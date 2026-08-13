Redmi Note 17系列預計8月底香港開售！9000mAh＋7吋大屏規格拆解

Redmi Note 17系列預計8月底香港開售！主打高性價比的小米Redmi Note系列，消息指全新Redmi Note 17系列最快將於8月底登陸香港。今代兩款新機繼續將規格堆滿，直接將電池推向9,000mAh，配合7吋大芒，擺明針對重視續航與大螢幕娛樂的用家。



Redmi Note 17（標準版）。（Redmi）

Redmi Note 17 Pro。（Redmi）

標準版主打7吋巨屏，Pro版升級9,000mAh電池

今次Redmi Note 17系列分為標準版及Pro兩款機型，硬件配置比上一代有明顯變化：

Redmi Note 17（標準版）：配備同價位少見的7吋OLED螢幕，電池容量提升至7,500mAh至8,000mAh，採用高通Snapdragon 4系列處理器，支援45W快充。

Redmi Note 17（標準版）配備同價位少見的7吋OLED螢幕。（Redmi）

Redmi Note 17 Pro：螢幕縮至更適合單手握持的6.83吋1.5K AMOLED，但電池則加大至9,000mAh，支援67W快充。處理器改用Snapdragon 6s Gen 4。

Redmi Note 17 Pro升級9,000mAh電池。（Redmi）

對於平日需要長時間外出、長途通勤或看影片的用家，9,000mAh的電量表現足以支撐一整日的使用，省去隨身攜帶尿袋的麻煩。

Redmi Note 17（標準版）共３款配色。（Redmi）

支援22.5W反向充電，打機支援旁路供電

大電池除了自用，Note 17全系列亦支援22.5W的有線反向充電，有需要時可以直接當做流動充電器，為耳機或朋友的手機緊急補電。

有需要時可以直接當做流動充電器，為耳機或朋友的手機緊急補電。（Redmi）

另外，Pro版本今次加入「旁路供電」功能。用家在邊插線邊打機時，電流會繞過電池直接為機身供電，有效減少手機發熱並減緩電池老化速度。

IP69全滿貫防水，預載HyperOS 3

機身防護方面，Redmi Note 17 Pro支援包含IP68及IP69在內的防水防塵認證，能抵禦高壓水柱。全系亦具備「濕手觸控2.0」，手上有水滴時操作螢幕依然暢順。

手上有水滴時操作螢幕依然暢順。（Redmi）

新機預載Xiaomi HyperOS 3系統，加入全鏈路AI防詐騙功能及長輩介面優化，減少誤觸及防範可疑來電。

Redmi Note 17 系列重點規格對比 規格 Redmi Note 17 (標準版) Redmi Note 17 Pro 螢幕 7.0吋OLED (120Hz) 6.83 吋 1.5K AMOLED (120Hz) 處理器 Snapdragon 4 Gen 4 / 4 Gen 5 Snapdragon 6s Gen 4 電量／快充 7,500mAh - 8,000mAh / 45W 9,000mAh / 67W 反向充電 22.5W有線反向充電 22.5W有線反向充電 鏡頭 5,000萬像素主鏡 5,000萬像素主鏡 + 200萬景深 防水規格 IP64防濺水 IP66 / IP68 / IP69 / IP69K 作業系統 Xiaomi HyperOS 3 Xiaomi HyperOS 3

全新睡眠護眼，調光更舒適，不刺眼。（Redmi）

開售詳情有待公佈

Redmi Note 17系列預計於8月底正式在港發表，屆時小米官方將公佈具體售價、版本組合及首銷優惠。以下為內地價格，僅供參考：

REDMI Note 17（標準版） 儲存容量 官方發售價格 (人民幣) 6GB + 128GB ¥1,299 8GB + 128GB ¥1,399 8GB + 256GB ¥1,599