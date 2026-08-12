iPhone18Pro鏡頭迎史上最大升級？長焦鏡頭、可變光圈與專業軟件

iPhone18Pro鏡頭迎史上最大升級？距離蘋果（Apple）秋季發佈會僅剩數週，據彭博社記者Gurman最新消息，即將登場的iPhone 18 Pro鏡頭系統將迎來三大核心革命：主鏡頭引入可變光圈、長焦鏡頭光圈加大，以及媲美專業單反的專屬軟件功能。



iPhone 18 Pro鏡頭升級：長焦鏡頭、可變光圈與專業軟件。（YouTube）

Apple為何執着於可變光圈？

過去幾代蘋果旗艦，從iPhone 14 Pro到iPhone 17 Pro，主鏡頭一直被鎖死在固定的f/1.78光圈，無論外界光線多刺眼或多昏暗，鏡頭進光孔永遠不變，全靠演算法在後台拼命補救。MacRumors的早期供應鏈分析指出，這種硬件限制早晚會觸及天花板。

現在，突破口來了。9to5Mac的最新披露點出了iPhone 18 Pro的第一大升級：主鏡頭將首次搭載實體可變光圈。可變光圈是一個位於鏡頭內部的機械結構，就像人眼瞳孔般根據環境光線強弱，自動調整光線通過的孔徑大小。在低光環境的室內或夜景中，光圈全開能捕捉更多光線以降低雜訊。而在強光照射的戶外，縮小光圈則能避免畫面過曝，甚至拍出邊緣銳利的深景深風景照。這種純光學層面的真實景深控制，能消除過去人像模式中常見的演算法邊緣運算錯誤。

可變光圈能像人眼瞳孔般根據環境光線強弱，自動調整光線通過的孔徑大小。（AI生成）

長焦與軟件雙料加持，低光拍攝不再是弱項？

目前iPhone 17 Pro的長焦在低光環境下往往表現吃力，導致畫面充滿雜訊。iPhone 18 Pro鏡頭第二個升級重點正是長焦鏡頭，其中的4倍與8倍光學變焦鏡頭將配備更大光圈，大幅增加低光環境下的進光量。愛去演唱會或喜歡夜景的用家，這次會非常有感。

4倍與8倍光學變焦鏡頭將配備更大光圈。（9to5mac）

硬件就位，軟件亦必須跟上。第三個升級落在專業級軟件介面。The Information記者Aaron Tilley透露，蘋果正着手改造那套萬年不變、只有基本功能的相機App。新版軟件將加入大量專業級自訂選項，讓這套可變光圈系統真正發揮威力，不再讓攝影老手感到綁手綁腳。

新版軟件將加入大量專業級自訂選項。（9to5mac）

爆成本暴增50%，新機註定加價？

把專業相機的機械結構塞進毫米厚的手機裏，代價極其高昂。蘋果分析師郭明錤早前發表了一份震撼市場的報告。他指出，由舜宇光學等供應商打造的這套全新可變光圈模組，其採購成本比現役的7P塑膠鏡片高出足足50%。

成本壓力正在蘋果內部瘋狂發酵，記憶體價格本就在漲，現在連鏡頭模組都來搶預算。

來源：9to5mac