打破15年慣例！iPhone 18標準版傳延至2027登場　換2nm晶片恐加價

與往年全系產品在秋季集中亮相的慣例不同，多方爆料顯示，iPhone 18將延期至2027年春季發布。



今天我們就結合供應鏈、分析師以及行業爆料人的多方訊息，總結下iPhone 18都有哪些核心亮點。

發布日期

過去很長一段時間裏，Apple均選擇在每年的9月份同步推出從基礎款到Pro系列的全線iPhone產品。然而，根據供應以及多位爆料人的一致說法，iPhone 18的發布時間已被大幅推遲至2027年春季，2026年秋季的新品發布會上，Apple預計將僅推出高端的iPhone 18 Pro系列。

iPhone 18的發布時間可能已被大幅推遲至2027年春季。（X@Cartidise）

究其原因，有供應鏈報告指出，Apple之所以將iPhone 18和Pro系列的生產及發布錯開，是為了減輕供應鏈在秋季高峰期的產能壓力，保障零部件的穩定供應。

作為相對平價的iPhone版本，Apple或許也將降低iPhone 18的配置規格，這也成為其移至春季與「e」系列一同或相近時間發布的重要原因。

性能配置

性能配置方面，iPhone 18預計將採用台積電2nm製程工藝打造的A20晶片，相比於上一代晶片預計可實現10%至15%的性能提升，同時降低30%功耗。憑藉採用WMCM的新封裝工藝，晶片模組在保持緊湊尺寸同時，還可降低因晶片分級所帶來的製造成本。

iPhone 18預計將採用台積電2nm製程工藝打造的A20晶片。（X@_prophet_futu）

為應對端側人工智能對系統資源的嚴苛要求，iPhone 18的記憶體也將向12GB RAM看齊，Apple也可能聯合三星等供應商採用6通道LPDDR5X內存技術，拓展內存帶寬，從而保障高負載AI任務下的流暢度。

外觀屏幕

在外觀與硬件設計方面，iPhone 18整體延續了前代的家族式語言，正面採用6.3吋的OLED面板，支持120Hz ProMotion自適應刷新率。

iPhone 18整體延續了前代的家族式語言，正面採用6.3吋的OLED面板。（X@Saurav_DJ47）

也有消息稱動態島尺寸可能會微幅縮減，但主流分析均認為屏下Face ID技術短期只會用在iPhone 18 Pro系列內，不會下放至標準版。因此，iPhone 18的正面視覺形態及邊框寬度與前代幾乎保持一致。

其他相關

除了核心性能與外形外，隨着Apple自研基帶的推進，iPhone 18預計在美國本土市場預計將繼續沿用高通調製解調器，其他國際市場有望搭載Apple自研的C2調製解調器，這種發布策略有助於Apple在逐步推進自研晶片替代的同時，保證全球市場的網絡兼容性。

先進的製程技術也帶來了不可避免的成本上升。由於台積電2nm晶圓製造費用居高不下，有供應鏈報告指出，A20晶片的單顆採購成本相比上一代增幅可能達到10%至80%不等，結合內存成本壓力，iPhone 18大概率會稍稍漲價。

總結

綜合來看，iPhone 18更像是一次常規升級，果粉們可以用相對更低的價格入手一台擁有2nm A20晶片、更高RAM的全新iPhone。但在外觀設計、鏡頭物理規格上，它依然保持着Apple一貫的「刀法精準」風格。你認為iPhone18值得果粉們再等半年嗎？這樣的iPhone 18，大家願意為溢價付款嗎？歡迎討論。

【延伸閲讀】iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40% 還原光學景深（點擊連結看原文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】