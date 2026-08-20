內有惡戀 林海峰x彭秀慧 舞台劇｜購買連結｜搶票心得提升機會

內有惡戀舞台劇｜林海峰x彭秀慧購買連結｜搶票心得提升機會｜林海峰x彭秀慧破天荒合作舞台劇《內有惡戀》 即將在12月西九文化區戲曲中心大劇院舉行，今次由KLOOK發售。不過如果想知有什麼心得提升搶購機會，便要留意以下攻略。



《內有惡戀》林海峰x彭秀慧 舞台劇 購票詳情

「守護，不只是一種定義。」喺人生旅程中，健康無疑是最值得守護嘅一部分。在壓力與心理健康挑戰日益成為都市人共同課題嘅今日，如何照顧內心、管理情緒，更係我哋不容忽視嘅重要議題。《內有惡戀》由香港創作人——林海峰同彭秀慧首度攜手創作及主演嘅舞台劇。故事講述「投訴王」同「霸道姐」因毛孩衛生問題由大堂爭執到樓上，最終喺逆境中互相扶持，擦出令人期待嘅火花。

林海峰x彭秀慧破天荒合作舞台劇《內有惡戀》將於2026年12月4日起於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，門票由港幣480元起，於2026年8月26日（三）早上10時於KLOOK信用卡優先訂票，而9月2日早上10時則正式公開發售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能了解以下重點，可提升搶飛機會。

比起其他購票網站而言，KLOOK以排隊形式購票，基本上早一點入內排隊便有機會購得。另外，最重要是之前登記成為會員，以及及早登入，好讓購票時的流程更加順暢。



內有惡戀 林海峰x彭秀慧 舞台劇｜KLOOK Mastercard信用卡優先發售

開賣時間：2026年8月26日（三）早上10時

開賣連結：KLOOK直購連結

《內有惡戀》林海峰x彭秀慧 舞台劇 購票詳情

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西九文化區戲曲中心大劇院座位（暫時用作參考）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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內有惡戀 舞台劇 何時舉行？ 內有惡戀 舞台劇 將於2026年12月4-5日、8-12日、15-19日及22-26日 內有惡戀 舞台劇 於哪個場地舉行？ 西九文化區戲曲中心大劇院 舉行 內有惡戀 舞台劇 門券詳情？ 門票價格為$1,080/ $880/ $680/ $480 內有惡戀 舞台劇 購買詳情？ 2026年8月26日早上10時於KLOOK信用卡優先發售，購買連結及心得

《內有惡戀》林海峰x彭秀慧 舞台劇 購票詳情

同場加映：Cityline／Urbtix成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要在Cityline、Urbtix成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10：00時準時入網

開售當日，一般Cityline或Urbtix10時準時開售，因為準時入內搶購，因此最好準時refresh網頁快手輸入資料購入。建議打開香港天文台的時鐘，當到9時59分59秒時便不斷refresh，便可點按入內取排隊位。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。