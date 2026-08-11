Apple提高iPhone回收價｜iPhone 14 Pro加$450　舊iPhone都有加價

踏入下半年，又到不少iPhone用戶開始部署換機的時間。市場近日已有不少有關下一代iPhone的消息流傳，不過新機型號、發佈日期及產品詳情目前仍有待Apple正式公布。

在新一輪換機潮來臨前，Apple香港官網近日更新 Trade In 估價，多款舊iPhone的最高換購價均較早前提高。根據最新資料，部分型號升幅達數百元，當中以iPhone 14 Pro最為明顯，最高估價增加至$3,450。對於本身已打算今年換機的用戶，舊機可以換到幾多錢，自然值得重新計一計。



多款iPhone回收價上升 iPhone 14 Pro加最多

從最新Trade In資料可見，今次並非只有近代iPhone獲提高估價，由iPhone 16系列一路至部分較舊型號都有調整。

iPhone 16 Pro Max最高換購價為$6,250，增加$100；iPhone 16 Pro升至$5,400，增加$150；iPhone 16 Plus升至$4,350，增加$250，而iPhone 16就增加$300，最高達$4,300。iPhone 16e最高估價則為$2,900，增加$100。

至於iPhone 15系列，iPhone 15 Pro Max最高可換$5,100，比之前增加$300；iPhone 15 Pro為$4,250，增加$250；iPhone 15 Plus及iPhone 15就分別升至$3,200及$3,150。

今次加幅最明顯的是iPhone 14 Pro，最高換購價由之前水平增加$450，最新達$3,450。iPhone 14 Pro Max亦增加$250，最高達$4,000，而iPhone 14 Plus及iPhone 14就分別最高可換$2,450及$2,150。

舊iPhone都有加價 iPhone 11仍最高值$1,050

如果仍然使用iPhone 13甚至更舊型號，今次亦有部分機款獲上調估價。iPhone 13 Pro Max最高換購價升至$2,700，增加$150；iPhone 13 Pro及iPhone 13同樣增加$200，分別最高值$2,500及$1,950。

再舊一代的iPhone 12 Pro Max最高估價為$2,050，iPhone 12 Pro則為$1,650；iPhone 12亦有$1,200。至於iPhone 11 Pro Max、11 Pro及11，目前最高估價分別為$1,300、$1,200及$1,050。

不過並非所有型號都加價，例如iPhone 12 mini、第二代iPhone SE、iPhone XS及iPhone 8 Plus的資料顯示估價維持不變，而第三代iPhone SE更減少$50，目前最高估價為$700。

Trade In不是睇型號就定價 最終金額視乎機況

打算Trade In的用戶亦要留意，網上看到的最高換購價只適合作為參考。實際估價仍會因裝置狀況而有所不同，因此即使兩個人使用完全相同的iPhone型號，最後獲得的換購金額亦未必一樣。Apple Trade In本身會要求用戶回答有關裝置狀況的問題，再提供估算價值；換句話說，準備換機時不能單純用表內的「最高價」直接計入新機預算。