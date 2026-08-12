蘋果iPhone五年演進史：每年Apple秋季發佈會結束後，各大科技討論區總會出現一種聲音：「又係擠牙膏？」、「除咗換隻色，同上一代有咩分別？」。但從2021年的iPhone 13系列一路回顧到2026年最新的iPhone 17系列，原來在不知不覺間，手上的iPhone無論在硬件交互、螢幕技術，還是AI生態上都已經經歷了一場徹頭徹尾的「大換血」。今天就讓我們一起來盤點，這五年間iPhone到底發生了甚麼翻天覆地的變化。



從iPhone 13到iPhone 17到底升級了甚麼？（Engadget）

實體按鍵與接口的「斷捨離」

要數這五年最令用家有感的改變，必定是機身接口和實體按鍵的進化。自2012年iPhone 5起，Apple專屬的Lightning接口陪伴了iPhone用家十多年。但隨著歐盟法規的推動以及主流市場的轉向，Apple終於在2023年的iPhone 15系列做出妥協，全面轉用更普及、傳輸速度更快的USB-C接口。出街帶少一條線，絕對是用家的一大福音。

自2012年iPhone 5起，Apple專屬的Lightning接口陪伴了iPhone用家十多年。（ebay）

除了底部接口，機身側邊的變化同樣翻天覆地。從2007年初代iPhone就存在的經典「靜音撥片」，在iPhone 15 Pro正式退役，取而代之的是支援高度自定義的「動作按鈕」。用家不再局限於切換靜音，還可以一鍵開啟手電筒、啟動相機，甚至配合捷徑做出無限可能。

iPhone 15 Pro（左）與14 Pro對比，「靜音撥片」正式退役。（AI生成）

螢幕視覺變化：瀏海成歷史，高刷全面普及

2021年的iPhone 13，依然保留著自iPhone X以來的「瀏海屏」設計。120Hz的高刷新率更是Pro型號用家獨享的特權。那時候，買標準版iPhone的用家只能忍受60Hz刷新率的遲滯感。

iPhone 13，依然保留著自iPhone X以來的「瀏海屏」設計。（Apple）

但這五年下來，螢幕體驗已經不同往日。首先是「瀏海」的消亡，自iPhone 14 Pro引入「靈動島」後，Apple將原本礙眼的鏡頭開孔，轉化為生動的交互介面。外賣送到邊度、計時器剩幾多時間、音樂播放控制，通通可以在不切換App的情況下於靈動島一覽無遺。

iPhone 14 Pro引入「靈動島」後，Apple將原本礙眼的鏡頭開孔，轉化為生動的交互介面。（AI生成）

對於追求流暢度的用家來說，最大改變莫過於ProMotion技術的下放。如今，120Hz自適應刷新率已經成為iPhone 17全系標準配置，徹底消除Pro與非Pro版在日常滑動體驗上的巨大落差。此外，自iPhone 14 Pro首創的「全天候顯示」，現在也成為了所有iPhone 17機型（包括全新的iPhone Air）的標配，讓用家在鎖屏狀態下依然能隨時掌握時間與通知。

120Hz自適應刷新率已經成為iPhone 17全系標準配置。（AI生成）

Apple Intelligence雖然遲來，但總算登場

談及近年的科技熱話，AI絕對是無法繞過的一道題，5年前生成式AI的概念對大眾來說仍相當陌生；如今，AI已成為各大手機品牌的必爭之地。但Apple在這場AI競賽中一度被外界批評慢半拍。

但好在預計在今年秋季隨iOS 27登場的Siri將迎來終極進化，結合更強大的AI模型，Siri終於有望擺脫多年以來「人工智障」的污名。不過，Apple依然發揮其精準的「刀法」，部分高級AI功能（例如高度客製化的Siri情感表達）將被iPhone 17 Pro和iPhone Air等高階機型獨佔。

預計在今年秋季隨iOS 27登場的Siri將迎來終極進化。（Apple）

影像系統大躍進：4800萬像素成起步點

如果把iPhone 13和iPhone 17放在一起比拼，會發現兩者的影像實力已經差距大得驚人。當年的iPhone 13主鏡頭和超廣角鏡頭只有1200萬像素，而今天的iPhone 17，這兩顆鏡頭已經雙雙飆升至4800萬像素，連前置自拍鏡頭也從1200萬像素升級到1800萬像素。以往只有Pro版專屬的微距攝影，現在也下放到基礎款中。

當年的iPhone 13主鏡頭和超廣角鏡頭只有1200萬像素。（Apple）

而在Pro系列上，升級幅度更誇張。iPhone 17 Pro目前已支援0.5倍至最高8倍的光學變焦（對比當年iPhone 13 Pro最高只有3倍）。在拍片方面，更支援高達120fps的4K杜比視界錄影，加上近年陸續加入的運動模式、人物居中以及前後鏡頭雙景拍攝等功能，對於Vlogger和內容創作者來說，iPhone早已是一部強大的生產力工具。

國外攝影師用iPhone 17 pro的人像模式跟全片幅SONY A1 ii做出的1:1對比測試。（Threads）

產品線大執位，與那些「死都不改」的傳統

除了硬件規格，這五年來iPhone的家族族譜也經歷了幾番「大執位」。2021年是我們最後一次見到細機身的iPhone mini；隨後Apple嘗試用大螢幕的Plus機型接棒，但市場反應似乎未如理想。直到2025年，Apple終於大刀闊斧地推出了全新的iPhone Air，以更輕薄、更具未來感的定位取代了Plus系列。

iPhone的通訊與安全功能也默默進化。由2022年起引入的衛星SOS求救和車禍偵測功能，在關鍵時刻成為了保命神技。而在美國市場，iPhone更早已全面淘汰實體SIM卡槽，步入純eSIM時代。

iCloud推出至今足足15年仍只得5GB。（AI生成）

最後是令無數用家都無語的Apple傳統，就是那免費的5GB iCloud基礎儲存空間，竟然從2011年推出至今足足15年都原封不動！面對現今動輒幾十MB一張的高清相片，這5GB容量實在少得誇張。

來源：Engadget