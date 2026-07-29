國家補貼2026｜慳達¥2萬免內地電話號碼！iPhone減千元＋領取教學

國家補貼2026｜以往港人想領取「國家補貼」都需要有內地電話號碼，但現時已有新安排！港人可憑回鄉證及香港本地銀行卡，透過雲閃付App直接登記領取國家補貼，不再需要綁定內地電話號碼，即可在全廣東省指定商戶享高達¥20,000補貼。《香港01》「好食玩飛」已為大家整理懶人包，包括領取、使用方法、適用商戶等資訊，即睇下文！



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國家補貼有新安排！（小紅書@鳳山北小米之家）

國家補貼2026｜港人免內地電話領補貼！最高¥20,000

銀聯國際宣布，即日至2026年12月31日（或名額用罄為止），港澳居民可使用回鄉證、本地銀聯卡及本地電話號碼完成資格申領，無須再綁定內地銀行卡及內地電話號碼。

每人每項產品可領取一次國補資格，涵蓋家用電器、數碼產品共16類，每日合計5,000個領券額度，並按產品售價15%給予補貼，上限由¥500至¥1,500不等。若16類產品均領取上限金額，總額可高達¥20,000。

港澳居民可使用回鄉證、本地銀聯卡及本地電話號碼完成資格申領，無須再綁定內地銀行卡及內地電話號碼。（資料圖片）

國家補貼範疇及金額：

數碼產品（補貼15%、每件最高節省¥500）：

手機（如iPhone、Android旗艦機等）、平板電腦、智能手錶／手環、智能眼鏡（2026年新增類別）



家用電器（補貼15%，每件最高慳¥1,500；須一級能效或水效標準）：

雪櫃、洗衣機、電視、冷氣、電腦、熱水器

不適用：家用爐具、吸油煙機、微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等不再納入補貼範圍。



智能家居及其他（補貼15%，每件最高慳¥1,500）：

智能床、適老化輔助器械、掃地機器人、數碼相機、智能螢幕、智能馬桶



數碼產品可享補貼15%、每件最高節省¥500。（小紅書@張魚燒）

國家補貼2026｜港人如何登記領取？

香港居民只需下載「雲閃付App」，使用香港電話號碼註冊帳戶；然後按照App內指示，綁定銀聯卡，並上傳回鄉證完成實名認證，再進入App內切換地區至廣東／深圳（或於主頁直接點擊活動頁面）即可參與活動，而廣東及深圳兩區的領券流程略有不同：

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廣東地區（除深圳）參與流程：

1. 點擊「2026消費品以舊換新」；

2. 定位至「廣東省」（深圳除外）；

3. 按照想領取的品項，點擊對應入口；

4. 選擇品類後點「領取資格」；

5. 點擊「提交」；

6. 點擊「我的申請」；

7. 顯示「發券成功」即為領到資格券。



深圳地區參與流程：

1. 在左上角切換地區「深圳」；

2. 點擊「鵬城優惠券」；

3. 進入「深圳消費品以舊換新」專區；

4. 選擇「家電數碼產品（國補）／「深圳之約，暢享生活（市補）

5. 點擊「同意授權」，並填寫個人資料；

6. 選擇「申請類型」，簽署姓名再按提交；

7. 於活動門店，找職員掃碼審核後，即可進入領券頁面。



國家補貼2026｜在實體店如何使用補貼？

使用以上方法取得領取補貼資格後，便可出發到實體店使用補貼：

1. 到達可使用補貼之門店選擇商品，結帳時開啟雲閃App，在首頁點擊「收付款」；

2. 向活動商戶出示「雲閃付被掃二維碼」。



國家補貼圖文領取教學：

國家補貼2026｜注意事項

補貼有效期：即日至2026年12月31日（名額有限，先到先得）

適用商戶：必須為廣東省或深圳指定線下實體門店。

限額：每個產品類別每人限領一次補貼。



國家補貼2026｜使用4大小貼士

【1】善用折上折優惠

港人憑回鄉證到深圳京東MALL等指定門店，除了可享有「國家補貼」，同時還可享9%「離境退稅」（扣除2%手續費後），變相折上折。以數碼產品為例，單件國補最高慳¥500，加上退稅約9%，隨時可節省約20%。

以熱門手機品牌iPhone為例，一部iPhone17（256GB）京東自營活動價¥5,899，使用國補可減¥500，即¥5,399；接著使用9%「離境退稅」，再減¥485.91；最後只需¥4,913便可得手，大大節省¥986。



【2】認準指定實體門店及預先查詢庫存

國補優惠僅適用於廣東省或深圳的「指定線下實體門店」，出發前務建議向商戶查詢是否可使用國家補貼。

名單參考：

京東Mall（南山店）

京東電器門店（華強北、龍崗、萬豐海岸城等）

華為旗艦店（南山萬象天地）

小米之家（部分門店，建議向客服查詢）

＊以上名單僅供參考，並非全部。



出發前務建議向心儀商店查詢是否可使用國家補貼。（小紅書@JD小光-深圳京東mall）

【3】提早向實體門店查詢現貨

由於使用國補必須前往實體店，即表示必須過關到深圳或廣東地區，為免白走一趟，建議提早向相關門店確認心水型號是否有現貨。

【4】綁定免手續費之信用卡

建議在「雲閃付」App預先綁定具備「免外幣手續費」或以人民幣結算的雙幣信用卡，以免使用補貼優惠時被收取手續費。

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