國家補貼2026｜慳達¥2萬免內地電話號碼！iPhone減千元＋領取教學
國家補貼2026｜以往港人想領取「國家補貼」都需要有內地電話號碼，但現時已有新安排！港人可憑回鄉證及香港本地銀行卡，透過雲閃付App直接登記領取國家補貼，不再需要綁定內地電話號碼，即可在全廣東省指定商戶享高達¥20,000補貼。《香港01》「好食玩飛」已為大家整理懶人包，包括領取、使用方法、適用商戶等資訊，即睇下文！
國家補貼2026｜港人免內地電話領補貼！最高¥20,000
銀聯國際宣布，即日至2026年12月31日（或名額用罄為止），港澳居民可使用回鄉證、本地銀聯卡及本地電話號碼完成資格申領，無須再綁定內地銀行卡及內地電話號碼。
每人每項產品可領取一次國補資格，涵蓋家用電器、數碼產品共16類，每日合計5,000個領券額度，並按產品售價15%給予補貼，上限由¥500至¥1,500不等。若16類產品均領取上限金額，總額可高達¥20,000。
國家補貼範疇及金額：
數碼產品（補貼15%、每件最高節省¥500）：
手機（如iPhone、Android旗艦機等）、平板電腦、智能手錶／手環、智能眼鏡（2026年新增類別）
家用電器（補貼15%，每件最高慳¥1,500；須一級能效或水效標準）：
雪櫃、洗衣機、電視、冷氣、電腦、熱水器
不適用：家用爐具、吸油煙機、微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等不再納入補貼範圍。
智能家居及其他（補貼15%，每件最高慳¥1,500）：
智能床、適老化輔助器械、掃地機器人、數碼相機、智能螢幕、智能馬桶
國家補貼2026｜港人如何登記領取？
香港居民只需下載「雲閃付App」，使用香港電話號碼註冊帳戶；然後按照App內指示，綁定銀聯卡，並上傳回鄉證完成實名認證，再進入App內切換地區至廣東／深圳（或於主頁直接點擊活動頁面）即可參與活動，而廣東及深圳兩區的領券流程略有不同：
廣東地區（除深圳）參與流程：
1. 點擊「2026消費品以舊換新」；
2. 定位至「廣東省」（深圳除外）；
3. 按照想領取的品項，點擊對應入口；
4. 選擇品類後點「領取資格」；
5. 點擊「提交」；
6. 點擊「我的申請」；
7. 顯示「發券成功」即為領到資格券。
深圳地區參與流程：
1. 在左上角切換地區「深圳」；
2. 點擊「鵬城優惠券」；
3. 進入「深圳消費品以舊換新」專區；
4. 選擇「家電數碼產品（國補）／「深圳之約，暢享生活（市補）
5. 點擊「同意授權」，並填寫個人資料；
6. 選擇「申請類型」，簽署姓名再按提交；
7. 於活動門店，找職員掃碼審核後，即可進入領券頁面。
國家補貼2026｜在實體店如何使用補貼？
使用以上方法取得領取補貼資格後，便可出發到實體店使用補貼：
1. 到達可使用補貼之門店選擇商品，結帳時開啟雲閃App，在首頁點擊「收付款」；
2. 向活動商戶出示「雲閃付被掃二維碼」。
國家補貼圖文領取教學：
國家補貼2026｜注意事項
補貼有效期：即日至2026年12月31日（名額有限，先到先得）
適用商戶：必須為廣東省或深圳指定線下實體門店。
限額：每個產品類別每人限領一次補貼。
國家補貼2026｜使用4大小貼士
【1】善用折上折優惠
港人憑回鄉證到深圳京東MALL等指定門店，除了可享有「國家補貼」，同時還可享9%「離境退稅」（扣除2%手續費後），變相折上折。以數碼產品為例，單件國補最高慳¥500，加上退稅約9%，隨時可節省約20%。
以熱門手機品牌iPhone為例，一部iPhone17（256GB）京東自營活動價¥5,899，使用國補可減¥500，即¥5,399；接著使用9%「離境退稅」，再減¥485.91；最後只需¥4,913便可得手，大大節省¥986。
【2】認準指定實體門店及預先查詢庫存
國補優惠僅適用於廣東省或深圳的「指定線下實體門店」，出發前務建議向商戶查詢是否可使用國家補貼。
名單參考：
京東Mall（南山店）
京東電器門店（華強北、龍崗、萬豐海岸城等）
華為旗艦店（南山萬象天地）
小米之家（部分門店，建議向客服查詢）
＊以上名單僅供參考，並非全部。
【3】提早向實體門店查詢現貨
由於使用國補必須前往實體店，即表示必須過關到深圳或廣東地區，為免白走一趟，建議提早向相關門店確認心水型號是否有現貨。
【4】綁定免手續費之信用卡
建議在「雲閃付」App預先綁定具備「免外幣手續費」或以人民幣結算的雙幣信用卡，以免使用補貼優惠時被收取手續費。
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