Z04)

BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/Z05攤位)，即可免費換領禮品1份。禮品包括：LOOOOK-Vida 輕量四輪轉向嬰兒手推車、LOOOOK-COOLBE 腰櫈揹帶、Helios UV LED 消毒烘乾機、Hygeia 4合1奶瓶清洗機、Infantino Hip Rider Airy 五合一座墊式揹帶、Infantino便攜軟玩墊、Oilatum嬰兒潤膚浸浴乳等。

*禮品每日不同，數量有限，送完即止。

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荷花BB展著數【4】博覽購物優惠券 - 送嬰兒潤膚乳、洗手液

凡購買大會博覽購物優惠券，即送Cetaphil 嬰兒潤膚乳液50ml 或 Aveeno燕麥高效舒緩保濕乳30g 或 新冠病毒/甲型及乙型流感快速原檢測試劑盒 或 唯潔雅極致綿柔純水低敏嬰兒濕巾30片或 王子製藥泡沫洗手260ml 或 七海健樂康復草天然減痛膏等。

*禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領

現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

荷花BB展著數【5】PayMe 消費3重優惠 最高即減高達$130

只要於場內以PayMe掃描宣傳品上的二維碼，即可領取最多三張消費優惠。於指定商戶以PayMe消費滿指定金額，即減高達$130，詳情如下：

- 優惠 1: 買滿$300即減$10

- 優惠 2: 買滿$1,100即減$40

- 優惠 3: 買滿$2,200即減$80

荷花BB展著數【6】荷花網 送 每日限量必搶Superstar 抗菌吸管杯

憑博覽購物優惠券，Follow荷花親子網Fb、IG、小紅書及Wechat，即可獲贈禮品：每日限量350 份Superstar 抗菌吸管杯 266ml (價值$ 101)。其他禮物包括Cetaphil 潤膚乳液29ml、VITIS 健齒防蛀牙嬰兒牙膏、First Premium 紙尿片試用裝等豐富禮品。

*禮品數量有限，每日禮品隨機發送。送完即止。

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荷花BB展著數【7】FamBam Mobile 送 實用3M 清潔刷 (換領攤位：X09)

只要下載FamBam Mobile 並登記成為會員，即送3M思高保溫瓶清潔刷 或Cetaphil 益生元鎖水潔膚乳及潤膚乳液試用裝(29ml) 或 其他豐富禮品。

荷花BB展著數【8】HiPP 喜寶 送高質小象攬枕收納被 (換領攤位：A07-08)

由即日至8月2日完成網上登記，並於HiPP喜寶攤位完成有機體驗館參觀活動，即可獲：

1. HiPP喜寶小象攬枕收納被 (孕媽媽及育有0-12個月小朋友的媽媽體驗館限定)

2. 有機活泉水蘋果汁

3. HiPP喜寶電子優惠券

4. HiPP喜寶有機環保袋

*數量有限，先到先得，送完即止！

荷花BB展著數【9】美贊臣媽媽 送多感觀學前遊戲墊 (換領攤位：A10, U01-02, U17-18)

迎新禮品包可多達8款禮物如: 學前遊戲墊(1個)、BabySWIPE濕巾(8片)或濃縮洗劑(100毫升) 、HUGGIES濕紙巾(8片)、潔霸洗衣液(試用裝)、D Mind & the Prince認知教材海報(1張)及World Family迪士尼高度尺(1個)

預先網上登記：7月28日5pm前預先登記https://bit.ly/4e8TjXC，額外送舒特膚套裝。

荷花BB展著數【10】Aptamil 送雲朵媽媽袋 / 防水圍巾 (換領攤位：A11, X01-03, X20-22)

只要登記成為Aptaclub新會員，即獲：

- 孕媽媽及育有5個月或以下寶寶的媽媽：Aptamil 4 大容量雲朵包，結合走佬袋、日常媽媽袋功能

- 育有13個月至6歲寶寶的幼兒媽媽：Aptamil 4 寶寶親膚防水圍巾

*數量有限，先到先得，送完即止！

荷花BB展著數【11】「迪士尼美語世界」送反斗奇兵創意繪畫 + 歌曲指偶互動組 (換領攤位：A04)

於BB展期間親臨展位填妥資料，即可獲得「反斗奇兵創意繪畫本乙份」乙份。另外完成教材體驗，即可獲得「Buzzing Bee 歌曲指偶互動組」乙份。

*禮品數量有限，送完即止。

荷花BB展著數【12】D Mind & the Prince 送幼兒多功能爬行墊 + 學習海報 (換領攤位：W04-05, W14-15)

親臨展位體驗及試玩嬰幼兒英文教學系統，即可免費獲得「幼兒學習禮品包」。每日首30位到展位體驗的家長可以升級獲得D Mind & the Prince多功能爬行墊一張。

D Mind幼兒學習禮品包：

1. D Mind & the Prince - “My Face & My Hands” 幼兒學習海報

2. D Mind & the Prince - 幼兒成長度尺高

3. D Mind & the Prince - Donut木顏色筆(8色)

4. 寶寶百味 - 3合1有機BB胚芽米(6M+)試用裝

5. GOON 大王 - 敏感肌嬰兒紙尿片初生NB試用裝 x 2pcs

荷花BB展著數【13】Kabrita®佳貝艾特® 送 得意羊仔造型安撫巾 (換領攤位：G05-06, G19-20)

成功登記新加入Kabrita®佳貝艾特®媽媽會，即獲佳貝羊羊安撫巾乙件。

禮品數量有限，送完即止。

荷花BB展著數【14】Illumama Community 送 柔軟舒適珊瑚絨被 (換領攤位：A05, K01, K24)

預先登記或即場登記成為會員(並驗證成功後)，親臨攤位即可換領「柔軟舒適珊瑚絨被」乙份。

荷花BB展著數【15】雀巢媽媽會迎新 送 竹纖維棉寶寶包巾 (換領攤位：A06, K25)

預先登記或即場登記成為會員(並驗證成功後)，親臨攤位即可換領竹纖維棉寶寶包巾乙份。預先登記：https://nestlebaby.hk/expo

BB展著數【16】卡洛塔妮媽媽會 送 羊仔造型斜揹包 (換領攤位：W12-13)

成功加入卡洛塔妮媽媽會，追踪Fb及Ig專頁，並提交博覽優惠劵即可換領，數量有限，換完即止。

荷花BB展著數【17】Pampers 送 奢寵黑金紙尿片/拉拉褲試用裝 (換領攤位：A02)

登記Pampers BB會，即可到會場攤位免費領奢寵黑金紙尿片(初生碼/細碼) Ichiban拉拉褲(中碼/大碼) 試用裝。數量有限，送完即止。

荷花BB展著數【18】BE.ST Organic 送 長效保濕膚護手霜 (換領攤位：H12-13

凡Follow FB及IG Page，即獲送天然茉莉花手霜30g / 天然桂花手霜30 x1支 (價值$220)

荷花BB展著數【19】CATALO 送 皇牌產品體驗裝 (換領攤位：L01-02, L25-26

即場登記新會員，免費獲贈丁丁限量福袋，當中包括CATALO 皇牌產品體驗裝乙份 (隨機派發)、精美丁丁環保袋及拉鍊文件夾(價值約 HK$100) ！數量有限，送完即止。

荷花BB展著數【20】農純鄉 送 瓜瓜藜麥粥 (換領攤位：ZA22-24）

追蹤 Omyfamily IG 即可於場內免費換領農純鄉瓜瓜藜麥粥單包一包。每日限量300包，數量有限，先到先得，送完即止。

荷花BB展著數【21】荷蘭美素佳兒 送 搶手牛牛禮品 (換領攤位：A09）

FRISO® Club BB展會員迎新禮遇」：

1. 孕媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得輕柔臻萃牛牛被乙張及其他牛牛精選禮物

2. 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得牛牛矽膠圍兜乙個​

3. 其他合作夥伴精彩禮遇 ​​

預先登記: friso.events/EugeneRegPR，禮品數量有限，送完即止。

荷花BB展10大焦點活動

荷花BB展焦點活動【1】CATALO新會員免費福袋+夾公仔機贏禮物

展位：L01, L02, L25, L26



1. CATALO新會員免費福袋

凡於BB展期間即場登記成為CATALO新會員，可獲免費會場迎新福袋，內附兒童保健產品及多款實用禮品，禮品包括：

‧ 兒童強腦護眼DHA+EPA及葉黃素（體驗裝）

‧ 丁丁環保袋

‧ 丁丁多功能文件袋

現場更設夾公仔機，小朋友可即場參與遊戲，贏取可愛小禮物。

👉🏻獨家9折門票, 用Payme付款再平$2

2. 消費滿指定金額 送Baby Carrier揹帶或足金金飾

展場設有消費獎賞，凡於CATALO展位購買孕婦及嬰兒產品，消費滿指定金額，即可換領獨家贈品。準爸媽可以藉這次機會一次過購買孕期所需補充品或嬰幼兒保健產品，順便帶走豐富禮品！

‧ 消費滿$6,800元：即可獲贈Baby Carrier或英皇足金金飾（二選一），價值約1,999元。

（展期共提供12份，每日名額2份；星期六名額3份，先到先得，送完即止。）

荷花BB展焦點活動【2】荷花BB爬行比賽 全新搬餅餅大賽

展內舉行全港最大型的「荷花BB爬行暨搬餅餅大賽」！比賽於7月30日-8月2日舉行，適合6-24個月小朋友參加，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。

另外，承接世界盃熱潮，今年比賽以運動狂歡派對為主題，家長可為參賽BB穿上運動裝扮參加爬行及搬餅餅派對，所有完成比賽的BB 亦可到「爬行拍照區」，於運動場景體驗免費專業拍照，更可免費獲得4R照片乙張。比賽只設預先報名，有興趣可查看活動詳情。

👉🏻門票限時9折 $18起入場

荷花BB展焦點活動【3】熱門龍校、幼稚園、小學教育資訊 -「孩子升學教育日」

一向深受家長歡迎的「孩子升學教育日」再次登陸BB展！邀請多個熱門幼小校長，講解升學教育資訊，包括龍校特色及優勢、熱門幼小面試攻略、孩子自理訓練秘訣、遊戲中訓練孩子思維等。完成活動後更可獲取逾 $300 豐富禮品包，有興趣可查看活動詳情。

日期：8月1日 (星期六)



熱門龍校、幼稚園、小學教育資訊 -「孩子升學教育日」 時間 主題 嘉賓 13:00–13:45 生命！生活！ 新思維！ 又一村學校 温雪瑩校長 14:00–14:45 透過關係、遊戲、及環境啟發寶寶的全人發展 耀中幼教部華籍校長 羅少容女士 15:00–15:45 五感齊開啟：玩出幼兒學習力 北角衞理堂幼稚園幼兒園 黃櫻校長 16:00–16:45 學校如何透過遊戲、自然與專題探究培養幼兒思維發展 啟思幼稚園幼兒園校監 劉肇薇博士 17:00–17:45 幼小共創好時光 啟基學校(幼稚園部) 陳家欣校長 18:00–18:45 解碼孩子天賦・培育獨特才華 大角嘴天主教小學 周德輝校長

荷花BB展焦點活動【4】爸媽必上湊B、急救實習課

每年熱門活動 -「新手爸媽湊B實習課」及「嬰兒急救實習班」繼續開班！邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理、CPR急救、哽塞急救等，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習。

而升學學方面，「PNK1入學攻略」拆解報名時間線、面試重點及揀校貼士；「 幼稚園模擬面試班」即場模擬小組互動與遊戲觀察環節，特設家長面談指導，讓小朋友體驗K1 面試，提前實習面試模式，減輕小朋友真正面試時緊張，影響表現。有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【5】全新至hit動物體驗活動 - 小小探險家

一次過同鬃獅蜥、守宮、泰加巨蜥、蟒蛇等20種異寵動物接觸！由專業動物導師帶領小朋友化身「小小探險家」，一邊學習各種動物嘅特性，一邊親手觸摸小動作，更可以與牠們互動打卡合照，一起度過充滿教育意義的親子時光。有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【6】幼兒必玩活動！親子感官探索體驗 - 親子Messy Play

幼兒最愛的Messy Play 又嚟啦！今次特設四大好玩主題單元，由專業導師帶領寶寶，參與探索遊戲及多感官輪替體驗。透過觸摸及與各種材料的互動中，讓寶寶在玩樂中獲得全新的感受，刺激大腦神經發展、培養創造力與專注力，建構對世界的認知！有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【7】「全港童畫家繪畫大賽」展覽及頒獎禮

「全港童畫家繪畫大賽」早前公開召募一眾3-9歲的「小畫家」提交作品，最後一共收到逾1200 份作品，每一幅畫作都承載著孩子們純真的想像力。經過專業評審團嚴謹而細心的甄選，一批充滿創意的傑出作品脫穎而出。得獎的優秀作品更會在本次展覽中公開展出，而小朋友將獲邀出席頒獎禮接受表揚。

頒獎禮日期及時間：7月31日（星期五）11:00–12:30



荷花BB展焦點活動【8】Jumpy跳跳大賽

小朋友可以坐上Jumpy同時跳到賽道盡頭，按下按鈕，然後跳回起點。每日最快完成比賽的小朋友可獲得Jumpy一隻 (價值$269)。

荷花BB展焦點活動【9】孕媽媽專享禮遇

為照顧孕媽媽的特別需要，提供更方便、更優惠的參觀體驗，大會特別推出全新的「孕婦專享禮遇活動」，名額2000個，完成登記後可於現場換領專屬禮品包，同時亦可獲孕媽專屬的BB展現金購物券，購物券精選新手父母需要的母嬰及育兒產品，聯合參展商推出現金折扣券，首1,000 名登記更可享BB展免費門票，讓孕媽在展會中可享「折上折」優惠，真正做到省時又省錢。名額有限，先到先得。

荷花BB展焦點活動【10】大舞台精采節目及講座

BB展大舞台會在不同時間上演精彩節目，包括不同種類的表演，8月2日更特設活力舞蹈日，另外亦設有不同免費講座，為大家講解育兒、懷孕資訊等，為博覽會增添氣氛。

👉🏻獨家9折門票, 用Payme付款再平$2

2026荷花BB展免費贈品及攤位優惠

荷花BB展向來是爸媽入手BB用品的好時機！場內除了有奶粉、尿片、嬰兒護理用品、孕媽媽用品等豐富購物優惠，不少品牌亦會準備免費贈品及試用裝。以下會持續更新2026荷花BB展各大攤位優惠、免費贈品的換領資訊，方便家長入場前睇定攻略，鎖定心水品牌！

＊上「01空間」使用 Payme 購買 荷花BB展2026門票 滿港幣20元，可享港幣2元即時回贈！

2026荷花BB展精選產品推介

韓國超人氣 Hugpapa Dial-fit MAX 4合1嬰兒揹帶

Hugpapa 源自於2017年，品牌名字意思是「擁抱爸爸」。韓國設計師Wihyock Lee同為2位小孩的父親，眼見市場上大部份揹帶都是以女性設計為主，外觀平平無奇且缺乏男性視角的考量。因此便設計出簡約時尚、男女通用的高顏值揹帶，希望父母不要為了照顧小孩而放棄外觀和打扮。

Hugpapa Dial-fit MAX 揹帶4大特點

1.全球首創專利Dual Dial-fit釋放腰肩壓力

Hugpapa Dial-fit MAX 從力學根源重新設計，首創胸前與腰部雙旋鈕獨立調控，轉動胸前旋鈕能將寶寶向上托升並緊貼軀幹，將重量平均分攤至胸背肌群，大幅減少肩頸拉扯。腰部旋鈕則用作收緊腰帶，保護與支撐爸爸媽媽的腰部，喚醒深層核心肌群以防止腰椎過度前凸。全前方調節無需反手摸索，讓上半身協同受力，從此行街、排隊姿勢始終挺直，腰肩不再互搶負擔。

2.美國BOA®旋鈕升級提高扭力

BOA® 旋鈕系統源自美國專業運動裝備，最新升級的 BOA® M4 旋鈕扭力大幅提升 26% 並搭配強韌鋼絲，結構強度翻倍，能完美承重至 20kg（48個月大）寶寶且長效不鬆脫。Hugpapa Dial-Fit 應用此技術，讓媽媽無需費力即可快速收緊腰帶，數秒內精準微調至最貼合狀態，輕鬆減輕手腕負擔。揹帶更享有 BOA® 官方終身保養，讓每一次育兒出行都安心輕鬆。

3.Premium 3D Full Mesh頂級全透氣不悶熱

香港的夏天，悶熱又潮濕。 每次使用揹帶，就怕寶寶悶出一身汗，甚至長熱疹。Hugpapa Dial-fit MAX Dial-Fit MAX 採用頂級3D立體透氣網布，透氣性極佳，有效散熱排汗，讓寶寶的肌膚保持乾爽舒適，即使在炎熱的天氣裡，也能享受每一次親密的擁抱，讓爸媽和寶寶在夏天也能自在出行。

4.All-in-one設計陪伴寶寶每個成長階段

Hugpapa Dial-fit MAX 全球首創 All-in-one 設計，一條揹帶即可靈活切換4種模式，全面滿足不同成長階段的寶寶。從初生到4歲，隨著需求自由轉換，父母外出可輕鬆應對各種場景，為寶寶提供最貼合的支撐與守護。

2026荷花BB展最HIT產品優惠率先睇

BB展至抵日用品推介

1. HiPP 喜寶嬰兒潔膚泡泡 (攤位：A07-08)：場內優惠價 $39｜原價 $98

2. HiPP 二合一洗髮沐浴露及護膚膏 (攤位：A07-08)：場內優惠價：買一送一｜原價 $68-88

3. MOONY超透氣紙尿片/學行褲6包 (攤位：K07-08, K17-18)：場內優惠價 $600｜原價 $1014

4. 思詩樂嬰兒衣物洗衣液補充裝3包 (攤位：K07-08, K17-18)：場內優惠價 $78｜原價 $134.7

5. 思詩樂嬰兒濕潔淨棉120包 (4盒) (攤位：K07-08, K17-18)：場內優惠價 $75｜原價 $108

6. AMOS Easy Go PP 即棄奶瓶 (250ML) (5件) (攤位：A01)：場內優惠價 $99｜原價 $130

7. infantino - 超柔軟寶寶濕巾 (3包) (攤位：F08-09)：場內優惠價 $30｜原價 $75

8. 雞仔嘜童裝針織襪子 (9對) (攤位：K11-12)：場內優惠價 $98｜原價 $204

9. Biolane 皇牌初生嬰兒日常護理套裝 (攤位：W06-07)：場內優惠價 $388｜原價 $565

10. Biolane 滋潤保濕乳霜 50ml (攤位：W06-07)：場內優惠價 $30｜原價 $59

11. PEPPA PIG 軟毛幼兒牙刷 (2 支裝) (攤位：M08-09)：場內優惠價：買1送2｜原價 $32

12. ALL-IN-ONE 嬰幼兒有機全效嫩膚乳液（萬用霜）250ml (攤位：H12-13)：場內優惠價：加$1加購多一支｜原價 $358

13. Desitin強效40%氧化鋅尿布疹護理膏 2oz (攤位：ZA12)：場內優惠價 $109｜原價 $129

14. 美國Aquaphor低敏濕疹修護軟膏198g (攤位：ZA12)：場內優惠價 $148｜原價 $188

15. Dr.Brown's 兩用奶樽刷(耐熱軟膠) + 奶樽及餐具洗潔液 (攤位：M08-09)：場內優惠價 $99｜原價 $140

16. NATURAL AID 天然療妥有機蘩縷修復濕疹啫喱 (60ml) (攤位：W06-07)：場內優惠價 $196.2｜原價 $218

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必買BB用品

1. Tommee Tippee Natural Start 150ml PPSU 奶瓶附超柔軟慢流量奶嘴 (攤位：L12-13)：場內優惠價 $29｜原價 $112

2. Tommee Tippee 透氣安撫奶嘴 (2個裝) (攤位：L12-13)：場內優惠價 $10｜原價 $63

3. Tommee Tippee 6合1多功能嬰兒輔食機套裝 (攤位：L12-13)：場內優惠價 $879｜原價 $1886

4. NUK PPSU 新生兒優越套裝 (攤位：F01-02, F17-18)：場內優惠價 $395｜原價 $1132

5. NUK 二合一蒸汽消毒烘乾機 (攤位：F01-02, F17-18)：場內優惠價 $488｜原價 $1099

6. 六層紗連帽包抱被浴巾 (3條) (攤位：P12-13)：場內優惠價 $225｜原價 $564

7. b.box 矽膠咬咬樂 (攤位：E01-02, E25-26)：場內優惠價 $10｜原價 $48

8. AMOR 精梳棉台灣製-毛巾料初生包腳仔蛤衣 (攤位：S12-13)：場內優惠價 $99｜原價 $299

9. Dr. Brown's Options+ PPSU仿母乳排氣奶樽9oz x 4 + 5oz x 1 (攤位：M08-09)：場內優惠價 $679｜原價 $917

10. DURI 兒童成長餐椅 (6個月至成人110KG) (攤位：A01)：場內優惠價 $1279｜原價 $1599

11. MAXI-COSI NESTA 餐椅 (攤位：A01)：場內優惠價 $1759｜原價 $2199

12. 韓國Baby & I 嬰兒餵食套裝 3件組 (攤位：ZA25)：場內優惠價 $300｜原價 $365

13. speCtra UV LED紫外線消毒機 (攤位：ZA08)：場內優惠價 $1990｜原價 $3280

14. b&h Hygeia 4合1奶瓶清洗機套裝 (攤位：M01-02, M17-18)：場內優惠價 $1999｜原價 $2436

15. b&h 5合1智能雙瓶暖奶器套裝 (攤位：M01-02, M17-18)：場內優惠價 $379｜原價 $617

16. 雞仔嘜初生嬰兒(0-6個月)秋冬18件裝 (攤位：K11-12)：場內優惠價 $580｜原價 $898

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寶寶食品推介

1. 美贊臣Enfinitas藍臻指定配方奶粉一罐 (首購) (攤位：A10, U01-02, U17-18)：場內優惠價 $149(每人限購一罐)｜原價 $549

2. 美贊臣A+ 智睿指定配方奶粉一罐 (首購) (攤位：A10, U01-02, U17-18)：場內優惠價 $175(每人限購一罐)｜原價 $275

3. RENEWALLIFE DDODDOMAM 韓國有機米牙仔餅 (6M+) (7包) (攤位：A01)：場內優惠價 $100｜原價 $224

4. HiPP喜寶有機脆脆零食 (攤位：A07-08)：場內優惠價 買一送一｜原價 $28.8/件

5. HiPP喜寶有機水果唧唧果昔 (攤位：A07-08)：場內優惠價 買一送一｜原價 $28.8/件

6. ILLUMA®⁴ Atwo 會員試飲禮遇 (攤位：A05, K01, K24)：場內優惠價 $218.5- 279.5｜原價 $ 437-559

7. 寶寶百味-即食米形麵 (4盒) (攤位：E17-19)：場內優惠價 $155｜原價 $224

8. 寶寶百味-即食粥系列 (18盒) (攤位：E17-19)：場內優惠價 $590｜原價 $912

9. 雀巢®能恩全護®INFINIPRO®A2 β-Casein 會員專享優惠 (攤位：A06, K25)：場內優惠價 $190｜原價 $388

10. PUMPKIN 有機果蓉 (6M+) (6包) (攤位：A01)：場內優惠價 $100｜原價 $174

11. Baby Shark 南瓜米棒 (攤位：N23)：場內優惠價 $30.4｜原價 $38

12. 裸廚房調理包 (4盒) (攤位：D09b)：場內優惠價 $440｜原價 $536

13. 余仁生嬰幼兒皇牌組合 (攤位：J14-16)：場內優惠價 $248｜原價 $434

14. 卡洛塔妮HMO星護羊奶粉系列 (攤位：W12-13)：場內優惠價 $319｜原價 $429

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BB外出用品必買推介

1. Joie Finiti 豪華雙向嬰兒手推車 (攤位：R07-08, R12-13)：場內優惠價 $2380｜原價 $3680

2. Joie Pact Pro Travel System 套裝 (攤位：R07-08, R12-13)：場內優惠價 $2399｜原價 $3180

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