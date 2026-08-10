小米澎程N90 Max新車防水浸！雷達測水位　最深750mm可應急漂浮

近期多地持續降雨，雷軍在社交平台分享小米澎程系列涉水安全配置，直言雨季開車的安全感來自硬實力，同時完整放出N90 Max全套涉水防護細節。澎程兩款車型涉水能力有區分，N90 Max最高支持750mm涉水，低配N70 Max最大涉水深度650mm，全系標配涉水模式。



開啟該功能後，後視鏡位置兩顆涉水雷達會即時測算水位，水深數據直接顯示在儀表盤，駕駛員能直觀判斷能不能繼續往前開。

雷軍在社交平台分享小米澎程系列涉水安全配置，直言雨季開車的安全感來自硬實力，同時完整放出N90 Max全套涉水防護細節。（微博@雷軍）

小米澎程N90 Max最高支持750mm涉水：

+ 4

整車防水分成三大核心設計，第一是電池防護拉滿，動力電池同時滿足IPX8、IPX9K雙重防水標準，IPX8代表能在1米深水裏浸泡48小時不損壞，IPX9K可以抵禦高温高壓水流沖刷。懸架、轉向、制動所有線束接頭也升級到IPX7防水等級，涉水行駛不容易出現線路短路故障。

第二是抬高關鍵進氣、泄壓部件，增程器進氣口挪到前擋風下方，離地高度1109mm，車尾泄壓閥移到尾門上方，離地950mm，比傳統車型多出250mm安全餘量。冷氣機內部加裝三級防水壩，多層阻擋雨水倒灌進車內，從源頭避免進水故障。

第三是整車密封全面優化，全車24處關鍵零部件密封結構升級，新增27個防水堵蓋，車身門框採用雙層密封膠條。A/B/C柱腔體填充雙層密封材料，就算車輛意外泡水，也能延緩座艙進水速度。

這套防護還附帶應急浮水脱困功能，車輛誤入深水後，短時間內可以浮起，官方實測3分鐘座艙不會出現明顯進水，給車內人員留出逃生時間。開啟涉水模式還有配套安全邏輯，車輛自動切換冷氣機內循環、關閉增程器、升高懸架，同時解鎖兒童鎖、預留車窗逃生通道。

【延伸閲讀】小米首部超跑Vision GT亮相北京車展！0.29風阻配飛機推桿換檔（點擊連結看原文）

+ 8

雷軍也特意提醒車主，這套涉水配置僅作應急使用，路上遇到積水路段，看不清水深千萬不要強行通過，避免車輛被困。

對於經常在多雨城市通勤、擔心水浸損壞車輛的用戶來說，澎程這套涉水硬件覆蓋日常絕大多數積水路況，搭配雷達即時測水深，不用盲目判斷積水深淺，大幅降低雨天行車風險。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】