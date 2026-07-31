距離蘋果一年一度的 9 月秋季發佈會 Apple Event 只剩下最後一個月。雖然市場正熱切期待即將登場的 iPhone 18 Pro 系列以及首款摺疊屏旗艦 iPhone Fold（又傳叫：iPhone Ultra），但科技圈與供應鏈內部真正的焦點，早已暗中轉向了將於 2027 年面世的 iPhone 誕生 20 周年紀念機！



iPhone 20預言｜屏下Face ID告別動態島｜首款零按鈕無孔玻璃手機（網上圖片）

iPhone 面世20年、Steve Jobs 的理想型手機終於面世

2007 年，教主 Steve Jobs 用第一代 iPhone 開啟了智慧型手機時代。2017 年，Tim Cook 推出 iPhone X，引領了全面屏與 Face ID 人臉辨識的十年浪潮。來到 2027 年，適逢 iPhone 誕生 20 周年，根據 MacRumors 與 GSMArena 取得的最新供應鏈與彭博社名記 Mark Gurman 爆料，蘋果內部正以代號「Project Glasswing 透翅蝶計畫」秘密代號，開發被譽為「手機終極型態」的重磅新iPhone。

究竟這部集二十年大成的夢幻手機有何突破？我們為你整理了 5 大核心革命性亮點。

📊 iPhone 誕生 20 周年紀念款：重點規格預測表

為了方便果粉與讀者一目瞭然，究竟即衝iPhone 18 Pro Max 好，還是等2027年的 20 周年紀念機？馬上將兩機的傳聞規格進行整理：

iPhone 誕生 20 周年紀念款：重點規格預測表 規格與特點 iPhone 18 Pro Max (預計 2026 年 9 月) iPhone 20 (預計 2027 年) 螢幕與生物辨識 縮小版動態島、微型開孔 Face ID 螢幕下 Face ID 方案（保留極小動態島或全屏無孔） 機身尺寸 6.3 吋 / 6.9 吋雙版本 6.3 吋與 6.9 吋（極窄邊框下可達標榜 7 吋） 主相機感光元件 可變光圈鏡頭設計 自研堆疊式 LOFIC 感光元件，動態範圍最高達 20 檔 按鈕架構 傳統機械式實體按鍵 全面改為固態觸覺回饋按鍵 核心處理器 第一代 2nm A20 Pro 晶片 第二代 2nm A21 晶片 記憶體架構 12GB LPDDR5X 專為 AI 導入 HBM高頻寬記憶體 網絡數據機 國外版採用 Apple C2 自研晶片 美國市場首次於高階機型採用 Apple 自研數據機 電池與續航 傳統鋰電池改善款 純矽負極電池技術，容量上看 6,000mAh

改革01｜四曲面無邊框玻璃機身，動態島正式走入歷史？

自 iPhone X 採用瀏海屏、iPhone 14 Pro 引入動態島以來，螢幕開孔一直是蘋果追求「一塊純粹玻璃」道路上的過渡形態。

根據供應鏈消息，20 周年紀念機將首次採用微曲四曲面（Quad-Curved Display）OLED 面板。與過往三星較為激進的「瀑布屏」不同，蘋果採用的是極淺的弧度封裝，讓正面、背板與邊框流暢過渡。蘋果更成功將屏下 Face ID 與屏下前置鏡頭整合於面板之下，正面不再有任何挖孔，實現真正的「無孔全螢幕」。

iPhone 20 改革01｜四曲面無邊框玻璃機身，動態島正式走入歷史？（網上圖片）

改革02｜實體按鈕全數消失！代號「Project Bongo」觸控回饋重生

蘋果多年前曾計畫採用的固態按鈕技術（Project Bongo），終於在 20 周年紀念機上成熟落地。iPhone 20將一舉移除音量鍵、電源鍵與動作按鈕等所有實體機械結構。取而代之的是整合於機身邊框內的固態壓感與觸覺回饋模組。由微型低功耗協處理器獨立運作，透過觸覺震動令用家感受到宛如真實按壓的反饋，更大幅提升了機身防塵防水等級。

甚至有更「暴力」的預言指Apple甚至想將USB-C插口也取消，改用全無線充電。但這個推測可信性及實用性均不高。

iPhone 20 改革02｜實體按鈕全數消失！代號「Project Bongo」觸控回饋重生（網上圖片）

改革03｜自研 LOFIC 影像感光元件：動態範圍直衝 20 檔

相機升級不再只是單純堆疊像素。20 周年紀念機將首度導入蘋果自研的 LOFIC技術。這項技術能讓每一個像素根據光線強弱靈活儲存電荷，避免強光過曝與暗部細節流失，使拍攝動態範圍（Dynamic Range）突破性地達到 20 檔，徹底改變手機夜景與逆光攝影的遊戲規則。

小米17 Ultra 已在使用LOFIC技術，不過20周年版的將是Apple 自研發的新版本。（網上圖片）

改革04｜矽碳負極電池提升30%能量密度｜容量爆上 6,000mAh

續航力與算力同樣迎來天花板級別的提升。據報，蘋果預計導入純矽碳負極電池（Pure Silicon Anode Battery）技術，讓能量密度提升 20% 至 30%，電池容量有望衝上近 6,000mAh，並支援反向無線充電。

iPhone 20 改革03｜矽碳負極電池提升30%能量密度｜容量爆上 6,000mAh（網上圖片）

改革04｜A21 Pro 晶片｜Mobile HBM AI 記憶體

在晶片方面，搭載台積電 2nm 製程打造的 A21 Pro 晶片外，更首度評估導入移動端高頻寬記憶體（Mobile HBM）。透過矽穿孔（TSV）將 DRAM 晶片垂直堆疊，為 Apple Intelligence 提供超大資料傳輸頻寬，讓端側 AI 算力呈現爆發式成長。

iPhone 20 改革04｜A21 Pro 晶片｜Mobile HBM AI 記憶體（網上圖片）

9月即衝 iPhone 18 Pro，還是等 20 周年紀念款？

如果你手上的設備已使用多年，即將發佈的 iPhone 18 Pro 憑藉 A20 Pro 2nm 晶片與可變光圈鏡頭，依然是一部表現均衡且紮實的旗艦；但如果你渴望獲得螢幕下 Face ID 與固態無孔機身帶來的「跨時代變革」，那麼就多等一回，期待 20 周年紀念機。

9月即衝 iPhone 18 Pro，還是等 20 周年紀念款？

情報引用來源：

MacRumors (連結）／ GSMArena (連結）