Apple秋季發佈會2026｜iPhone 18 Pro、Ultra摺疊機9月9日亮相？

Apple秋季發佈會2026｜蘋果Apple 預計將於9月9日舉行秋季發佈會，這不僅是新任CEO John Ternus 接掌後的首場大型發佈會，更將迎來首款書本式摺疊旗艦iPhone Ultra與iPhone 18 Pro系列。本次發佈會陣容出現歷史性分化，全場焦點將集中於頂級規格升級與突破2,000美元的天價摺疊屏幕。



iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與iPhone Ultra。（YouTube）

據彭博社知名記者 Mark Gurman報道，蘋果Apple 零售團隊已收到通知，要求為9月上旬的全新產品活動預留人手。考慮到美國時間9月7日為當地勞動節，業界普遍推測發佈會極可能落在9月9日。按照以往規律，發佈會後的首個星期五通常為預訂日，但今年該日子正好是「9·11」二十五周年紀念。預訂時間很大機會順延至星期六，避免社會情感衝突。

特努斯（John Ternus）預計將於9月1日接替庫克（Tim Cook）出任CEO，這將是他掌舵後的首場大型發佈會。

這將是特努斯（左）掌舵後的首場大型發佈會。（Apple）

首款Ultra摺疊機亮點有哪些？「無摺痕」與iPad式開合設計

市場關注度最高的莫過於蘋果研發多年的首款摺疊屏幕裝置。這款命名為iPhone Ultra的旗艦產品，採用書本式橫向對開設計。展開後畫面尺寸約為7.8吋，比例接近4:3，操作感極度貼近iPad mini。閉合時則維持約5.5吋外屏幕。

蘋果首款摺疊機iPhone Ultra。（YouTube）

團隊採用新型高分子光學膠與水滴形鉸鏈結構，幾乎做到了全平整、無痕化。機身邊框則融合鈦金屬與鋁合金，在強韌度與散熱重量之間取得平衡。受限於極致超薄的機身設計，該機型傳出將捨棄TrueDepth鏡頭模組，改回Touch ID指紋識別，同時取消實體SIM卡槽與MagSafe磁吸環。

iPhone Ultra售價預計從2,000美元起跳，高配版本甚至可能逼近2,499美元（約19,500港元）。（AI生成）

iPhone 18系列如何分拆？Pro系列率先打頭陣

發佈會的產品陣容將出現歷史性分化。今年9月發佈會僅有iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及iPhone Ultra登場。平價版的標準版iPhone 18與超薄款iPhone Air 2，則被延後至2027年上半年問世。

核心規格方面，iPhone 18高階陣容將搭載台積電N2P製程打造的A20晶片，並首度全面採用蘋果自研C2晶片模組。鏡頭系統更有重大升級，Pro Max版本預計配置機械式可變光圈，進光量與景深表現大幅拉開與競爭對手的差距。

今年9月發佈會僅有iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及iPhone Ultra登場。（YouTube）

天價突破兩千美元！換機預算該怎麼準備？

iPhone Ultra售價預計從2,000美元起跳，高配版本甚至可能逼近2,499美元（約19,500港元）。即便是標準升級款iPhone 18 Pro，起價也預估上調至1,399美元。

生產複雜度同時制約了產能，縱使iPhone Ultra在9月同步發佈，初期交貨期極可能一路延後至第四季。想在第一時間嘗鮮的玩家，不僅錢包要夠厚，恐怕還得考驗手速與運氣。