HUAWEI Pura X View亮相｜首款肥嘟嘟闊螢幕 7000mAh大電池

HUAWEI Pura X View亮相！傳統直板智能手機追求19.5:9甚至20:9的狹長螢幕比例，機身越做越像電視遙控器。近日，華為正式推出全球首款「闊直板」手機，HUAWEI Pura X View。這款新機既沒有摺疊螢幕的複雜轉軸，也不需要雙螢幕設計，卻把過去摺屏展開後的寬廣視野直接搬到直板機上。對於打算趁週末北上體驗或掃貨的港人來說，這部新機相當值得關注。



華為新機亮相：HUAWEI Pura X View。（華為）

HUAWEI Pura X View整機厚度僅6.68mm，重量控制在201g。（華為）

HUAWEI Pura X View：首款16:9.5的闊螢幕手機

該機搭載一塊6.39吋的OLED直屏。最大特徵就是獨家採用的16:9.5螢幕比例，解像度為2232×1320。搭配僅1.05mm的超窄四等邊框設計，屏佔比高達96.1%。

局部峰值亮度6500nits，高頻PWM調光2160Hz。（華為）

在實際視覺體驗上，16:9.5的寬幅顯示區域達到114.27平方厘米。與市面上主流的狹長手機相比，橫屏觀看16:9比例影片時畫面有效顯示面積直接提升16%，幾乎不再出現上下兩條寬大黑邊。而在瀏覽文件、閱讀PDF或是看股市K線圖時，橫向能容納的內容多出不少，大大減少左右滾動的頻率。

開闊的閱讀視野。（華為）

6.68mm極致輕薄，竟藏7000mAh巨量電池

Pura X View整機厚度僅6.68mm，重量控制在201g。在如此纖薄的厚度下，華為利用16:9.5闊機身帶來的內部平展空間，成功塞入一塊7000mAh高密度大電池。

大地圖、多人團戰，一覽全局。（華為）

官方公佈的續航數據顯示，這塊電池能支援長達31小時的文檔瀏覽或27小時的連續閱讀。系統方面，新機首發搭載HarmonyOS 7，針對闊螢幕深度優化了多任務分屏與應用排版，並支援HUAWEI M-Pen 3 Mini手寫筆，在流動辦公場景下表現出色。

價格預測、上市時間與深圳北上掃貨攻略

想搶先體驗這部新形態手機的港人，可以留意相關發售細節。

HUAWEI Pura X View目前已在官方平台開啟預約，並將於8月28日正式開啟預售與分店體驗。新機提供「零度白」、「躍影紅」、「亞麻灰」、「幻夜黑」四種配色，機身背部採用立體光柵玻璃設計，儲存容量則涵蓋12GB+256GB、12GB+512GB至12GB+1TB三種版本。

雖然華為官方尚未正式公佈最終售價，但市場KOL與行業分析普遍預期其定價將落在5000至7000元人民幣區間。而對於打算北上體驗實機的香港用家，深圳多間華為旗艦店均為熱門選擇。根據分店人員透露，預計8月28日開放體驗當天，旗艦店將提供試用展機。香港消費者如欲購買內地版本，可事先透過華為商城App完成線上預約，或直接前往旗艦店現場登記，以便在正式開售時第一時間取貨。