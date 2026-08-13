Google Pixel 11系列懶人包｜HiLight背光燈效登場　規格升級解析

Google Pixel 11系列懶人包 | Google正式發表2026年Made by Google旗艦陣容，一舉推出包含4款智能手機與3款周邊配件的7款新品。本次升級核心全數圍繞在全新的2nm製程Tensor G6晶片與Gemini AI深度整合。當中最惹人注目的，莫過於Pro系列手機背面的全新功能——「HiLight」環形燈效。



Google Pixel 11系列懶人包。（YouTube）

Pixel 11 Pro。（Google）

Pixel 11系列四款手機有何不同？規格性能與「HiLight」燈效深度解析

1. Pixel 11 Pro與Pixel 11 Pro XL：頂級雙雄與「HiLight」燈效

Google今年在Pro系列上作出近代最顯著的改動，前幾代被不少用家吐槽實用性低的體溫感應器已徹底移除，取而代之的是圍繞在閃光燈周圍的「HiLight」微型LED燈環。當手機螢幕朝下靜音放置時，HiLight能為特定聯絡人的來電或訊息顯示自訂的5種顏色燈光。當與Gemini AI語音互動時，它也會配合呼吸律動亮起，提供清晰的視覺回饋。據了解，HiLight首發聚焦於通話與AI互動提示，後續將透過Pixel Drop推送更多功能。

全新功能：HiLight背光燈效登場。（Google）

螢幕方面，兩款Pro機型分別採用6.3吋與6.8吋的Super Actua LTPO OLED螢幕，峰值亮度衝上3,600nits，比上代提升約9%。表面玻璃抗刮能力翻倍，機身內部更首度引入蒸氣均熱板，徹底解決長時間拍攝或運算時降頻發熱的問題。

效能運算由台積電2nm製程打造的Tensor G6晶片掌舵。結合算力提升50%的TPU，執行Gemini Nano 4模型的速度狂飆3.5倍，能耗同時大幅下降。為了滿足龐大的AI記憶體開銷，Pixel 11全系取消了128GB低配，容量統一由256GB起。Pro系列配備12GB至16GB RAM，最高提供1TB儲存空間。

搭載台積電2nm製程打造的Tensor G6晶片。（Google）

影像系統維持頂級配置：5,000萬像素主鏡頭、4,800萬像素超廣角與4,800萬像素5倍潛望長焦（支援高達120倍超級變焦）。軟件端新增「Magic Capture」連拍最佳畫面選取、「Camera Looks」風格濾鏡與大幅加快夜拍速度的「Instant Night Sight」。

無線充電速度比上代加快29%。（Google）

續航力同樣有感，Pro與Pro XL分別配備4,850mAh與5,115mAh電池，Pro XL的45W有線快充可在30分鐘內充至75%電量。兩款手機均內置Pixelsnap磁吸模組，支援最高25W的Qi2.2無線快充。

2. Pixel 11：細屏入門與高性價比之選

螢幕方面，6.3吋Actua OLED螢幕擁有120Hz刷新率與3,000nits峰值亮度。正面邊框顯著收窄，背面的金屬相機條厚度也削減了近40%，手感更為纖薄輕盈。搭配與Pro同款的Tensor G6晶片，標配12GB RAM與256GB起步儲存，確保Gemini本地AI運算流暢無阻。雖然少了HiLight燈效，但首度下放了Pixelsnap磁吸無線充電支援。

相機模組的尺寸縮小了40%，現在相機模組上方有一個貫穿整個模組的黑色「遮罩」。（Gizmodo）

相機改為三鏡頭組合：全新4,800萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角與1,080萬像素5倍長焦（最高30倍變焦）。搭配4,985mAh大電池，官方標榜綜合續航時間可達30小時以上。

與Pixel 11 Pro的區別在於其亮面玻璃背蓋和霧面鋁合金邊框。（Gizmodo）

3. Pixel 11 Pro Fold：史上最薄抗摔的摺疊旗艦

作為摺疊螢幕領域的重磅產品，Pixel 11 Pro Fold機身摺疊厚度縮減至約10.1mm。全新設計的鉸鏈與雙層抗衝擊膜有效平整了螢幕摺痕，背板玻璃抗裂強度大幅提升。

外螢幕為6.5吋Super Actua規格，展開後的內螢幕高達8吋。（Gizmodo）

外螢幕為6.5吋Super Actua規格，展開後的內螢幕高達8吋，雙螢幕亮度均達到3,600nits。此機型同樣搭載了HiLight燈效與升級後的4,800萬像素主鏡頭（感光力提高56%）。

軟件方面，充分發揮大螢幕優勢，推出「Sign-to-Text」雙螢幕手語即時翻譯與多工作業Bubble Bar。核心配置包含16GB RAM、4,750mAh電池及30W有線/25W無線快充。

新設計的鉸鏈與雙層抗衝擊膜有效平整了螢幕摺痕，背板玻璃抗裂強度大幅提升。（Google）

Google Pixel 11系列重點規格對比。（AI生成）

Google Pixel 11系列價格表。（AI生成）

同場加映：三款配件生態新品一次過睇

1. Pixel Watch 5：首度支援離線AI與呼吸異常檢測

Pixel Watch 5延續了經典的圓形無邊框設計，提供41mm與45mm兩種尺寸，螢幕亮度高達3,000nits。這款智能手錶內部升級至3GB RAM與64GB儲存空間，成為首款能在本機離線執行Gemini Intelligence的裝置。硬件上新增雙頻GPS，並加入「胰島素抵抗趨勢（Insulin Resistance Trends）」健康追蹤。甚至具備「呼吸緊急檢測」功能，能在用戶停止呼吸時自動撥打求救電話。

Pixel Watch 5。（Google）

2. Pixel Tag：Google首款藍牙追蹤神器

Google正式推出其首款防丟追蹤器Pixel Tag，直指Apple AirTag。單粒售價29美元，四粒套裝99美元。

機身採用厚度僅5.4mm的藥丸型設計。結合藍牙（Bluetooth）Channel Sounding與UWB超寬頻技術，配合Find Hub尋找網絡，能在50米範圍內實現精準的方向與距離導引。採用可更換的CR2032電池，續航超過一年，預計11月11日正式發售。

Pixel Tag：Google首款藍牙追蹤器。（Google）

3. Pixel Buds Pro 2升級版與Pixelsnap配件

為了搭配Pixel 11 Pro的新配色，Pixel Buds Pro 2推出了全新的「橄欖綠（Olive）」款式。

Pixel Buds Pro 2推出了全新的「橄欖綠（Olive）」款式。（The Verge）

9月將發佈重磅韌體升級，為Pixel Buds Pro 2帶來「動態主動降噪（Dynamic ANC）」——可根據耳道密封度的微小變化即時調整降噪強度。用戶還能透過語音直接控制Gemini調整音效設定。當與Pixel Watch連動時，手錶偵測到用戶入睡後，耳機會自動暫停音樂並停用觸控功能，避免誤觸。

來源：Google、Gizmodo