4K串流畫質不如實體光碟？看懂串流平台的影像壓縮技術與致命傷

4K串流畫質不如實體光碟？把同一套電影的4K串流版本與實體光碟放在同一台螢幕上播放，兩者輸出的確都是3,840x2,160的解像度。像素格子的數量一模一樣。但這絕對不代表用家的電視接收到同等份量的畫面細節。解像度定義了畫布的尺寸，而壓縮率則決定了畫布上究竟保留了多少真實色彩與光影。主流串流平台在數據傳輸的物理限制下，存在無法跨越的先天劣勢。



4K串流與4K實體光碟輸出都是3,840x2,160的解像度。（AI生成）

解像度只是騙局？位元率才是核心戰場

評估動態影像質素的核心指標是位元率（Bitrate），即每秒傳輸的數據量。

位元率（Bitrate）詳解圖。（AI生成）

互聯網傳輸的核心邏輯永遠是流暢度優先。以全球最大的串流平台Netflix為例，其官方技術支援文件明確指出，觀看4K超高清（UHD）內容的建議網絡連接速度僅為15Mbps。請注意，這只是針對網絡環境的寬頻要求，並不代表影片本身的實際傳輸位元率，在網絡稍有波動時，演算法更會無情地動態閹割畫面的數據量，直接降低畫質。

反觀實體光碟，藍光光碟聯盟（Blu-ray Disc Association）的官方技術白皮書顯示，一張100GB容量的Ultra HD Blu-ray（超高清藍光）光碟，其最高影片位元率可高達128Mbps。15對128。

一張100GB容量的超高清藍光光碟，其最高影片位元率可高達128Mbps。（Reddit）

沒有網絡頻寬的妥協，不需要應付突如其來的數據延遲。實體光碟就是以這種野蠻且暴力的數據傾瀉方式，將最原始的畫面資訊狠狠砸向用家的螢幕。

為何複雜畫面總是「起格」？

大面積的純色天空很容易被壓縮，但電影菲林特有的微小顆粒、迷霧繚繞的黑夜或是人物臉上的細微紋理，需要極其龐大的數據來支撐。當串流平台的編碼器發現可用頻寬不足以應付這些複雜運算時，便會粗暴地丟棄細節。即使採用了高效率的HEVC（高效視訊編碼）技術，困境依然存在。

色彩斷層（Banding）就是最典型的壓縮瑕疵。原本應該平滑過渡的漸層晚霞或陰影，硬生生斷裂成一塊塊突兀的色帶。用家花重金購買的頂級顯示設備，最終淪為展現劣質壓縮演算法的放大鏡。

當遇上精細畫面時容易出現「起格」的現象。（AI生成）

串流技術的絕地反擊

這是否意味著串流技術永遠無法翻身？部分發燒級影音服務正在試圖打破這道數據高牆。

Sony旗下的Sony Pictures Core平台推出了名為Pure Stream的極致串流模式。這項技術完全無視常規平台的頻寬吝嗇，直接將串流位元率推向30Mbps至80Mbps的狂暴區間。要啟動最高級別的80Mbps畫質，用家必須具備至少115Mbps的極速網絡連接。這證明了串流本身並非原罪，限制畫質的兇手是伺服器成本與大眾網絡環境的妥協。

只要給予足夠的頻寬，網絡訊號依然能無限逼近實體碟的境界。（AI生成）

只要給予足夠的頻寬，網絡訊號依然能無限逼近實體碟的境界。另外，利用個人媒體伺服器進行無損直接播放（Direct Play），也是繞過二次壓縮的有效手段。

來源：Engadget