iPhone Ultra 首款蘋果摺屏手機在9月公佈，幾乎是已公開的秘密；而Google Android 就在今晨（13號）「Made by Google 2026」發佈會搶先公開首部 2nm製程核心、搭載最新 Gemini Nano 2 AI 的新摺屏手機 Pixel 11 Pro Fold ，率先打響這場「大摺屏手機決戰」的戰鼓！



在各大品牌的研發攻防與新機發表下，各大旗艦級摺機在「極致輕薄」與「無痕鉸鏈」兩大戰場上展開了前所未有的死鬥。究竟哪一款最適合你？本文除了介紹兩位「業界大佬」的摺機新作，還整理了 2026 年市場上最受矚目的 4 大頂級大摺屏手機：Samsung Galaxy Z Fold8、OPPO Find N6、榮耀 Magic V6、華為 Pura X Max，為你拆解各自的獨家賣點與適合用家。

Google Pixel 11 Pro Fold：原生 Android 17 與頂級 AI 集大成

8月20日開售

256GB + 16GB：$1,899 美元／512GB + 16GB：$2,019 美元／1TB + 16GB：$2,249 美元

Google Pixel 11 Pro Fold：原生 Android 17 與頂級 AI 集大成

螢幕與外觀：維持備受好評的寬體外屏設計，條狀相機模組包含 50 MP 主鏡頭並保留 5 倍光學變焦，展開後為 8.0 吋 M16 OLED 內屏。機身閉合厚度優化至約 10.1mm，重量成功瘦身至 240g 以下。

Google Pixel 11 Pro Fold 維持備受好評的寬體外屏設計，條狀相機模組包含 50 MP 主鏡頭並保留 5 倍光學變焦，展開後為 8.0 吋 M16 OLED 內屏。

核心技術：心臟為 Google 自研的 2 納米 Tensor G6 晶片，搭配 16GB RAM。鉸鏈升級為全新無縫合金結構，摺痕壓至接近肉眼難察的 0.04mm，並支援 180 度完全平整展開。

Google Pixel 11 Pro Fold 心臟為 Google 自研的 2 納米 Tensor G6 晶片，搭配 16GB RAM。

獨家特色：主打原生 Android 17 與「Gemini Nano 2」本機端 AI 生態。除了支援雙螢幕實時多國語言對譯、AR 地圖無縫導航外，相機 Bar 邊緣更首創「HiLight（又稱 Pixel Glow）」情境通知燈環。 更可以使用Nano Banana AI 技術，以Magic Capture 從 400 格畫面中揀靚相。

Google Pixel 11 Pro Fold 採用原生 Android 17 與「Gemini Nano 2」本機端 AI 生態。

Apple iPhone Ultra（預計 2026年9月發表）

極致纖薄或取代 iPad Mini

預計售價：256GB入門版 HK$15,000／1GB頂配版 HK$24,000

iPhone Ultra

作為 Apple 踏入摺屏市場的開山之作，iPhone Ultra 被定位為 iPhone 與 iPad mini 的跨界結晶，它有3大特點：



螢幕與外觀：配備 5.5 吋護眼外屏與 7.8 吋 4:3 比例的 OLED 內屏。機身採用了鈦合金與液態金屬（LiquidMetal）結合的複合鉸鏈，展開後厚度驚人地壓縮至約 4.5mm，挑戰市場最薄極限。

iPhone Ultra 配備 5.5 吋護眼外屏與 7.8 吋 4:3 比例的 OLED 內屏。

核心技術與系統：搭載最新 2 納米製程的 A20 Pro 晶片與 12GB RAM。系統運行特別調校的 iOS 27（又譯：iOS 27），支援類似 iPadOS 的多工作業分屏與 App 拖曳體驗。

iPhone Ultra 搭載最新 2 納米製程的 A20 Pro 晶片與 12GB RAM

獨家特色：Apple 採用了全新開發的 variable thickness glass（可變厚度玻璃）搭配應力緩衝膠層，將摺痕深度控制在約 0.15mm 以下。然而為了追求極致薄型，本機改用側邊 Touch ID 電源鍵；同時因空間限制未配備潛望式長焦鏡頭。

iPhone Ultra 本機改用側邊 Touch ID 電源鍵；同時因空間限制未配備潛望式長焦鏡頭。

Samsung Galaxy Z Fold8 系列：多工生產力與 S Pen 支援摺機霸主

上面兩部仍未上市，要數現時市場摺機之王，Samsung Galaxy Z Fold8 系列更分拆出書本型 Fold8 與 長身摺屏 Fold8 Ultra，繼續在商業與生產力領域加添新意。



Z Fold8 定價 256GB / 12GB RAM：HK$14,398512GB / 12GB RAM：HK$15,9981TB / 16GB RAM：HK$17,598

Samsung Galaxy Z Fold8 系列分拆出書本型 Fold8 與 長身摺屏 Fold8 Ultra，繼續在商業與生產力領域加添新意。

螢幕與外觀：Fold8 採用 7.6 吋 QXGA+ 120Hz 內螢幕與 5.5 吋外屏。特別導入了全新「鈦金屬支撐層」，大幅降低了舊款在光線下常見的反光波浪感。

：Fold8 採用 7.6 吋 QXGA+ 120Hz 內螢幕與 5.5 吋外屏。

核心技術：搭載高通專為三星定制的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，機身具備 IP48 防水防塵認證，耐用度依然是業界標竿。

搭載高通專為三星定制的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，機身具備 IP48 防水防塵認證，耐用度依然是業界標竿。

獨家特色：搭載 One UI 9 系統，提供目前市場上最強大的「三分屏＋懸浮視窗」多工作業邏輯。配合升級版 One UI 9 的 Now Nudge AI 助手，加上完整支援 S Pen 手寫筆操作（可搭配專用保護套收納），對於需要頻繁處理文件、簽署表格的商務人士而言，依然是生產力最強的工具。

搭載 One UI 9 系統，提供目前市場上最強大的「三分屏＋懸浮視窗」多工作業邏輯。

華為 Pura X Max：無痕光學補償與衛星通訊的頂級旗艦

水貨參考定價：12GB + 256GB：約 HK$13,999／12GB + 512GB：約 HK$14,399／16GB + 512GB 典藏版：約 HK$15,699

華為 HUAWEI Pura X 代表了中國品牌在極限工藝與極端環境通訊上的最新突破，頂級版本 Pura X Max 更是全球首款「橫向闊摺疊手機」，代表了東亞品牌在極限工藝與極端環境通訊上的最新突破。



頂級版本 Pura X Max 更是全球首款「橫向闊摺疊手機」

螢幕與外觀：搭載全新升級的雙旋水滴鉸鏈 3.0 技術，物理表面起伏壓縮至 0.03mm 的極限水平。

搭載全新升級的雙旋水滴鉸鏈 3.0 技術，物理表面起伏壓縮至 0.03mm 的極限水平。

核心技術：結合螢幕底部的 AI 像素光學補償技術，即使在強烈陽光直射下，摺痕亦能達到近乎隱形的視覺效果，徹底消除了視覺干擾。

搭載全新升級的雙旋水滴鉸鏈 3.0 技術，物理表面起伏壓縮至 0.03mm 的極限水平。

獨家特色：配備雙向衛星通訊功能，即使在沒有地面行動網路信號的荒漠、海洋或災後環境中，依然能發送訊息與定位求救，是戶外探險者與高端商務人士在極端環境下的安全保障。

配備雙向衛星通訊功能，即使在沒有地面行動網路信號的荒漠、海洋或災後環境中，依然能發送訊息與定位求救

榮耀 HONOR Magic V6：極致輕薄與強化玻璃的護航者

Magic V6 定價：16GB + 512GB 版本：HK$13,999／16GB + 1TB 版本：HK$15,699

榮耀 HONOR Magic V6 將研發重點放在材料學與抗摔耐用度上，搭載了最新一代的第五代驍龍 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，是追求輕盈機身用家的熱門之選。



榮耀 HONOR Magic V6 將研發重點放在材料學與抗摔耐用度上，是追求輕盈機身用家的熱門之選。

螢幕與外觀：採用自研無痕鉸鏈搭配化學強化 UTG（超薄柔性玻璃）玻璃，即使在強烈側光照射下，螢幕表面也僅有極輕微的痕跡，視覺完整度極高。

採用自研無痕鉸鏈搭配化學強化 UTG（超薄柔性玻璃）玻璃，即使在強烈側光照射下，螢幕表面也僅有極輕微的痕跡，視覺完整度極高。

採用自研無痕鉸鏈搭配化學強化 UTG（超薄柔性玻璃）玻璃，即使在強烈側光照射下，螢幕表面也僅有極輕微的痕跡，視覺完整度極高。

核心技術：機身內部結構導入了金剛石抗摔防護層，搭配輕量化碳纖維骨架，在維持極致薄型手感的同時，大幅提升了跌落時的耐受度。

機身內部結構導入了金剛石抗摔防護層，搭配輕量化碳纖維骨架，在維持極致薄型手感的同時，大幅提升了跌落時的耐受度。

獨家特色：主打極致輕薄與日常耐用性的完美平衡。對於經常戶外使用、擔心大摺屏螢幕易碎或機身過重造成手部負擔的用家而言，Magic V6 提供了極具安全感的使用體驗。

對於經常戶外使用、擔心大摺屏螢幕易碎或機身過重造成手部負擔的用家而言，Magic V6 提供了極具安全感的使用體驗。

OPPO Find N6：極致平整與哈蘇影像的手感之王

OPPO Find N6 香港行貨定價：16GB + 512GB HK$12,999

OPPO Find N6 憑藉出色的工業設計，在市場上贏得「手感最接近普通直板手機」的美譽，加上哈蘇鏡頭加持，摺屏機也有好相機。



OPPO Find N6 整機重量僅約 229g，展開後極其輕薄。

螢幕與外觀：採用全球首創的 0.03mm 仿生四軸水滴鉸鏈，實現了官方稱為「Zero-Feel Crease（零感摺痕）」的平整視覺體驗。整機重量僅約 229g，展開後極其輕薄。

OPPO Find N6 採用全球首創的 0.03mm 仿生四軸水滴鉸鏈，實現了官方稱為「Zero-Feel Crease（零感摺痕）」的平整視覺體驗。

核心技術：內置高達 6,000mAh 的矽碳負極大電池，徹底解決了大摺屏手機續航力不足的痛點。機身同時具備高規格的防塵防水性能。

OPPO Find N6

獨家特色：影像系統是其最大賣點。聯合哈蘇（Hasselblad）調校的三鏡頭模組中，包含一顆 200MP 的超高畫質主鏡頭與高解析度長焦鏡頭。對影像畫質有極高要求、同時追求絕佳握持感與長續航的用家，這款手機表現相當突出。