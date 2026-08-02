AI有20%概率毀滅人類？馬斯克坦言：就算有「叫停開關」都不應按

據報道，近日，Tesla CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）接受了《The Economist》的專訪。此前，馬斯克曾多次警告AI可能帶來人類的終結。訪談過程中，主持人問及依靠殺人機械人引發人類文明覆滅的風險概率是否還維持在10%至20%，馬斯克並未否認這一潛在危機，同時表達了自己樂觀的立場。



他坦言，即便手中握有叫停AI與機械人技術的開關，人類也不該輕易按下。在他眼中，這項技術發展最終大概率會為全人類創造巨大紅利。

訪談過程中，主持人問及依靠殺人機械人引發人類文明覆滅的風險概率是否還維持在10%至20%，馬斯克並未否認這一潛在危機，同時表達了自己樂觀的立場。（YouTube@The Economist）

馬斯克認為，AI與機械人的技術浪潮早已勢不可擋，這已是行業共識，單憑個人力量根本無法阻止進程。與其抗拒發展，不如懷抱期待穩步向前，靜待技術帶來積極改變。

馬斯克在採訪中又作出了預判，稱五年之內，人工智能的綜合智力或將全面超越人類，各領域表現都將優於人類。他還暢想，未來世界會步入物資極度充裕的階段，人們能夠輕鬆獲得自己想要的一切。

馬斯克在採訪中又作出了預判，稱五年之內，人工智能的綜合智力或將全面超越人類，各領域表現都將優於人類。（YouTube@The Economist）

隨後主持人追問，十年後人類是否會徹底失去對AI的掌控權。馬斯克給出了悲觀的答覆，他認為這種情況極有可能發生，並以生物進化作類比：未來AI與人類的智力鴻溝，會遠大於人類和黑猩猩之間的差距。

如同黑猩猩無法主導人類，屆時人類也很難再掌握主動權，人類本質上只是演化後的黑猩猩，二者的生存需求並無本質區別。

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