iPhone鍵盤15個實用隱藏功能教學｜每天拿著 iPhone 發訊息、寫筆記，打字速度總是不夠快？其實 iOS 系統隱藏許多超實用的鍵盤快捷鍵與手勢操作。本篇特別整理 15 個必學 iPhone 鍵盤隱藏功能，教你如何善用空格鍵與多指手勢，大幅提升日常打字效率。

打字不必頻繁切換！連按與長按快捷輸入法

快速加句號：每次打字需要補上句號，頻繁切換鍵盤非常繁瑣。只要在輸入結束後連按 2 下空格鍵，系統就會自動補上句號。

快速入數字／符號：如果打字途中有數字或符號需求，長按左下角的數字鍵盤並直接滑動到目標數字後放開，文字輸入介面就會自動切換回原本的鍵盤，節省大量操作步驟。

只要在輸入結束後連按 2 下空格鍵，系統就會自動補上句號。

空格鍵變身觸控板！精準移動游標與選取文字

游標變觸控板：文字編輯遇到打錯字時，用手指點擊螢幕往往難以精準定位。長按鍵盤空格鍵，整個鍵盤區塊會立刻變成流暢的觸控板，讓游標自由滑動。

配合單指精細定位：若在長按空格鍵時，用另一隻手指輕點鍵盤區域，還能直接拉動並精準選取文字範圍，省去手動拉動選取條的麻煩。

長按鍵盤空格鍵，整個鍵盤區塊會立刻變成流暢的觸控板，讓游標自由滑動。

3指手勢超快剪貼！告別傳統複製貼上流程

3 指向內捏快速 Copy 字：選取文字後想要複製或剪下，善用手勢比點擊選單更快。在螢幕上使用 3 指向內捏合 1 次即可完成複製，連續向內捏合 2 次則是剪下

3 指向外張快速 Paste 字：在目標位置使用 3 指向外張開，就能瞬間貼上內容。若不小心刪錯字，用 3 指向左滑動即可快速復原，向右滑動則是重作操作。

在螢幕上使用 3 指向內捏合 1 次即可完成複製，連續向內捏合 2 次則是剪下；在目標位置使用 3 指向外張開，就能瞬間貼上內容。

跨裝置跨 App 拖曳複製

選取文字後長按使其浮起，可以直接拖曳至其他 App 輸入框放開發送。登入相同 Apple 帳號的 iPhone 與 iPad 之間，亦支援 3 指手勢跨裝置複製貼上。

選取文字後長按使其浮起，可以直接拖曳至其他 App 輸入框放開發送。登入相同 Apple 帳號的 iPhone 與 iPad 之間，亦支援 3 指手勢跨裝置複製貼上。

替代文字設定快捷鍵！常用地址與 Email 一秒插入

經常需要輸入手機號碼、Email 或屋企地址，可以在設定內活用功能。進入設定點選一般與鍵盤，新增「替代文字」。例如將輸入碼設定為「adr」，替代文字設定為完整地址。日後只要打出「adr」，系統選單就會自動出現完整地址，點擊即可完成替換。

進入設定點選一般與鍵盤，新增「替代文字」。例如將輸入碼設定為「adr」，替代文字設定為完整地址。

大螢幕單手輕鬆打字！自訂鍵盤聲音與震動回饋

使用大螢幕手機單手打字時，活用單手模式能大幅提升便利性。長按左下角地球圖示，可選擇鍵盤靠左或靠右縮小，方便單手按壓所有鍵盤按鈕。若喜歡明確的打字觸感，可以在設定內的「音效與觸覺回饋」選項中，開啟鍵盤觸覺回饋，讓每次按鍵都帶有微微震動提示，文字輸入感大增。

長按左下角地球圖示，可選擇鍵盤靠左或靠右縮小，方便單手按壓所有鍵盤按鈕。

長按句號填網址後綴

在 Safari 網址列或 Email 欄位輸入時，長按鍵盤上的句號鍵。會跳出 .com、.net、.org 等常用後綴選項直接點選。

在 Safari 網址列或 Email 欄位輸入時，長按鍵盤上的句號鍵。會跳出 .com、.net、.org 等常用後綴選項直接點選。

iPhone 鍵盤 15 個隱藏快捷功能整合表

iPhone 鍵盤 15 個隱藏快捷功能整合表 功能分類 操作技巧 / 隱藏手勢 效果 快速輸入 連按 2 下空格鍵 自動填入句號並加空格 快速輸入 長按數字鍵滑至數字後放開 輸入數字後自動切換回字母鍵盤 快速輸入 長按句號鍵 彈出 .com、.net 等網址與 Email 後綴 快速輸入 長按 0 或貨幣符號 快速輸入度數符號（°）或不同外幣單位 快速輸入 連按 2 下大寫鍵 鎖定英文全大寫輸入模式 游標控制 長按空格鍵 鍵盤變身觸控板，精準移動游標位置 範圍選取 長按空格鍵 + 另指輕點 直接滑動選取指定文字範圍 範圍選取 連續點擊文字 2 下 / 3 下 2 下選取詞彙，3 下快速選取整段文字