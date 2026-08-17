比亞迪自研AI突破！首推混合世界模型HyWorldVLA　智駕跑分破紀錄

據蓋世汽車報道，比亞迪汽車新技術研究院人工智能團隊於7月29日發表首篇研究論文《HyWorldVLA》，介紹了一種混合世界模型HyWorldVLA。



該模型結合了像素級和潛在空間世界建模，並採用視覺-語言-動作（VLA）架構，用於自動駕駛，在NAVSIM v1公開基準測試中以90.59的PDMS評分刷新歷史最佳成績。

該模型結合了像素級和潛在空間世界建模，並採用視覺-語言-動作（VLA）架構，用於自動駕駛。（截取自arxiv.org）

據悉，HyWorldVLA的核心思路是「兩條腿走路」，通常而言，像素級世界模型像放電影一樣逐幀預測未來路況，細節豐富但計算昂貴、對視覺噪聲敏感；潛在空間模型在壓縮的抽象表徵中運行，效率高卻容易丟失關鍵細節。

HyWorldVLA的技術優勢與試驗結果▼▼▼

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比亞迪的方案在訓練階段用像素級監督充當「看門狗」，強制潛在空間保留足夠的環境訊息，實際推理時則只用輕量的潛在空間模型保證效率。

消融實驗也驗證了兩者缺一不可，移除像素級預測，PDMS從90.59跌至87.50；移除潛在空間處理，則降至89.91。

而NAVSIM是當前自動駕駛領域最受關注的公開基準之一，其PDMS指標不簡單比拼預測精度，而是綜合考察責任碰撞、可行駛區域合規、安全距離、目標完成度和行駛舒適性，模型既不能靠「慢慢開」刷分，也不能只顧效率犧牲安全。

除v1登頂外，HyWorldVLA在指標更全面的NAVSIM v2上也拿到89.71分，領先第二名ExploreVLA近1分；在655個雨霧噪聲場景測試中得分86.87，比最強基線高出19分以上，展現出明顯優勢。

這次是比亞迪首次在自動駕駛基礎模型領域公開亮相，證明其具備從0到1的AI研發能力。（Reuters）

事實上，這篇論文的意義超出了分數本身，外界對比亞迪的固有印象一直是「重製造、輕研發」，智能化更多依賴天神之眼和供應鏈整合，而這是比亞迪首次在自動駕駛基礎模型領域公開亮相，證明其具備從0到1的AI研發能力。

此外，今年5月比亞迪剛發布自研4nm智駕晶片璇璣A3，單顆算力約700TOPS、三芯並聯可達2100TOPS，從算法到晶片的完整閉環，被視為比亞迪為L3級自動駕駛進行的關鍵技術儲備。

不過，需要指出的是，基準領先不等於量產落地，HyWorldVLA目前仍停留在論文階段，何時裝車目前尚無時間表。

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