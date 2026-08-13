HONOR Robot Phone登場上手試！首創3軸機械雲台與AI自動追蹤技術

HONOR全新Robot Phone登場！HONOR 年初公布 Robot Phone 的嶄新智能手機時，人人對這部新機將專業級的 3 軸機械雲台直接嵌入機背非常感興趣。，並結合最新的具身人工智能技術，讓手機鏡頭能夠自動追蹤拍攝對象。徹底改變了大家對手機攝影的傳統認知，帶來前所未見的流暢拍攝影片的體驗，廠方更宣佈今日起正式接受預訂，並落實於 8 月 18 日開賣。記者就在HONOR發佈會中，搶先將Robot Phone 上手試玩，看看新機值不值得大家入手。



HONOR Robot Phone 正式登場

內置微型雲台改變拍片體驗

要在輕薄的手機機身內加入物理防震結構是一項極具挑戰性的工程， HONOR Robot Phone 將一組迷你的 4DoF 機械系統嵌入機背。名為 HONOR 鈦合金 Agile 雲台的組件體積極為細小，廠方指它們高達 60 個製造工藝及整合逾 100 件精密零件，令這套系統對比市面主流產品體積大幅縮減達 65%，但結構強度卻反向提升 200%。當中的鈦合金雲台摩打重量僅得 2.6g，卻能發揮每秒 360 度的控制速度，配合能提供 120 Nm/L 扭力密度的超級鋼翻轉摩打，能夠極速且精準地轉動鏡頭方位。用家不論是在奔跑還是進行劇烈運動，相機也能夠即時作出物理補償，確保錄影畫面時刻保持清晰平穩。

內藏一個迷你的 4DoF 機械系統拍攝系統，有如將雲台拍攝鏡頭藏在手機內。

ARRI聯乘鏡頭為影像帶來突破

除了物理防震，相機本身的攝力同樣是喜愛拍片人士的關注點。HONOR 這次特別與德國殿堂級電影攝錄機生產商 ARRI 合作，為新機注入專業電影製作的影像科學技術。機背的多鏡頭系統由一組具有 1/1.28 吋感光元件及 f/1.6 光圈的 2 億像素 Agile 雲台主相機領軍，並配搭一枚支援 2.7 倍光學變焦的 2 億像素潛望式長焦鏡頭，再加上 122 度視角的 5000 萬像素超廣角相機，構成極為完整的焦段覆蓋。

與其他手機對比下，拍攝影片時穩定性大為提升。

內置不同ARRI拍攝模式，要拍攝有如電影般大片亦很輕易。

在強大的硬件基礎上，手機更引入了 ARRI LogC3 錄影格式以及 ARRI Looks 實時預覽功能。這套系統能夠將影片的動態範圍提升至最高 14 檔，並利用 AI 降噪技術將影片雜訊比提升 8 dB，讓創作者可以直接在手機上拍出極具專業電影質感的素材，甚至能輕易匯入 DaVinci Resolve 等專業剪輯軟件進行後期調色。

機身有灰色及白色選擇

具身人工智協助日常拍攝

新機運行的 MagicOS 系統引入了先進的多模態具身互動技術，徹底改變了人機互動的方式。利用 YOYO 機械人模式時，手機會將情境理解與物理運動結合，化身為一部迷你的個人攝影機。可以透過聲源定位及 AI 實時追蹤技術，雲台相機會自動跟隨聲音與人物移動，無論用家在直播期間如何走位，系統都會自動平移及傾斜鏡頭，確保主角一直保持在畫面中央。系統更支援免提手勢控制功能，用家只需對著鏡頭做出特定動作，便能指揮相機臂展開並開始錄影，過程中完全毋須觸碰手機屏幕。配合內置的 AI 旋轉拍攝等電影級運動模式，即使是沒有專業攝影底子的普通用家，也能夠輕鬆透過各種獨特的視角豐富影片內容。

比iPhone 17 Pro Max 稍為細一點

頂級旗艦硬件應付整天攝錄

錄製極高解像度影片以及驅動機械雲台需要龐大的運算能力與電力儲備。廠方為這部手機配備了最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦級處理器，可以另加專門定製的冷風散熱系統，確保長時間拍攝時機身溫度也能保持在合理水平，從而維持穩定的系統效能。為了應付全天候的繁重攝錄工作，機身內藏一枚擁有高達 7000 mAh 超大容量的矽碳電池，並支援 120 W 有線超級快充及 50 W 無線充電功能，短時間內即可極速補充大量電力。顯示方面，手機正面搭載一塊 6.31 吋的 LTPO OLED 屏幕，峰值亮度高達 6800 nits，配合最高 120 Hz 的自適應刷新率及 4320Hz PWM 調光護眼技術，讓用家在烈日當空的戶外環境下仍能清晰看見取景畫面，並獲得舒適的觀看體驗。

手機內有多個不同雲台模式選擇

HONOR Robot Phone 登場上手試，售價由9999人民幣（約11650港幣）起。