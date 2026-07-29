高德發布5大AI模型升級機械人！實現手腳並用　失手亦識自動修正

高德ABot具身智能迎來全棧升級，把「身隨眼動、手腳並用、過目不忘」的能力，裝進同一套自進化技術體系。



近日，高德一次性發布5款模型：ABot-N1、ABot-M0.5、ABot-ER、ABot-AgentOS、ABot-C0，並在17項權威基準中拿下最優。

高德ABot具身智能迎來全棧升級，把「身隨眼動、手腳並用、過目不忘」的能力，裝進同一套自進化技術體系。（Amap）

不少人都覺得現在的機器人有明顯短板，要麼只會原地抓取東西，出門就認不清路；要麼能四處走動，上手操作就頻繁出錯。

市面上很多智能模型只專攻單一能力，走路、幹活、記憶各做各的，數據不通、經驗沒法共享，很難完成連貫完整的任務。

高德機械人大升級▼▼▼

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高德這次直接補齊整套短板，更新ABot具身智能全套體系，一次性推出五款配套模型，把機器人走路、動手、思考、記憶、動作控制全部打通。

五款模型對應人體不同部位，分工清晰。

ABot-N1相當於機器人的雙腳，專門負責自主導航。以往機器人出門，必須提前採集高精度地圖，成本高還跟不上道路臨時變化。這款模型只用普通路網和普通攝像頭，就能在城市道路自主穿行。

它分兩套運行邏輯，一套規劃長遠路線，一套實時調整行進狀態，路線出現偏差時自動依靠視覺修正。戶外自主導航成功率達到92.9%，認路、找人、找店舖等五類導航任務全部優於同類產品，在五項專業測試榜單排在首位，人群避讓、上下樓梯、識別紅綠燈都能獨立完成。

ABot-M0.5承擔雙手的作用，解決移動和操作無法同步的老問題。過去機器人移動和抓取動作分開執行，視線被遮擋、動作出現微小偏移，整套任務就會中斷。

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這款模型把移動、操作分成兩條獨立運行流程，同步匹配視覺和肢體動作，還加入模擬糾錯訓練，提前預判動作偏差並自行調整。

同時引入幀級隱式動作，讓機器人「眼、手、腳」在更細的時間顆粒上實時對齊，真正像人一樣能夠手腳並用。在家務實操測試裏，複雜連貫任務表現比上一個紀錄高出20.4個百分點。

更關鍵的是，ABot-M0.5採用「夢境自癒」訓練機制：訓練中讓模型基於自身預測的含噪視覺畫面繼續生成動作，自己學會在偏差中找平衡，從根本上解決「一步錯、步步錯」。

ABot-ER和ABot-AgentOS組合起來就是機器人的大腦與中樞。

ABot-ER負責分析環境、理清任務邏輯，看懂物體、空間和指令之間的關聯。ABot-AgentOS負責統籌調度，搭配長期記憶系統，機器人每次完成任務的成功經驗、失誤教訓都會留存下來，下次遇到同類場景直接複用。

ABot-AgentOS負責統籌調度，搭配長期記憶系統，機器人每次完成任務的成功經驗、失誤教訓都會留存下來，下次遇到同類場景直接複用。（agentos.com）

這套系統能聽懂日常口語指令，多輪對話記住需求，中途目標被遮擋也能依靠記憶重新定位，人形、四足、輪式各類機器人都能適配這套系統。

值得一提的是，ABot-ER與AgentOS構建終身記憶系統，5項記憶基準全部刷新世界紀錄。

最後一款ABot-C0是整套體系的運動神經，負責把大腦下達的指令穩定轉化為機器人實際動作，統一適配不同外形機器人的肢體控制，保證思考指令可以順暢落地。

整套ABot體系最大亮點是可以自我優化，手腳執行產生的數據全部反饋給大腦，不斷積累經驗迭代能力，不再是單一功能的零散模型。

以往行業裏做導航、機械操作、智能決策的團隊各自獨立，很難協同，高德這套一體化方案把所有能力整合，實現從看懂環境、自主行走、動手幹活、留存經驗到執行動作的完整閉環。

這次五款模型同步發布，不只是幾項技術提升，而是搭建起完整的機器人智能框架。後續這套體系會持續適配更多類型機器人，讓機器在真實生活場景裏持續學習進化，不用頻繁單獨優化單項能力，降低通用機器人落地的技術門檻。

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