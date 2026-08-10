搭飛機｜資深空姐警告　登機千萬別穿短褲　接觸座椅易染葡萄球菌

搭飛機｜飛機｜搭飛機穿搭｜很多人搭飛機為了求舒服，習慣穿短褲、短裙甚至涼鞋上機，以為這樣最放鬆。資深空姐警告，機艙座椅極少消毒，如直接接觸人體皮膚容易感染葡萄球菌。更驚人的是，機艙內最髒的地方根本不是洗手間，而是座椅前方置物網袋，有旅客會直接把腳踩上去。想知更多？即睇專家教5招防備！



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搭飛機穿搭禁忌｜空姐警告：勿穿短褲短裙

大家搭飛機時，是不是都喜歡穿短褲等舒適休閒的服飾上機？資深空姐Cher Killough曾在TikTok上分享，搭飛機時的穿搭其實相當重要！她警告，切勿穿短褲、短裙上飛機，因為飛機座椅未經徹底消毒，人體皮膚若直接接觸座椅布料，極易感染葡萄球菌。她建議，旅客搭飛機時應選擇寬鬆長褲、長裙或舒適的運動套裝，遮蓋雙腿。

空姐警告，切勿穿短褲、短裙上飛機，人體皮膚若直接接觸未經徹底消毒的飛機座椅，極易感染葡萄球菌。（AI生成圖）

搭飛機穿搭禁忌｜避免露出腳趾防機艙細菌

另外，她也提醒，大家搭飛機時切勿穿涼鞋或拖鞋。機場與機艙地面細菌極多，露出腳趾容易讓雙腳暴露於污染環境中。因此，搭機時最好還是穿著包覆性佳的球鞋。

空姐提醒，大家搭飛機時切勿穿涼鞋或拖鞋。（AI生成圖）

機艙最髒地方—座椅前方置物網袋

此外，大家搭飛機時可能以為最髒的地方是洗手間或者地毯，但不少空服員在美國討論平台Reddit爆料，指座椅前方的置物網袋才是細菌溫床！

多名空服員在討論區上指出，很多乘客會隨手把吃完的果核、嚼過的口香糖、穿過的髒襪子，甚至裝有嘔吐物的嘔吐袋扔進網袋裡，甚至有人會直接把腳踩上去。

清潔人員在航班整備時間有限的情況下，通常只會清空垃圾，根本不會特別消毒，日積月累下網袋成了垃圾集散地！空服員建議，旅客千萬不要隨便把無包裝的食物或私人貼身物品放進去。

少空服員在美國討論平台Reddit爆料，指座椅前方的置物網袋才是飛機最髒！

搭飛機｜專家教5招搭飛機防疫

想避免飛機上病毒跟著你？專家建議，從候機到降落後務必謹記以下關鍵細節，才能最大限度地降低染病風險：

【1】徹底消毒：務必用酒精濕巾徹底清潔摺疊餐桌、扶手及安全帶扣環。

【2】勤加洗手：通過安檢後、用餐前，務必用肥皂與清水正確洗手。

【3】戴好口罩：在機艙高密閉空間內，口罩依然是預防呼吸道傳染病的最強防線。

【4】克制不摸臉：隨時提醒自己減少手部接觸眼、口、鼻的機會，阻斷病毒接觸傳染。

【5】下機即換衣物：抵達目的地後盡快更換飛行衣物，避免將機艙殘留的病菌帶進飯店或家中。

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