飛機起降座椅為何須拉直？專家揭4大保命理由　90秒黃金逃生限制

搭飛機｜旅遊｜大家搭飛機去旅行時，想坐得舒服些可能都會選擇將椅背向後傾，而網上亦不時看到有網民熱烈討論，到底椅背應否向後傾？原來在特定情況下，椅背向後傾隨時會阻礙到大家的逃生出路！有航空公司曾指出，有7成空中意外均在飛機起飛及降落時發生，所以大家要聽從空中服務員指示，將椅背拉直。想知道還有哪些原因不能將椅背向後傾？即看下文！



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飛機椅背不可向後傾原因1｜椅背直立有最佳衝擊保護

根據美國聯邦航空管理局的法規標準及相關工程技術報告中提到，自1988年起規範所有新設計的客機座椅，必須通過16G前向動態撞擊測試，即座椅承受自身重量16倍的減速度衝擊，相當於車輛以時速近80公里的速度直接撞牆。

而所有16G的動態碰撞測試與驗證，均是在座椅處於完全直立並鎖定的狀態下進行，所以將椅背拉直有最佳的衝擊保護功能。

將椅背直立有最佳衝擊保護。（AI生成圖片）

另外，椅背直立能確保安全帶正確固定骨盆，而且椅背能提供脊椎必要的抵抗力，減少頭頸部甩動造成的鞭甩傷害。

飛機椅背不可向後傾原因2｜起飛降落最易出意外

搭飛機準備起飛或降落時，都一定會聽到空中服務員提醒大家要將椅背拉直，大家又知不知道是甚麼原因呢？根據波音公司官方年度事故統計報告中指出，起飛與初始爬升階段約佔致命事故的13%至15%；在降落時約佔致命事故的48%至56%。在這2個時候發生的致命事故比例高達約6至7成，所以大家要聽從空中服務員指示拉直椅背，以加強保護。

飛機椅背不可向後傾原因3｜阻礙逃生路線

根據美國聯邦航空管理局的要求，任何多於44個座位的客機，飛機製造商必須進行測試，證明可於90秒內疏散全機的人。若果不幸真的遇上事故，椅背向後傾的話會阻礙到後排乘客的逃生路線。

椅背向後傾會阻礙到後排乘客的逃生出路。（AI生成圖片）

飛機椅背不可向後傾原因4｜影響後座乘客用餐

除了在起飛及降落大家要將椅背拉直外，在派發飛機餐及進食時最好也拉直椅背，因為機艙內的空間本來就不大，若果在用餐時繼續將椅背向後傾，會影響到後座乘客，即使想向後傾，最好先和後座乘客說一聲，以及不要一下大力向後傾，以免食物及飲品倒瀉出來。

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