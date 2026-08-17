香港Pokémon Center 11月落戶又一城！30周年訓練員活動正式展開

香港Pokémon Center 11月落戶又一城！陪伴全球玩家走過30段寒暑的Pokémon，其官方慶祝活動將於今年11月強勢登陸香港，而當中最震撼的焦點，莫過於全港首間官方Pokémon Centre將會於九龍塘又一城同步盛大開幕。



香港首間Pokémon Center專門店落戶九龍塘

全港首間官方Pokémon Centre已經正式落實選址於九龍塘又一城，本地動漫及遊戲市場的一座重要里程碑。官方發布的新聞稿指出，這間全新開設的專門店將會在2026年11月正式對外營業，並且會與Pokémon系列面世30周年的大型慶祝活動同步聯手登場。多年以來，不少本地的忠實用家過去只能夠依賴為期極短的期間限定店，又或者前往深圳的精靈道館或台北／東京等地的Pokémon Center購買心儀的周邊商品，如今官方專門店的進駐，代表著日本官方店體驗將會被完整地引入香港。預期店內將會陳列出排山倒海的Pokémon精緻公仔、文具、潮流服飾以及各款電子遊戲的專屬配件，必能滿足所有香港「精靈訓練員」長久以來的渴望。

預計有不少香港Pokemon Center獨有的精品出售

各國神獸鎮店設計與獨家商品

暫時香港官方公布的消息暫時並不多，但若果參考世界各地Pokémon Centre的營運模式，每一間官方旗艦店都會擁有一套獨一無二的主題，並且會安排特定的招牌神獸作為鎮店標誌。舉一個最廣為人知的例子，位於東京澀谷的Pokémon Center Shibuya就特別在入口處設置了一個極具視覺震撼力的巨大培養槽，裡面安放著1比1等身大的超夢夢模型。

Pokémon Center Shibuya

香港分店最終會挑選哪一隻傳說級神獸或者極具代表性的精靈作為專屬守護標誌，絕對是向位fans值得期待的。另一方面，全球各地的限定獨家胸章向來是各地收藏家不惜重金搜羅的夢幻逸品。每逢有全新店鋪開幕，官方必定推獨有的專屬商品。究竟香港店會否有獨家胸章與開幕限定毛公仔，會加入什麼的元素，這些潛在的設計細節絕對會令相關商品成為搶手的珍藏寶物。

東京晴空塔Pokemon Center

歡慶30周年與周邊慶典活動

2026年正正標誌著Pokémon系列陪伴全球無數訓練家共同成長的第30個年頭，而香港首間專門店的開幕時間，亦巧妙地與這個極具歷史意義的時刻完美重疊。官方已經明確表示，30周年官方慶祝活動將會於11月期間在又一城盛大舉行。雖然主辦方目前仍未全面公開各項活動的具體細節，屆時極有可能會設立巨型的立體打卡裝置、充滿趣味的互動遊戲體驗區，以及發售30周年專屬的限量版紀念商品。各位熱切期待的玩家們，密切留意官方未來發布的每一項最新動態！

早前大量30周年的周邊於Pokemon Center出售

東京Pokemon Center