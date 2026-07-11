【DJI Lito X1航拍機實測】超輕巧機身全向避障系統 新手入門必買

【DJI Lito X1航拍機實測】DJI最新輕量級航拍機Lito 1及X1系列，直接將全向避障與智慧跟隨技術下放到兩千元級別。不足249g的機身重量，令它可以在多數地區免卻繁瑣法規即可起飛，完美切中初學者的顧慮。比起追求極致畫質的專業機型，這對雙子星更像是為了純粹飛行樂趣而生。我們馬上實測，看看新機實力。



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Lito X1畫質滿足日常所需

影像規格向來是航拍機的分水嶺，這次Lito X1搭載了1/1.3吋的感光元件，等效焦距為24mm配上f/1.7大光圈，帳面數據相當進取。實測發現在日光充足的環境下，4,800萬像素的高解像度模式能保留極豐富的地景細節，甚至經得起一定程度的裁切放大。受惠於較大的感光面積，即使在黃昏或低光環境拍攝，暗部的雜訊抑制表現亦算理想。影片方面支援4K 60fps HDR以及專為慢動作而設的4K 100fps規格。機身內建10-bit D-Log M色彩設定檔，方便對後期調色有嚴格要求的用家壓榨畫面寬容度。

只有249g重量，在香港不需要登記都可以立刻起飛。

相比之下，定價更親民的Lito 1則採用較小的1/2吋感光元件及f/1.8光圈。雖然同樣提供4K 60fps錄影，但在高反差場景下的動態範圍明顯較為吃力，暗部細節容易流失。追求直出色彩的用家可能會覺得Lito 1已經夠用。對後期製作有要求的攝影愛好者，直上X1型號會是更明智的決定。

試拍

全向避障與無GPS起飛夠實用

新手最恐懼的莫過於「炸機」，防撞系統的優劣直接影響飛行信心。Lito系列這次罕有地在入門級別配備了全向避障系統，這項功能過去通常被刻意保留給中高階機型。Lito X1更進一步加入了前置光學雷達，這讓它在微弱光線下依然能準確偵測前方障礙物。實際在樹林與建築物間穿梭時，避障反應十分靈敏。機身會自動計算安全路徑並流暢地繞過樹枝與外牆。

全新光學雷達系統，能準確偵測前方障礙物避障。

另一個極具實用性的軟體改動是起飛邏輯的革新，以往機種需要等待較長時間鎖定全球定位系統訊號才能確保安全返航，但Lito系列支援無視衛星訊號迅速起飛。它能依靠機腹的視覺定位鏡頭精準記憶飛行軌跡，就算在橋底、室內或森林等訊號盲區也能安全原路折返。這對急於捕捉瞬間畫面的用家來說極為方便。

摺起來機身亦十分輕便

DJI Lito X1套裝配帶有內置屏幕的RC 2遙控器

Lito X1與Lito 1應如何抉擇？

兩款機型的重量同樣在249g之下，便攜性毋庸置疑。只要折疊起來，機臂大小就如同一罐汽水，隨便塞進背包角落即可出門。這種重量級別被歸類為C0或UK0級別，意味著在歐洲等多數地區可以豁免繁雜的註冊與考試程序。飛行續航力方面，標準智能飛行電池能提供約36分鐘續航力。在海邊實測抗風並頻繁轉換位置後，實際滯空時間約為25至28分鐘左右。如果正考慮購入人生第一部航拍機，選擇哪款完全取決於對影像的追求以及遙控器的偏好。

Lito 1配備標準的RC-N3遙控器，需要連接手機使用，兩千出頭的定價幾乎是零負擔的嘗鮮選擇。若然預算許可，Lito X1搭配帶有內置屏幕的RC 2遙控器暢飛套裝，不僅免除了連接電話的麻煩，更進階的感光元件與LiDAR避障也提供了極高的容錯率，這系列是為預算有限卻想擁有現代安全功能的初學者而設，填補了高階Pro型號以下的市場空白。

DJI Lito X1 另一最大優點擁有42GB內存

隨著各國對無人機的重量限制越趨嚴格，低於249g的機型無疑會成為未來數年消費級市場的主力發展方向。這對雙子星不僅降低了航拍門檻，更逼迫對手在入門市場交出同等誠意。無須過度猶豫。

DJI Lito 1香港售價為 $2,269起，而DJI Lito X1 售價為 $2,829起。

大疆DJI Lito系列香港售價是多少？ Lito 1配備RC-N3遙控器的基本版售價為 $2,269；高規格的Lito X1 售價為 $2,829起。亦有多款包含額外電池與RC 2遙控器的暢飛套裝可供選擇，最高規格套裝售價為 $5,009。 Lito X1與Lito 1的續航飛行時間有多長？ 兩款機型若使用標準智能飛行電池，測試最長飛行時間約為36分鐘。實際在一般風速及正常操作下，滯空時間大約為25至28分鐘。 新手在香港放飛Lito系列需要實名登記嗎？ Lito系列兩款航拍機的標準起飛重量均低於249g（屬於甲類操作）。根據香港民航處現行規定，重量250g或以下的甲類小型無人機無需事先實名註冊，但用家放飛時仍須嚴格遵守相關的飛行高度限制及禁飛區規定。

資料參考：香港小型航拍機實名註冊官方資訊

（AI製作圖表）

（AI製作圖表）

到處都有禁飛區，究竟哪裡才是合法又安全的放飛熱點？

別以為去郊野公園放飛就最親近大自然，其實那邊受法規保護，沒有申請是不能亂飛的。平常想練飛，最好找地勢平坦、沒有人群和建築物的地方。康文署現在開放了5個試驗場地給團體預訂，算是個不錯的起步點。起飛前記得檢查清楚機件，別飛近私人住宅，做個負責任的航拍玩家。

資料來源：香港消費者委員會