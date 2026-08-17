Google Gemini新增「媒體浮水印」開關！免手動裁切　附關閉教學

Google在2026年8月14日為Gemini加入「媒體浮水印」開關，可自行決定用Gemini生成的圖片、影片與音樂要不要帶上右下角的星芒標記，設定一次就會套用到之後所有的生成結果，看不見的SynthID與C2PA標記則會繼續嵌在檔案裡。



使用Google Gemini生成圖片時，右下角會有一個星芒標記，用於清楚辨識這張圖片是透過AI製作或編輯後製，若要將圖片放入海報、簡報或社群貼文就得先裁切處理。

Google在2026年8月14日為Gemini加入「媒體浮水印」開關，可自行決定用Gemini生成的圖片、影片與音樂要不要帶上右下角的星芒標記。（Google）

過去我們介紹過不少去除Gemini浮水印的工具（尤其是 Nano Banana 推出後有更多人以 AI 製作圖片），好消息是Google於2026年8月14日宣布的新設定，直接把媒體浮水印開關交給使用者，圖片右下角肉眼可見的浮水印將可選擇是否關閉，但仍維持SynthID隱形浮水印。

Gemini可見浮水印是什麼？

使用Google Gemini生成圖片後，星芒標記浮水印會顯示在圖片右下角，不只圖片，生成的影片和音樂同樣會帶有浮水印。例如下圖紅色箭頭標示處，就是以Nano Banana生成圖片時會出現的浮水印。

紅色箭頭標示處，就是以Nano Banana生成圖片時會出現的浮水印。（免費資源網路社群提供）

三種生成內容出現浮水印的方式並不相同，整理如下表。

內容類型 生成模型 可見浮水印形式 圖片 Nano Banana 圖片右下角的星芒標記 影片 Omni 影片播放全程的持續性浮水印 音樂 Lyria 音樂搭配的視覺播放器上顯示

這次新加入的媒體浮水印開關，在Gemini應用程式或網頁版都可以切換，設定後全域生效，但只影響「設定之後」產生的內容，已生成或下載過的舊檔案不會回溯移除。

找不到媒體浮水印設定？三種關不掉的情況

這個開關預設為開啟，也有部分帳號完全看不到它。若你在設定裡找不到媒體浮水印，先對照下表確認原因。

情況 說明 所在地區規範 印度、韓國、越南需有AI Ultra訂閱才能調整，其他立法要求AI內容必須有可見標示的地區同樣不會出現這個選項。 公司或學校帳號 以Google Workspace工作帳號或教育帳號登入時不提供這項設定，浮水印維持顯示。 功能尚未推送 官方說明為數天內分批推出，帳號還沒收到更新時設定選單不會出現這個項目。

香港目前可以自行選擇是否關閉浮水印，免費帳戶同樣有這項功能，不需要另外升級到Google AI Pro或Ultra訂閱。

【延伸閱讀】Google推Gemini匯入工具 一鍵轉移AI對話與記憶 無縫切換攻略（點擊連結看原文）

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網站資訊

網站名稱：Google Gemini

網站連結：https://gemini.google.com/app



使用教學

1. 開啟Gemini設定並找到媒體浮水印

開啟Gemini應用程式或網頁版，點選左下角的「設定」齒輪按鈕，選單上就會看到「媒體浮水印」選項。

詳細教學懶人包：

2. 將媒體浮水印切換為關閉

將滑鼠移到「媒體浮水印」上，子選單會出現開啟與關閉兩個選項，選擇「關閉」後，之後生成的圖片、影片和音樂就不會再加上浮水印。

3. 重新生成圖片確認浮水印已消失

下圖是關閉設定後以Gemini生成的像素風格圖片，右下角已經沒有星芒標記，也就不需要再手動裁切或去除浮水印。

關掉浮水印之後，別人還看得出來是AI生成的嗎？

關閉的只有肉眼可見的浮水印，Gemini同時還會嵌入Google DeepMind開發的「SynthID」隱形浮水印，直接把標記寫進圖片的像素、音訊波形與影格中，肉眼看不到也聽不出來，而且設計上能承受裁切、壓縮、加濾鏡與轉檔等常見編輯。

除了SynthID，Gemini也會寫入C2PA內容憑證，也就是記錄內容由哪個工具、在什麼時間生成或編輯過的來源履歷，這兩層標記不受設定影響。想確認一張圖片是不是AI生成，最快的方式是把圖片丟回Gemini直接詢問，它會透過SynthID判讀後回覆。

已經生成的舊圖片還有浮水印怎麼辦？

媒體浮水印開關只對之後產生的內容生效，先前已經下載的圖片不會因為改了設定就變乾淨。手上若還有帶浮水印的舊圖，可以用Gemini圖片浮水印去除工具 在瀏覽器端清除標誌，Nano Banana Pro生成的圖片則參考Banana Remover。設定開關是讓之後不要再產生浮水印，去除工具處理的則是已經帶著浮水印的檔案。

常見問題

關閉浮水印後，之前生成的圖片會一起移除浮水印嗎？ 不會。媒體浮水印設定只影響設定之後產生的內容，先前已生成或下載的檔案維持原樣，需要清除的話得另外使用去除工具處理。 關掉可見浮水印後，還查得出是AI生成的嗎？ 查得出來。Gemini會在所有AI生成內容嵌入SynthID隱形浮水印與C2PA內容憑證，這兩層標記無法透過設定關閉，把圖片丟回Gemini詢問就能判讀。 為什麼我的Gemini設定裡找不到媒體浮水印選項？ 可能有三種原因：所在地區的法規要求AI內容必須有可見標示（印度、南韓、越南需有AI Ultra訂閱）、使用公司或學校帳號登入，或功能尚未推送到你的帳號。 免費帳戶可以關閉Gemini浮水印嗎？ 可以。這項設定不限訂閱方案，台灣的免費帳戶同樣能在設定中切換，只有部分國家或地區才要求AI Ultra訂閱。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】