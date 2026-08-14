全球最大純電飛機X1試飛成功！27分鐘耗電5美元　2031年投入服務

全球最大純電飛機X1試飛成功！2026年8月12日，一架翼展達32米的巨型飛機在紐約上空盤旋了27分鐘。沒有傳統引擎的震耳轟鳴，只有輕微的馬達運轉聲。這趟飛行寫下了一個全新紀錄。來自Heart Aerospace的X1演示機，在普拉茨堡國際機場成功升空，正式成為人類史上成功試飛的最大型純電動飛機。更驚人的是它的能源帳單：這27分鐘的航程，僅消耗了不到5美元的電力。



全球最大純電飛機X1試飛成功！（Heart Aerospace）

X1演示機重達1.1萬公斤（約2.5萬磅），在1,100呎的高度完成了包括滑行、起飛、爬升與降落在內的完整測試。它的全電動推進系統輸出了超過1兆瓦的動力。

ES-30混合動力佈局：從單一機師到無人駕駛

X1的升空只是前奏。這家將總部從瑞典哥德堡遷至美國洛杉磯的初創企業，真正的王牌是30座級的混合動力客機ES-30。

ES-30一款全新設計的混合動力支線飛機，旨在重塑短程飛行的經濟格局。（Heart Aerospace）

限於當前的電池能量密度，ES-30並非純電動，而是配備了內燃機增程器的混能飛機。在純電模式下，它的續航里程約為200公里（125哩）；若啟動增程器，則可拉長至800公里（500哩）。同時，Heart公司認為ES-30雖然最初由一名機師駕駛，但未來將能夠實現自主飛行。

未來可能出現無人駕駛客機。（Heart Aerospace）

燃油暴漲63%下的生存遊戲

就在X1首飛的同一周，全球航空燃油價格飆升至平均每加侖3.50美元，按年暴漲高達63%。油價、碳排放稅，這些不受航空公司控制的外部成本，正以肉眼可見的速度侵蝕著短途航線的利潤。這正是Heart Aerospace拿著「5美元」大做文章的核心原因。

「這是一場將航空公司與全球石油市場波動脫鉤的革命。」正如Design and Development Today所披露的分析指出，電動推進系統不僅能帶來結構性降低的能源成本，還能憑藉更簡單的馬達結構大幅削減後續維修費用。這對於苦苦掙扎的支線航空來說，無疑是個極具吸引力的解藥。

目前，聯合航空、加拿大航空與JSX均已成為ES-30的意向客戶。根據時間表，首架預生產型ES-30正在洛杉磯組裝，預計2028年展開飛行測試，並定於2031年正式投入商業營運。

來源：Engadget、Heart Aerospace