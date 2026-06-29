DJI Osmo Pocket 4P評測：雙鏡配17檔動態更出色，與Insta360對比。與Insta360規格對比｜日常生活中的小確幸與精彩瞬間轉瞬即逝，拍片記錄裝備的輕量化與極致畫質早已成為影像用家最關心的追求。DJI最新推出的口袋攝影機 DJI Osmo Pocket 4P，以其雙主鏡頭系統與高達17級的超高動態範圍，將便攜攝錄畫質推至更高高度。記者將新機帶往巴黎工幹實測一星期，看看新機是否如官方所言，可成為不少用家的專業流動拍攝利器。同時與最近不少人談及的Insta360 Luna Ultra作規格對比。



DJI Osmo Pocket 4P 深度評測

雙焦段設計改變便攜手感

回顧手持雲台相機的發展歷程，早期的第2代時受限於細小的螢幕與容易發熱的機身，更似一台玩具多於專業拍攝器材。直到第3代產品憑藉旋轉螢幕與1吋感光元件取得成功，完全改變了影像記錄的新形態。今次DJI最新登場的旗艦版本 Osmo Pocket 4P 並非單純的常規升級，而是以雙主鏡頭設計重新詮釋了這款口袋機的定位。

DJI首部雙鏡頭的vlog攝影機

1吋主鏡磺及3x 60mm中距離焦距鏡頭

外觀設計方面，新機用上下排列的雙鏡頭模組，除了經典的黑色機身之外，這次還新增了極具質感的珍珠白配色，進一步豐富了產品外觀選擇。因為鏡頭模組體積顯著增大，用家在首次上手時便能感受到更具份量的手感。與 Osmo Pocket 4 標準版 190.5g 的重量比較下，這款旗艦機型重量達到 230g ，握在手中能感受到扎實的機身構造。為了應對龐大的鏡頭模組，收納設計也有所改變，機身依靠全新的三軸雲台物理自鎖結構，並加入滑動卡扣設計以提供充足的鏡頭保護，放進口袋依然相當便利。

操作與Osmo Pocket 4同樣

17級動態範圍畫質真如預期

DJI Osmo Pocket 4P 相機最令人驚艷的提升，在於其廣角主鏡頭採用了全新開發的1吋感光元件。鏡頭擁有20mm等效焦距與f/2.0大光圈，更在先進的 LOFIC 技術加持下，將動態範圍推向了前所未有的17級。相比一般無反相機大約13至15級的動態範圍，與專業電影機16至17級的規格，這款口袋雲台相機在光影對比強烈的場景下，展現出極高的寬容度，能夠完美保留畫面中高光與暗部的細節。

對比度高，就算在烈日下都可以突顯在樹陰下建築物的紋理

實際測試時，於巴黎烈日當空或背光自拍時，相機能夠智慧調校面部膚色的亮度，在確保人物面部清晰紅潤的同時，背景的天空細節與層次依然清晰可見，並未出現過曝現象。此外，相機的自動白平衡技術相當成熟，在複雜的室內外光源交替下，依然能精準呈現自然的膚色。針對極暗的夜間場景，機身更配備了小型補光燈，配合升級的夜景錄影模式，大幅抑制了雜訊與眩光，讓4K 30幀的夜間畫面顯得乾淨剔透。

就算在烈日之下拍攝，無論光間位都可以明顯表現出來。

配合這顆強悍感光元件的是全新 D-Log 2 色彩模式，支援10-bit色深並可記錄超過10億種色彩，其優化重點集中於日常拍攝中最常用的中高亮度區間。在實際色彩調校中，用家可以使用官方提供的色彩對照表，將影片色彩直接轉換為阿萊電影級色調。這意義在於後期製作時，這部口袋機拍出來的畫面能與高階專業攝錄機無縫拼接，色彩管理的一致性極高，大幅度簡化了後製的色彩校正流程。

對應最高D-Log2 10bit

全新中焦鏡頭人像表現出眾

過往機種最大的遺憾之一，莫過於無法提供真正的光學變焦。雖然 OP4 能透過高像素裁切實現無損變焦，但實體光學中焦鏡頭帶來的物理壓縮感仍是無法替代的。這次旗艦新機突破性地加入了一顆等效60mm的長焦鏡頭，配備了f/1.8大光圈，並與原本的20毫米廣角鏡頭組成雙鏡頭系統。

最高對應12x數碼變焦，質素仍可使用

這顆中焦鏡頭支援3倍光學變焦與最高12倍變焦，其焦段設計恰到好處，正好落在最適合拍攝人像的黃金焦段。透過60mm焦段的科學視角，拍攝人像時能將觀眾的焦點牢牢鎖定在主角身上，同時背景會獲得自然柔美的光學虛化，呈現出更具層次的人像表達。結合全新的智慧跟隨 8.0 系統，支援全焦段跟隨、多人跟隨與主角跟隨等多種模式，且最高支援12倍變焦跟隨，即使在較遠的距離或複雜運動中，雲台依然能穩健地追蹤主體並保持自然穩定的構圖位置，讓新手用家也能輕鬆完成大師級的移動鏡頭。

Vlog版本（$5329）連無線遙控及Mic Mini 2，操作十分快捷幾乎沒有delay。

此外，中焦鏡頭具備0.3m的最近對焦距離，非常適合用來捕捉細節特寫，搭配實體大光圈帶來的自然光學散景，解鎖了更多日常創作的可能性。在靜態照片拍攝方面，兩顆鏡頭均可輸出高達3700萬像素的精細照片。而其實時動態照片模式在廣角與中焦鏡頭下皆能流暢運作，捕捉到的動態瞬間實際上是畫質達到真4K規格的短影片，不論是照片的銳利度還是景深層次，其畫質表現都大幅度超越了市面上大部分智慧型手機的前置鏡頭。

可設定最高4K 240fps拍攝慢動作影片，不過只支援1x主鏡頭

續航與傳輸表現能完美滿足日常

在錄影規格上，這款相機的雙鏡頭均支援10-bit D-Log 2 模式拍攝。廣角主鏡頭最高可錄製4K/240fps電影級超清慢動作影片，而長焦鏡頭則支援4K/200fps的高幀率錄製。這類高幀率影片在呈現動態瞬間時極具視覺衝擊力。不過，在日常普通拍攝模式下，錄影規格依舊維持在4K 60fps。雖然這對於大部分日常記錄與網誌拍攝來說已經綽綽有餘，但對於追求極致的用家而言，希望未來可以透過韌體升級解鎖6K甚至8K錄製，其性能將能得到更完全的釋放。

亦可以簡單連上DJI Mic作收音

其他功能細節上，相機支援機內即時調整磨皮、美白等級與膚色冷暖，並內置6款底片色調，幫助用家獲得個人化的風格效果。音訊方面，除了立體空間音訊，相機還支援隨鏡頭焦段縮放而自動調整的聲音變焦功能。在硬體配置上，這款機型大方地內置了103GB的儲存空間，用家無需插卡即可直接使用錄製。

傳輸速度方面，機身支援無線Wi-Fi 6傳輸及USB 3.1有線連接。有線傳輸速率最高可達每秒800MB，備份影片極為迅速。電力管理方面更是迎來重大升級，最快只需18分鐘即可快速補電至80%電量，單次最長續航時間更可達210分鐘，一般日常日常創作、旅行記錄及長時間直播專業拍片場景都完全沒有問題。

雖然有點頭重尾輕，手感仍算不錯。

雙鏡頭升級是否值得用家入手？

DJI Osmo Pocket 4P 推出令不少專業創作者與日常休閒用家之間搭起了一座完美的橋樑。它並非單純為了應對專業市場而堆疊規格，亦沒有因為體貼新手而妥協畫質。普通用家隨手拿起便能拍出質感細膩的日常短片，而專業影像創作者則能透過中焦鏡頭與17級動態範圍解鎖更多創意影片。

Insta360 Luna Ultra

DJI Osmo Pocket 4P vs Insta360 Luna Ultra 兩大旗艦對決如何抉擇？

最近Insta360 推出的同級旗艦 Luna Ultra 同樣採用雙鏡頭配 1 吋感光元件，並結合 Leica 光學系統與 2 吋可拆卸無線螢幕，成為矚目焦點。然而，將兩者放在一起對比，其設計取向與實用性便顯現出關鍵分野。在最關鍵的影像表現上，DJI憑藉獨家 LOFIC 技術令主鏡頭具備高達 17 級的超高動態範圍，明顯優於對手的 14 級，在應對強光逆光時能保留更平滑的光影過渡；而在 60mm 中焦人像鏡頭上，DJI提供的 f/1.8 大光圈亦比對手的 f/2.0 更具進光量優勢，能呈現更立體柔美的光學散景。

更重要的是操作可靠度，Insta360 Luna Ultra 的可拆卸螢幕雖具科技感，但分體充電較繁瑣，且分離後的螢幕電池僅有 210 mAh時，難免令人產生電量顧慮。相反，DJI 一體化整合了 103GB 超大儲存空間與 210 分鐘持久續航，配合 18 分鐘充電至 80% 的閃充表現，對於追求極致光影寬容度與無慮創作體驗的專業用家而言，無疑是更為實用且成熟的生產力工具。

而DJI Osmo Pocket 4P 另一優勢是它的控杆是「Analog」操作，可以因應操控大小距離而控制鏡頭轉動速度快慢，更方便拍攝pan鏡，而Insta360 Luna Ultra則只有一個速度，則比較不便。

DJI Osmo Pocket 4P 標準版售價為$4,699；連Remote及Mic Mini 2的Vlog套裝版本 $5329

DJI Osmo Pocket 4P 標準套裝售價為 $4,699（包含黑與白兩色），針對創作者設計的 Vlog 套裝（連Remote及Mic mini 2）售價為 $5,329。