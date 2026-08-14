Insta360 X6全景運動相機香港發售 | Sony定製雙大底　AI自動剪輯

Insta360 X6全景運動相機香港發售 | 影石（Insta360）正式推出全新旗艦全景運動相機Insta360 X6！今代主打「畫質巔峰」與「AI零剪接」兩大賣點，不但將感光元件升級至Sony定製的雙1/1.1吋大底，更內置高通4nm AI三晶片架構，支援超高清8K 50fps全景影片。想知還有甚麼亮點？香港定價又是多少？即看下文拆解。



Insta360 X6全景運動相機香港發售。（Insta360）

頂級硬件配置：Sony定製感光元件 × 8K 50fps全景畫質

全景相機最着重解像度與感光能力，Insta360 X6今次搭載了Sony獨家定製的雙1/1.1吋方形感光元件。有別於傳統的長方形Sensor，方形設計專為魚眼相機的圓形像場而優化，大幅減少了像素浪費，令感光面積提升33%，單像素進光量更暴增300%。

拍攝全部以8K50fps超高畫質震撼呈現。（Insta360）

配合高通4nm AI旗艦晶片及兩顆專業影像晶片組成的「三晶片架構」，相機算力比上代狂飆500%，夜拍純淨度及拼接防震表現大幅躍升。X6不但支援8K 50fps全景拍片及高達1.2億像素的全景相片，更是首款支援機內直出Dolby Vision（杜比視界）及10-bit色深的全景相機，色彩層次極具電影感。

Insta360 AI三晶片架構再次升級，由1顆高通4nm旗艦AI晶片與2顆專業影像晶片組成。（Insta360）

AI導演「零剪接」：完美解決後期痛點

拍完全景最怕對著海量素材不知從何剪起。X6引入自研的PanoMind多模態大模型，化身你的專屬「AI導演」。用家只需在拍攝後將相機插上電源充電，系統便會在裝置端及雲端自動分析素材、挑選精華片段，甚至幫你配好鏡頭語言、轉場與音樂，一鍵生成可直接分享上IG或YouTube的Vlog。配合「全景AI構圖」，用家更可用自然語言下達指令（例如輸入「只要有人的畫面」或「逆光片段」），極致簡化剪片流程。

全新AI導演功能，支援X6在充電時自動分析素材、篩選精彩鏡頭、智慧剪輯成片。（Insta360）

引入3DGS技術：一鍵生成可漫遊3D空間

今代X6更帶來了革命性的「3D時光艙」功能，首次將3D高斯潑濺（3DGS）空間重建技術下放至消費級相機。傳統全景影片只能「企定定」原地旋轉視角看，而X6則能將拍攝場景直接轉換成可自由漫遊的3D立體空間。在後期製作時，用家可以像打機一樣，在場景中「視點自由」地穿梭取景，帶來突破性的視覺衝擊。

Insta360 App可一鍵將素材渲染成高斯潑濺模型，帶來 3D 立體回憶。（Insta360）

一機三用與極致防護機能

除8K全景模式外，X6亦支援「平面廣角模式」，最高可拍5K 60fps或4K 120fps的170°極廣角影片，秒變傳統Action Cam；而「雲台模式2.0」則提供無物理限位的防震直出4K畫面，配合頭追模組更可實現「視線看向哪，鏡頭拍到哪」。

自拍棒在畫面中完全消失，無需空拍機，也能輕鬆解鎖低空跟拍與第三人稱視角。（Insta360）

機身設計方面，X6配備2.32吋OLED全屏幕（峰值亮度達1200nits），強光下依然清晰可見；底部改用虛擬壓感按鍵配搭強馬達震動反饋，就算戴著厚重手套也能精準操作。內置2600mAh大電池及星脊階梯散熱方案，足夠連續拍攝140分鐘8K 30fps影片而不過熱。此外，X6具備IP68級別防護，淨機支援20米防水，更特別為電單車發燒友新增了「引擎聲增強咪高峰」，戶外機能拉滿。

全新升級可替換鏡片2.0，鏡頭防刮能力提升5倍。（Insta360）

香港售價及發售詳情

Insta360 X6現已在香港正式開賣，內置47GB儲存空間並支援microSD擴充。價錢方面：

X6標準套裝（包含相機本體、超能電池、USB-C線及保護套）：HK$5,099

X6萬能套裝（包含多功能充電收納盒、114cm隱形自拍棒及額外電池等）：HK$5,699