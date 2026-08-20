MacBook Ultra傳聞｜首款OLED觸控Mac曝光　或年底登場售價創新高

MacBook Ultra傳聞｜Apple 的 MacBook 產品線可能迎來多年來最大改動。最新消息指，Apple 正開發一款定位高於現有 MacBook Pro 的高階手提電腦，暫稱為「MacBook Ultra」。除了機身有望進一步變薄，最矚目是可能首次在 Mac 加入 OLED 及觸控螢幕，甚至以類似「動態島」的設計取代現有瀏海。



MacBook多年來最大改款 機身有望再變薄

現有 MacBook Pro 的主要外形設計，自2021年推出 M1 Pro 及 M1 Max 型號後一直沿用至今，因此市場一直盛傳 Apple 正準備新一輪大改款。據目前消息，傳聞中的 MacBook Ultra 有望採用更薄機身，同時繼續提供14吋及16吋兩種尺寸。

螢幕頂部亦可能成為今次改款焦點。消息指 Apple 或會放棄目前 MacBook Pro 的瀏海設計，改用類似 iPhone「動態島」的方案。這種設計除了改變外觀，亦有可能配合新一代 Siri AI，令 iPhone 與 Mac 的操作體驗進一步統一。

首款OLED MacBook 黑色更深、對比更高

如果傳聞屬實，MacBook Ultra 最大突破之一，就是成為首款採用 OLED 螢幕的 Mac。Apple 目前已經在 iPhone、Apple Watch 及 iPad Pro 等產品使用 OLED，但一直未有將技術帶到 MacBook。

相比目前 MacBook Pro 採用的 mini-LED，OLED 能夠獨立控制每一個像素，顯示黑色畫面時可以直接關閉相關像素，因此能帶來更深黑色及更高對比度，HDR 顯示亦有其優勢。不過，OLED 在最高亮度方面未必一定勝過 mini-LED。對經常剪片、執相或觀看影片的用家而言，螢幕升級相信會是這代 MacBook 最值得留意的地方之一。

Mac終於加入觸控螢幕？

另一項更具突破性的傳聞，是 Apple 可能首次為 MacBook 加入觸控螢幕。用家除了使用鍵盤及觸控板，亦可以像操作 iPad 一樣，直接以手指點擊畫面。不過這並不代表 Apple 準備完全改變 Mac 的操作方式。觸控功能主要屬於輔助操作，傳統鍵盤及觸控板仍然會是主要輸入方式。為免用家觸碰螢幕時令整個畫面不斷搖晃，消息亦指 Apple 會強化新 MacBook 的螢幕鉸位。

晶片反而可能繼續用M5 Pro及M5 Max

較令人意外的是，這款全新設計的 MacBook 未必同步採用更新的 Pro 級晶片。消息稱，首代 MacBook Ultra 可能繼續配備 M5 Pro 及 M5 Max。雖然 Apple 最快可能在2026年底推出 M6，但目前消息指未必會有 M6 Pro 及 M6 Max，Apple 反而正加快下一代 M7 系列的開發。因此，如果不希望 MacBook Ultra 一直等到 M7 Pro、M7 Max 才推出，首代產品便可能沿用現有 M5 Pro及M5 Max。

售價或比MacBook Pro再高一級

加入 OLED、觸控螢幕及新機身設計後，MacBook Ultra 預計不會便宜。消息形容這會是一款高階產品，售價將高於目前 MacBook Pro。Apple 在2026年6月已經調高 Mac 售價，高階14吋 M5 Pro MacBook Pro 入場價為 $19,999，16吋版本則由$23,999起，因此傳聞中的 OLED MacBook 售價可能再高一級。

最快2026年底推出 但仍存在變數

目前傳聞指 MacBook Ultra 最快可能在2026年底至2027年初登場，量產則有望在2026年底開始。如果 Apple 能夠趕及今年推出，新機有可能在10月至12月之間發布，但預計不會在9月的 iPhone 發布會亮相。

假如進度延後，Apple 亦可能把新機安排至2027年首場發布活動。消息同時指出，目前記憶體供應短缺仍然是影響推出時間的其中一個因素，Apple 能否取得足夠零件供應，可能左右最終上市時間。