小米澎湃HyperOS 4將於8月發布　流暢度爆升40%　首發液體玻璃UI

小米計劃於8月正式推出澎湃OS 4操作系統。此次更新是HyperOS問世以來規模最為宏大的一次全棧視覺升級，整體設計語言與此前數代系統形成鮮明區隔，具備極高的識別度。



新系統引入「液體玻璃」設計語言，全面採用半透明界面元素，配合更自然、更細膩的高斯模糊過渡效果，視覺層次豐富而統一。相較以往版本，整體風格煥然一新，呈現出更具流動感與通透感的交互體驗。

小米計劃於8月正式推出澎湃OS 4操作系統。（微博@西廳鹿鳴）

在細節層面，系統進行了多項優化：所有應用圖標均按2.5D風格重新繪製；狀態欄圖標線條加粗，提升辨識效率；手勢導航欄高度縮減，釋放更多垂直顯示空間；同時在通知中心、設置菜單、快捷面板等各處嵌入大量微交互改進，用戶日常操作中能直觀感受到響應速度與動效流暢度的顯著提升。

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隨系統同步曝光的原生壁紙，延續抽象分層構圖理念，通過半透明色帶、平滑漸變及模擬景深效果，與全新UI語言高度契合。

鎖屏界面亦同步重構，時間訊息採用更具視覺張力的字體設計，在保持訊息可讀性的同時強化整體美學表達，傳遞出向極簡、高端設計範式演進的明確趨勢。

據內部測試數據綜合評估，澎湃OS 4在基礎性能方面實現明顯躍升：系統運行流暢度較上一代提升約40%；後台應用保活能力增強35%；空閒狀態下記憶體佔用減少25%至30%；即便持續使用滿一年，系統流暢度衰減幅度控制在5%以內，有效規避傳統Android系統長期使用後性能下滑的典型問題。

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