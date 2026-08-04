小米頂不住AI漲價潮！17/K90系列最少加300元　性價比神話破滅？

早上刷小米商城，頁面價格直接讓我從床上彈了起來。 8月2日起，小米17系列、REDMI K90全系、Turbo 5全系，集體漲價。從300-500元（人民幣，下同）不等，Turbo 5漲到2599元，K90跳到3099元，而小米17標準版已經4799了，真是錢包在流血……



我盯着屏幕愣了好幾秒。 要知道，小米已經是這波漲價潮裏撐得久的一家了。OPPO和vivo很早就動了，榮耀也以各種名義變相加價過。小米一直算緩漲慢漲，直到這波全線300元起步，看來這次不是試探，是真扛不住了，攤牌了。

小米17標準版已經4799了，真是錢包在流血……（小米商城）

小米漲價原因分析：

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盧偉冰此前在微博回覆網友時還在打太極：

很理解友商的漲價，大家都很難，我們也扛的很肉疼。

現在看，理解歸理解，肉疼歸肉疼，該漲還得漲。畢竟雷軍再良心，也填不滿存儲晶片這個無底洞呀。一顆存儲晶片，真是把整個行業都逼到沒招了。以前拆開一部手機，裏面最貴的零件可能是屏幕液晶總成，現在變成了看不見摸不着的記憶體和閃存。

TrendForce在3月份的調研報告裏曾預計，2026年第二季度，通用型DRAM合約價按月還要再漲58%到63%，NAND閃存更猛，直接飆70%到75%。要知道Q1已經瘋過一次了，常規DRAM合約價在第一季度按月暴漲了93%到98%，NAND閃存漲了85%到90%。

也就是說，存儲晶片的價格已經連翻了好幾番。手機廠簽一次季度合同，成本就往上躥一截，簽一次躥一截，根本停不下來。

Counterpoint Research的數據更扎心，7月底發布的最新研究顯示，2026年Q2智能手機記憶體價格按月漲幅超過80%，DRAM已經反超SoC，成了旗艦機裏最燒錢的單一零部件。低端機型物料成本按年暴增70%，幾乎每一分錢都砸在了存儲上；中端機物料成本漲了52%，記憶體一項就吞掉了總成本的40%。

Counterpoint Research的數據顯示，2026年Q2智能手機記憶體價格按月漲幅超過80%。（Counterpoint Research）

小米2025年財報也印證了這種痛苦。手機毛利率從2024年的就下滑了，甚至已經跌到近年低點。如果毛利率維持在往年同期水平，小米能多賺十幾個億，這錢基本上就是被存儲成本上漲吃掉的。

【延伸閱讀】小米17T Pro評測 7000mAh大電池 5倍Leica潛望長焦實力超越旗艦（點擊連結看原文）

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Counterpoint的首席分析師說得很直接：「存儲危機是智能手機行業有史以來遭遇的最具破壞性的供給側衝擊。與疫情期間或2022-2023年的需求端放緩不同，當前的收縮不會對定價、渠道和產品規劃調整做出反應。」

翻譯成人話就是，以前市場不好，廠商降降價、砍砍配置還能熬過去。現在不行，存儲晶片的價格根本不聽話，砍配置、調渠道、改規劃都沒用，成本就是硬邦邦地往上漲。所以別再罵小米「背刺消費者」了。它不是不想扛，是真扛不動了。

很多朋友們應該也注意到了，有些漲價細節特別值得玩味。小米17系列從價格絕對值上漲得更多，REDMI K90和Turbo 5系列漲得少一點，看似漲幅和機型定位高度正相關。越貴的機型漲得越多，但相對比例上，反而有的中端機型的漲幅佔比更高。

舉例來說，K90漲幅超過10%，而小米某款數字系列漲幅8%，別小看這點差距，你覺得誰更肉疼？顯然是買 K90 的人。 因為花三千塊買手機的人，對三百塊的敏感度，遠高於花六千塊的人。

盧偉冰之前發微博說：「手機行業正在經歷近十年以來最嚴峻時刻，失控的成本已經席捲了整個手機市場，而千元機毫無疑問受傷最嚴重。」受傷最嚴重的，真的只有千元機嗎？

小米把Turbo 5和K90都拉進了漲價名單，說明存儲成本的殺傷力已經突破了兩千元檔的防線。過去廠商還能靠"旗艦晶片+湊數外圍"在中端機市場卷性價比，現在存儲晶片一顆就吃掉大半利潤，這遊戲還怎麼玩？

TrendForce在5月中旬的報告裏還透露了一個更細的數據：Q2移動端DRAM價格，LPDDR4X按月至少漲70%到75%，LPDDR5X更誇張，直接飆78%到83%。 連續幾個季度這麼漲，手機廠商的成本壓力已經到了臨界點。TrendForce預計，2026年全球智能手機總產量不僅不會增長，反而可能下滑。

更可怕的是，這波漲價大概率不是短期波動。Counterpoint預計存儲價格的擠壓將持續到2027年下半年。TrendForce也指出，NAND閃存有意義的新增產能要等到2027年底甚至2028年才能大規模釋放。

也就是說，你現在看到的漲價，只是上半場。下半年發布的新機，用的還是高價存儲，明年的新機，如果存儲價格不降，只會更貴。2026年的手機消費邏輯已經完全反轉，從「加量不加價"變成了「縮量也加價」，從「等等黨永不為奴」變成了「早買早享受，晚買沒折扣」。

說實在的，小米這波漲價，一點兒都不意外。 甚至都感慨，也就小米能撐了這麼久才漲。在眾多友商紛紛調價之後，硬是又多扛了幾個月，直到毛利率跌到懸崖邊，直到「人車家全生態」的故事也填不上手機業務的窟窿，才終於鬆口。 從商業角度說，漲價沒毛病。

這不是某一家廠商的錯，也不是某一顆晶片的錯，而是整個產業周期、技術路線和資本邏輯共同作用的結果。AI要發展，存儲要漲價，手機要變貴，這條鏈條上的每一環都合理，但合理的東西疊加在一起，最後卻苦了很多消費者。

要麼接受漲價，要麼學會把舊手機用得更久一點。畢竟記憶體漲得比黃金都快，短時間內也不指望手機大降價了！

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