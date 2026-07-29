蘋果推租賃服務Apple Upgrade！涵蓋4大產品　iPhone月租141元起

撰文：快科技
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蘋果在美國正式推出全新硬件租賃服務Apple Upgrade，整套租賃融資服務由金融平台Klarna全權承接，該服務現階段僅面向美國本地用戶開放。

涵蓋iPhone、Apple Watch、iPad、Mac四大產品線主流機型，消費者不用一次性支付全款，只需按月繳納租金，即可獲得對應數碼設備完整使用權。

蘋果在美國正式推出全新硬件租賃服務Apple Upgrade，整套租賃融資服務由金融平台Klarna全權承接，該服務現階段僅面向美國本地用戶開放。（Apple）

iPhone、Apple Watch、iPad、Mac四大產品線主流機型租金一覽：

租賃期滿後用戶擁有三種自主處置設備的選擇，既可以歸還設備直接更換當年新款產品，也能單純歸還設備結束租賃合約，還可以補齊差價買斷手中設備，買斷僅補足原價與已付租金差額，平台不會額外收取手續費。

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這項租賃計劃存在明確機型限制，iPhone 16、Apple Watch SE、入門基礎款iPad、MacBook Neo、Mac mini均不在租賃名單中，暫時無法參與月租活動。

不同品類設備設置了差異化租賃周期，iPhone與Apple Watch統一採用24個月租期：

iPhone

iPhone 17e月租17.99美元（約141.1元港幣）
iPhone 17月租22.99美元（約180.3元港幣）
iPhone Air月租28.99美元（約227.4元港幣）
iPhone 17 Pro月租31.99美元（約250.9元港幣）
iPhone 17 Pro Max月租34.99美元（約274.4元港幣）

Apple Watch

Apple Watch Series 11月租11.99美元（約94元港幣）
Apple Watch Ultra 3月租24.99美元（約196元港幣）
Apple Watch Ultra 3愛馬仕款月租47.03美元（約368.9元港幣）

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iPad與Mac設備統一設置36個月租期：

iPad

iPad mini月租11.99美元（約94元港幣）
iPad Air月租15.99美元（約125.4元港幣）
iPad Pro月租24.99美元（約196元港幣）
MacBook Air月租24.99美元（約196元港幣）

Mac

iMac月租28.99美元（約227.4元港幣）
MacBook Pro月租38.99美元（約305.8元港幣）
Mac Studio月租48.99美元（約384.2元港幣）。

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