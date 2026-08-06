AI短劇成新一代毒品？爆點不停爽到飛　精神科醫生揭大腦恐怖變化

AI短劇成新一代毒品？近年極速竄紅的「AI短劇」憑藉高頻率的情緒衝突與即時爽感，成為全齡層紓緩壓力的「數碼快餐」。這種由演算法精準操控的極致刺激，正透過多巴胺的爆發式分泌，悄悄摧毀我們的大腦，導致注意力缺陷與心理依賴。精神科醫生揭沉迷AI短劇帶來的嚴重問題！



AI短劇成新一代毒品？（AI生成）

AI短劇：多巴胺炸彈的低成本陷阱

虐心、報復、暴富、豪門恩怨，一秒內直接拉滿衝突，每過幾秒就來一個情緒大轉折。精神科醫生指出，這種高度公式化、濃縮到極致的劇本，是演算法注意力經濟的產物。當大腦接收到這種高頻率的刺激，掌管快樂與獎勵機制的神經傳導物質多巴胺便會爆發式分泌。

AI短劇爽點不停，會刺激多巴胺不斷分泌。（YouTube）

現實生活充滿挫折與平淡，但短劇能在幾秒內給觀看者一場「小人物逆襲」的爽感。這種低成本、高回報的即時滿足，瞬間癱瘓了大腦的防線。

AI短劇低成本、高回報的即時滿足，瞬間癱瘓了大腦的防線。（YouTube）

你的大腦正在被演算法徹底磨平

AI短劇已經成為當下多數人的生活消遣及紓緩壓力的一種方式，無論男女老少。而沉迷其中會帶來甚麼問題？

青少年與學生：大腦的前額葉尚未發育成熟，沉迷高頻刺激會直接摧毀注意力集中能力，造成學習障礙與情緒失控。

上班族與中青年：面對高壓工作，大腦渴望快速紓緩壓力，短劇成了最廉價的心理補償機制，長久下來導致認知彈性喪失。

長輩：隨年齡增長，前額葉皮質功能自然退化，加上腦內多巴胺分泌減少、空巢期的寂寞感，讓他們對高強度外部刺激幾乎毫無抵抗力。

已經有不同年齡段的人都沉迷於AI短劇。

根據美國國家生物技術資訊中心（NCBI）發表的行為成癮相關研究，持續接受高度刺激的數碼內容，會使大腦對日常生活的平凡刺激失去感知能力，進而引發嚴重的心理依賴與注意力缺陷。

明知是假卻停不下來？沉迷AI短劇正吞噬真實生活

「爽劇」之所以可怕，在於它精準抓住了人性對「心理補償」的需求。現實裡無力改變的困境，劇裡三秒鐘就能幫你報仇；現實中缺乏的關注與溫暖，劇中誇張的親情與深情對話能立刻補足。

沉迷AI短劇正吞噬真實生活。（AI生成）

世界衞生組織（WHO）曾在全球心理健康指引中警告，過度依賴虛擬情感刺激取代真實社交，會加劇個體的孤獨感與社交退縮，甚至誘發焦慮症與抑鬱傾向。正如香港衞生署衞生防護中心倡導的心理健康原則，建立真實的人生連結才是維持神經系統健康的關鍵。

面對家人或自己沉迷短劇，直接斥責、強行沒收手機只會引發嚴重的防衛心理與焦慮。精神科醫生建議，要幫大腦「重新開機」，必須用高質素的現實刺激來替換虛擬毒品。家人之間的傾聽、戶外運動、曬太陽、參與實體社交，甚至是簡單的家庭事務，都能幫助大腦重新建立健康的多巴胺分泌機制。