OPPO A7 Pro Max發佈｜10,000mAh巨電厚度僅8.4mm！兼備IP69K防水

OPPO A7 Pro Max 發佈｜OPPO於今日（8月4日）發佈中階定位的全新手機OPPO A7 Pro Max，成功將10,000mAh大電池塞進僅8.47mm的機身內，配合最高等級的IP69K防水防塵認證，直接解決長時間在戶外工作的用家對於電量的焦慮。



攜帶10,000mAh超大電池，（OPPO）

10,000mAh大電池機身不厚重？

主打超大電池的防護手機，重量動輒數百克、機身厚重，日常單手操作相當費力。但OPPO A7 Pro Max的機身厚度控制在8.47mm，重量為226g。對比市面上一般的旗艦手機（重量一般落在220g左右），這部機在不增加手感負擔的前提下，成功將電池翻倍。

這次OPPO採用能量密度更高的單電芯矽電池技術，是一種在負極加入矽碳混合物的新型鋰離子電池，具備高能量密度、輕薄化與單一電芯架構的優勢。它能以較小的體積容納極大電量，同時簡化內部電路設計。

超抗摔金剛石架構。（OPPO）

充電方面，新機支援80W USB-C快充，能有效縮短補充電力所需時間。

IP69K頂級防水：抗暴雨、可直接水洗

OPPO A7 Pro Max支援電子產品中少見的IP69K防塵防水。傳統的IP68防水主要針對靜態清水浸泡，而IP69K能抵禦高溫（高達80℃）及高壓水柱的直接噴射。

IP69K頂級防水：抗暴雨、可直接水洗。（OPPO）

外觀神似iPhone 17 Pro，前後雙5,000萬像素鏡頭

機身提供藍色（乘風破浪）、橙色（前橙似錦）與黑色（遠山黑）三款選擇。其機背寬大的相機模組設計，在視覺風格上與iPhone 17 Pro有幾分相似。

鏡頭配置方面，後置主鏡頭與前置自拍鏡頭均採用5,000萬像素感光元件，對於日常記錄工作、視像通話或隨手拍攝打卡，清晰度已有相當保障。

高通Snapdragon 4 Gen 5配120Hz螢幕

效能規格方面，新機搭載高通Snapdragon 4 Gen 5處理器。這款中階晶片採用雙效能核心與六節能核心架構，雖然並非主打高強度電競，但勝在功耗表現良好，能進一步延長10,000mAh電池的實際使用時間。螢幕則使用6.78吋120Hz AMOLED顯示屏，並提供8GB至12GB RAM以及128GB至512GB ROM多種儲存組合。

搭載高通Snapdragon 4 Gen 5處理器，能進一步延長10,000mAh電池的實際使用時間。（YouTube）

OPPO A7 Pro Max香港售價預測

據內地消息，OPPO A7 Pro Max在內地的建議零售價預計會定位在中階性價比市場：

入門版本（8GB RAM + 256GB ROM）：內地定價約RMB 1,799

高配版本（12GB RAM + 256GB ROM）：內地定價約RMB 1,999

頂配版本（12GB RAM + 512GB ROM）：內地定價約RMB 2,299

預測OPPO A7 Pro Max若在香港推出官方行貨，價格區間：

8GB + 256GB版本：預測港行售價為HKD $2,199 - $2,299

12GB + 256GB版本：預測港行售價為HKD $2,499 - $2,599

12GB + 512GB版本：預測港行售價為HKD $2,799 - $2,899