iPhone 18 Pro與iPhone Ultra規格對比：買摺機反而無長焦鏡頭？

iPhone 18 Pro與iPhone Ultra規格對比：Apple今年最震撼的莫過於會同時推出iPhone 18 Pro以及自家首款摺機iPhone Ultra。撇除預計極為高昂的售價，對於正打算換機的用家來說，以下這三個關鍵規格差異，可能直接決定你買哪一部。



iPhone 18 Pro與iPhone Ultra規格對比。（AI生成）

1. 摺疊芒對決傳統直板 機身形態天差地遠

外形是兩者最直觀的分別，iPhone 18 Pro及Pro Max依然會沿用大家習慣的直板設計，螢幕尺寸與整體風格基本上與上代持平，適合追求手感、不想改變使用習慣的用家。

iPhone 18 Pro及Pro Max與前代相差無多。（YouTube）

而iPhone Ultra作為Apple歷史上首部摺機，機外設有一個較短較寬的外屏，展開後內屏大小則媲美iPad mini。對於需要經常查看文件、觀看影片或者追求大螢幕體驗的人來說，娛樂與工作體驗確實有質的飛躍。

iPhone Ultra擁有iPad mini般的大螢幕享受。（YouTube）

2. 鏡頭竟然「閹割」？Ultra無緣長焦鏡頭

長焦鏡頭一直是Pro的強項，而這個優勢在18 Pro系列中繼續保留。

潛望長焦則採用 1/3.1 吋 Sony IMX973（4倍光變）。（YouTube）

令人意外的是，iPhone Ultra雖然會配備與18 Pro同級的主鏡頭、超廣角及前置鏡頭，但受限於機身結構，竟然無緣配備「長焦鏡頭」。如果平時喜歡拍攝遠景、演唱會或者人像特寫，長焦鏡頭依然是18 Pro獨佔，而且今年還會再有提升。

iPhone Ultra竟然無緣配備「長焦鏡頭」。（YouTube）

3. 同用A20 Pro晶片 鈦金屬機身反成散熱隱患？

效能方面，兩款新機預計都會搭載最新的A20 Pro晶片，但實際表現未必一樣，關鍵在於機身材質與散熱設計。

iPhone 18 Pro沿用鋁合金一體成型機身，並加上均熱板散熱，玩遊戲或者長時間處理高負載工作時，能有效控制機身溫度。

相反，iPhone Ultra據傳採用類似iPhone Air的鈦金屬輕薄設計。鈦金屬雖然具備高級感，但導熱能力及內部空間受限，在大太陽下戶外使用或者長時間進行高耗能任務時，散熱效率恐不及18 Pro，甚至較易引致降頻或流暢度下降。

兩款機型都採用A20 Pro晶片。（9to5mac）

總結

兩部機的定位非常明確：iPhone 18 Pro是技術成熟的「效能實力派」，相機規格最齊備、散熱穩定，是工作及娛樂最可靠的選擇；而iPhone Ultra則是一部「極致體驗派」的潮流新玩具，以長焦鏡頭及部分散熱表現為代價，換取iPad mini般的大螢幕享受。想求穩定長用，還是想第一時間體驗摺機陣營，就看個人的使用習慣與預算能力了。

來源：9to5mac